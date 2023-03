Net als het kantoor na de coronacrisis, is de toekomst van de collegebanken ook hybride

Uit een Splashtop-enquête blijkt dat studenten remote access verwachten

SAN JOSE, Californië, 4 augustus 2021 – Werknemers die zijn overgestapt van werken op kantoor naar thuiswerken, zijn niet de enigen die twijfelen of het goed is om weer terug te keren naar hoe het vóór de coronacrisis was.

Net als veel mensen op kantoor het fijn vinden om overal te kunnen werken, zouden hogeschool- en universiteitsstudenten vanuit huis en andere locaties, graag toegang blijven houden tot de computers, werkplekken en software op de campus, zo blijkt uit een recent Splashtop-onderzoek.

Uit onderzoek onder vijfhonderd Noord-Amerikaanse en Europese studenten bleek dat:

Ze bijna allemaal (92 procent) verwachten dat hun hogescholen en universiteiten 24 uur per dag, 7 dagen per week remote access bieden tot computers op de campus.

Een ruime meerderheid (83 procent) van mening is dat een hybride model - een mix van persoonlijk en online studeren - de toekomst van het leren in het hoger onderwijs zou moeten zijn.

"Het is normaal dat studenten en werknemers - die nu gewend zijn om vanaf elke plek toegang te hebben tot computermiddelen - de flexibiliteit van remote access, omarmen", zegt Mark Lee, CEO van Splashtop, een bedrijf in next-gen remote access en remote support software. "Veel dingen waren tijdens de coronacrisis erg moeilijk, maar studenten vertelden ons dat ze het prettig vonden om niet fysiek op de campus te hoeven zijn om de computers van de universiteit te gebruiken. Ze kiezen liever zelf wanneer en hoe ze hun werk afmaken."

Onderzoeksresultaten en markttrends

De onderzoeksresultaten van Splashtop sluiten nauw aan bij onderzoeken die zijn gedaan naar 'het kantoor na de coronacrisis'. Gartner liet bijvoorbeeld zien dat 82 procent van de ondervraagde managers van plan is om hybride werkplekken in te richten. Hoewel thuiswerken ook voor corona al in gebruik was, verwachten werknemers nu nog meer flexibiliteit dan veel bedrijven voor de crisis aanboden.

Hoewel er zeker een aantal goed gepubliceerde intrede is gedaan in het afstandsonderwijs, wordt de enorme verandering die COVID heeft gebracht in het studeren aan de universiteit door sommigen gezien als iets dat al lang had moeten gebeuren. Volgens een recent artikel in de Harvard Business Review besteden instellingen voor hoger onderwijs historisch gezien minder dan vijf procent van hun operationele budgetten aan IT. Nieuwe eisen, zoals het faciliteren van hybride leren, dwingen IT nu om zowel de uitgaven als de hulpmiddelen die nodig zijn om deze nieuwe omgeving te ondersteunen opnieuw te evalueren.

Afstandsonderwijs zal altijd blijven

Toen in 2020 de COVID-maatregelen instellingen dwong hun deuren te sluiten, waren de meeste hogescholen en universiteiten niet voorbereid om studenten en docenten op afstand toegang te bieden tot de computers en software op de campus. Veel scholen maakten toen de slag om, gebruikmakend van tools zoals Splashtop, online remote access tot computermiddelen mogelijk te maken.

Volgens Lee zijn veel instellingen voor hoger onderwijs van plan om onderwijs op afstand te blijven bieden als alternatief voor persoonlijke lessen, zelfs nu de COVID-risico's afnemen. “Niet alleen eisen studenten de flexibiliteit van remote tools, maar zien scholen ook dat het bieden van remote access de ongelijkheid kan verminderen die kan optreden als studenten alleen op bepaalde uren of op locatie kunnen werken. Remote access geeft studenten de keuze om te werken op tijden die hen goed uitkomen.”

No Going Back

Zelfs als corona morgen op magische wijze zou verdwijnen, zou het kortzichtig zijn als het hoger onderwijs de optie voor remote access, waarop ze tijdens de pandemie hebben vertrouwd, zou laten vallen. Die les heeft Cathy Leaker, vicepresident van het onderwijs aan het Everett Community College in Washington, goed geleerd.

"Ik kan me niet voorstellen dat we ooit teruggaan naar honderd procent persoonlijk onderwijs", vertelde Leaker onlangs aan een verslaggever in haar plaatselijke dagblad. "Dat gaat niet meer voldoen aan de behoeften van studenten."

Clay Shirky, een universitair hoofddocent en vice-profost voor onderwijstechnologieën aan de New York University, vertelde onlangs aan het vakblad Inside Higher Education dat de flexibiliteit die technologie op afstand biedt net zo aantrekkelijk is geworden voor docenten als voor studenten.

"Corona en de gedwongen omschakeling naar afstandsonderwijs hebben de onbekendheid weggenomen", zei Shirky.

Analisten van HolonIQ zijn het daarmee eens. Dit jaar telde het bedrijf tot nu toe al zevenentwintig onderwijstechnologiebedrijven met een waarde van minstens een miljard dollar.

"Klaar of niet", volgens de website van HoloIQ, "De wereld wendt zich tot technologie om leren en onderwijs mogelijk te maken."

Webinars voor IT-professionals in het hoger onderwijs

Splashtop biedt regelmatig webinars aan om IT-professionals op de hoogte te houden van technologie en trends in de onderwijssector, en om een forum te bieden voor het delen van ideeën met collega's.

"Hybride onderwijs vraagt een grote verandering", zei een medewerker van de Britse openbare onderzoeksinstelling City, University of London, "Die verandering zit niet alleen in de technologie, maar ook in de communicatie en het nadenken over hoe je een betere interactie kunt krijgen met studenten thuis."

Voor IT-professionals van hogescholen en universiteiten die remote access voor hun instellingen willen installeren, onderhouden of uitbreiden, raadt Splashtop de volgende on-demand webinars aan:

