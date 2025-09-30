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Splashtop video thumbnail - Freshworks Freshservice Remote Support integration

Video: Freshworks Freshservice Ondersteuning op Afstand met Splashtop

Splashtop Team
1 minuten leestijd
Bijgewerkt
Ga aan de slag met Splashtop
Hoogwaardige oplossingen voor remote access, remote support en endpointmanagement.
Gratis proefperiode

Disclaimer: Splashtop SOS heet nu naar Splashtop Remote Support. Hoewel de productnaam is veranderd, blijven de features en functionaliteit hetzelfde, waardoor snelle, veilige en betrouwbare remote support geboden kan blijven.

Wist u dat u een sessie voor ondersteuning op afstand / toegang op afstand / besturing op afstand kunt starten voor Windows- en Mac-computers, rechtstreeks vanuit een Freshservice-ticket?  Freshworks ondersteuning op afstand via Splashtop is eenvoudig te doen en een kosteneffectieve manier om de productiviteit van uw serviceteam te verhogen.

Bekijk deze video om te zien hoe:

Splashtop SOS with Freshservice
Splashtop SOS with Freshservice

Klaar om aan de slag te gaan met Toegang op Afstand en Remote Control in Freshworks Freshservice?

  1. Koop een Splashtop SOS-licentie: probeer SOS gratis met een gratis proefperiode . Bekijk beschikbare pakketten en prijzen

  2. Download de gratis Splashtop SOS Remote Support Integration Plug-in van de Freshworks Marketplace.

  3. Raadpleeg dit supportartikel als u vragen heeft over het instellen van de Freshservice-Splashtop SOS-integratie

U kunt ook onze Splashtop Freshservice-integratiewebpagina bezoeken voor meer informatie over hoe u aan de slag kunt met de afstandsbediening van Freshworks. Of als u Freshdesk gebruikt, bezoek dan onze Splashtop Freshdesk-integratiepagina .

Start uw gratis proefperiode van Splashtop Remote Support
Snelle, veilige en gebruiksvriendelijke remote supportsoftware
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