Splashtop #BLM Verklaring

United for Justice & Inclusiviteit

Mark Lee, Namens de Splashtop Familie

Wat kunnen we doen?

Die vraag is dringender geworden nu miljoenen mensen wereldwijd uiting geven aan hun diepe pijn, angst, pijn en woede naar aanleiding van de zinloze moord op George Floyd en de voortdurende herinneringen aan het altijd aanwezige, systemische racisme.

Ook deze vraag is voor mij persoonlijk. Ik ben geboren en getogen in Taiwan en verhuisde met mijn familie naar de Verenigde Staten toen ik 13 was. Als gekleurde immigrant heb ik tijdens mijn jeugd mijn portie racisme meegemaakt. En zoals Martin Luther King Jr. zo welsprekend stelde: "Onrechtvaardigheid waar dan ook is een bedreiging voor rechtvaardigheid overal".

Het is ook persoonlijk voor Splashtop. Als wereldwijd bedrijf dat klanten ondersteunt in 12 verschillende talen, in bijna 200 landen, zit diversiteit in ons DNA.

Het Splashtop oprichtersteam is al heel lang bij elkaar. We kenden elkaar allemaal op de universiteit, en hoe we ons gedragen is hoe we zijn. Wij geloven in het opbouwen van onze bedrijfscultuur, zowel van bovenaf - via onze handelingen en de beslissingen die we dag na dag nemen - als van onderaf, waarbij we elke werknemer aanmoedigen om mee te werken aan een gezonde werkomgeving.

Vorige week nam een van onze klanten contact met ons op om onze waarden te controleren en te zien waar we stonden in de Black Lives Matter-beweging. Als onderdeel van hun hernieuwde inzet voor inclusiviteit wilden ze ervoor zorgen dat alle bedrijven waarmee ze samenwerken hierin meegaan.

We hebben nooit bekendheid gegeven aan onze waarden, omdat ze zo inherent zijn aan onze cultuur en alles wat we doen doordringen. Maar die vraag van onze klant deed me beseffen dat het belangrijk is onze waarden openlijk te vermelden. Dus dat doe ik hier.

Bij Splashtop omvatten onze sterke bedrijfswaarden grondbeginselen als

Eerlijkheid

Vertrouwen

Inclusiviteit

Dankbaarheid

En we beseffen dat het niet genoeg is om simpelweg onze waarden te verklaren. Dit is een diep en ingrijpend onderwerp, waar veel meer te leren valt. We doen er alles aan om de tijd te nemen om serieus na te denken, te luisteren en te discussiëren om de juiste actie te stimuleren.

Het is tijd voor verandering en we hebben allemaal een rol te spelen om verandering naar een betere wereld te sturen. Naarmate we verder gaan, zullen het management en de werknemers van Splashtop blijven onderzoeken hoe ze eerlijkheid, vertrouwen en oprechtheid kunnen toepassen op kwesties als diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit.

Het is waardevol om te zien dat mensen stappen ondernemen, niet alleen op het werk, maar ook thuis. Ik persoonlijk neem de tijd om met mijn drie kinderen te praten over cultuur, ras, geschiedenis en de bijbehorende impact op ieders levenservaring, zodat ik hen kan voorbereiden om gewetensvolle wereldburgers te worden.

Ik kan je niet precies vertellen hoe de verkenning van ons bedrijf vorm zal krijgen in termen van specifieke initiatieven of praktijken. Maar ik kan beloven dat we ons volledig inzetten om actie te ondernemen, zowel op korte termijn als op langere termijn.

Ik kijk ernaar uit om meer te delen over de vorm die die acties zullen aannemen. Elke stap telt. Samen zullen we een verschil maken.

Mark Lee, Splashtop CEO & Chief Evangelist