Video: Freshworks Freshservice Ondersteuning op Afstand met Splashtop

Disclaimer: Splashtop SOS heet nu naar Splashtop Remote Support. Hoewel de productnaam is veranderd, blijven de features en functionaliteit hetzelfde, waardoor snelle, veilige en betrouwbare remote support geboden kan blijven.
Wist u dat u een sessie voor ondersteuning op afstand / toegang op afstand / besturing op afstand kunt starten voor Windows- en Mac-computers, rechtstreeks vanuit een Freshservice-ticket? Freshworks ondersteuning op afstand via Splashtop is eenvoudig te doen en een kosteneffectieve manier om de productiviteit van uw serviceteam te verhogen.
Bekijk deze video om te zien hoe:
Klaar om aan de slag te gaan met Toegang op Afstand en Remote Control in Freshworks Freshservice?
Koop een Splashtop SOS-licentie: probeer SOS gratis met een gratis proefperiode . Bekijk beschikbare pakketten en prijzen .
Download de gratis Splashtop SOS Remote Support Integration Plug-in van de Freshworks Marketplace.
Raadpleeg dit supportartikel als u vragen heeft over het instellen van de Freshservice-Splashtop SOS-integratie
U kunt ook onze Splashtop Freshservice-integratiewebpagina bezoeken voor meer informatie over hoe u aan de slag kunt met de afstandsbediening van Freshworks. Of als u Freshdesk gebruikt, bezoek dan onze Splashtop Freshdesk-integratiepagina .