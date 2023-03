Hoe leerlingen thuis toegang krijgen tot software met schoollicentie

Leerlingen kunnen elk programma, zoals Microsoft Office en elk hulpmiddel voor Carrière & Technisch Onderwijs (CTE), thuis vanaf hun eigen apparaten draaien door op afstand toegang te krijgen tot schoolcomputers.

Nu lagere scholen en universiteiten zich voorbereiden op een semester dat een hybride schema volgt of volledig op afstand doorgaat, moet een belangrijk probleem worden aangepakt. Hoe kunnen leerlingen de softwaretoepassingen gebruiken die op schoolcomputers worden gehost wanneer ze thuis leren?

Het is vaak erg duur om deze softwareprogramma's in licentie te geven, waardoor het financieel niet haalbaar is om ze op elk apparaat van een leerling toe te passen.

Ook gebruiken veel CTE-programma's software die veel middelen vergt (zoals grafisch ontwerp, videobewerking en 3D-modellering), waarvoor een krachtige computer nodig is. De meeste leerlingen hebben thuis geen computers die krachtig genoeg zijn om deze programma's te draaien. In feite gebruiken velen Chromebooks.

Een ander probleem is dat veel scholen Mac computers in hun labs gebruiken, terwijl leerlingen thuis misschien geen Mac computer hebben.

Dus hoe trotseren beheerders en IT deze uitdagingen?

Met Splashtop externe toegang voor labo's, kunt u studenten toegang bieden tot schoolcomputers en de softwarelicenties, die ze nu al gebruiken op school, vanaf hun eigen apparaten thuis!

Hoe werkt het

Scholen en Universiteiten kunnen Splashtop op hun labcomputers inzetten en studenten dan thuis vanaf hun eigen apparaten laten verbinden. Nadat het account is ingesteld, kan een leerling de Splashtop-app op zijn apparaat openen en de schoolcomputer selecteren waartoe hij toegang wil hebben en de externe verbinding starten.

Eenmaal verbonden ziet de leerling het scherm van de computer op afstand in real time. Ze kunnen hem op afstand bedienen met hun eigen toetsenbord en muis, alsof ze voor de computer op afstand zitten.

Leerlingen kunnen vanaf hun eigen Windows, Mac, Chromebook, iPad, iPhone of Android-apparaat (Splashtop is cross-platform) toegang krijgen tot elke Windows-, Mac- of Linux-computer van de school.

Welke softwareprogramma's kunnen leerlingen thuis gebruiken?

Een van de beste dingen aan Splashtop is dat je toegang hebt tot elk bestand of elke toepassing op de externe computer. Dit betekent dat zelfs als u verbinding maakt vanaf een Chromebook (een apparaat dat over het algemeen geen geïnstalleerde applicaties kan uitvoeren), u nog steeds elk programma op de externe computer kunt openen en uitvoeren en het kunt gebruiken alsof u persoonlijk bent.

Toepassingen die leerlingen van thuis uit kunnen gebruiken zijn onder meer (maar niet uitsluitend):

Microsoft Office (inclusief Word, Excel, enz.)

Grafisch ontwerp (Adobe Creative Suite, Photoshop, etc.)

Videobewerking ( Premier, After Effects, iMovie, Animate, etc.)

CAD (AutoCAD, Revit, enz.)

... en veel meer

