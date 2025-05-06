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Splashtop New Features

Splashtop Nieuwe functies september - oktober 2020

Splashtop Team
2 minuten leestijd
Bijgewerkt
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Hoogwaardige oplossingen voor remote access, remote support en endpointmanagement.
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Splashtop heeft de 3.4.2.0-versies van de Splashtop Business-apps en streamers uitgebracht voor abonnees (en proefgebruikers) van Splashtop Business Toegang, Splashtop Remote Support, Splashtop SOS en Splashtop Op Locatie..

Wat is er nieuw in versie 3.4.2.0 van de Splashtop Business Apps en Streamers?

Hier zijn enkele van de belangrijkste nieuwe functies en verbeteringen in de 3.4.2.0 (Windows, Mac en iOS) en 3.4.6.3 (Android) updates:

Prik je favoriete computers vast

Nu kun je vanuit je computerlijst je favoriete computers vastpinnen. Je kunt ook gemakkelijk alle vastgepinde computers in één overzicht zien.

Two screenshots: the left shows a dropdown menu with options like Show Groups and Show Favorites; the right shows a software interface with a search bar and various pop-up menus for favorites and group assignments.

Afmelden na het verbreken van een sessie op afstand

Beheerders kunnen nu kiezen voor automatisch afmelden aan het eind van een sessie op afstand.

Een beleid voor het opnemen van sessies instellen

Beheerders kunnen nu een pad aangeven op een netwerkschijf voor teamleden om sessie-opnamen op te slaan via een fail-safe mechanisme. Ze kunnen ook automatische opname inschakelen wanneer een sessie op afstand begint, en grenzen stellen aan de grootte.

Screenshot showing the option Enable session recording checked in a remote access apps settings, with a pop-up window open below for session recording setup, including storage path and size limits for Windows and Mac.

Uitgebreide Android-ondersteuning met SOS

A list of device brands that support remote access with SOS, including Acer, HTC, OPPO, Alcatel, Huawei, Realmi, Asus, Lenovo, Samsung, Blackberry, LG, Sony, Essential, Motorola, Vivo, Google, Nokia, Xiaomi, Honor, OnePlus, and ZTE.

Automatisch inloggen na herstarten op afstand in een SOS-sessie

Wanneer u in een Splashtop SOS remote sessie zit en toegang krijgt tot een Windows-computer en u de externe computer opnieuw opstart in de normale, of nu zelfs in de veilige modus, kunt u inloggen zonder opnieuw inloggegevens in te voeren. Dit is nu ook beschikbaar voor het normaal opnieuw opstarten van Mac-computers.

A Windows dialog box titled Save Windows Credentials prompts for username, password, and domain, with ryantseng filled in for username and a masked password. OK and Cancel buttons are at the bottom.

Externe stylus (bèta)

Splashtop sessies op afstand ondersteunen nu stylusapparaten die peninvoerinjectie gebruiken. Pengebeurtenissen zoals druk, oriëntatie, kanteling, grootte en meer worden ondersteund. Gebruikers kunnen nu apparaten zoals Wacom, Surface, PenPower en Apple Pencil gebruiken tijdens de externe sessies.

Two side-by-side screenshots show remote desktop menus. The left menu includes “Enable Remote Stylus,” while the right menu on a tablet interface includes “Enable Remote Apple Pencil,” with similar other control options listed.

Andere nieuwe functies zijn:

  • Ondersteuning voor Sony DualShock4-joystick

  • Verbetering van Eenmalige-Aanmelding-integratie met Systeem voor domeinoverstijgend identiteitsbeheer: automatisch groepen en gebruikers inrichten van de identiteitsprovider (momenteel Azure AD) naar het Splashtop-team

  • Eindpuntvergrendelingsmechanisme waarbij Splashtop voor Windows logboeken naar Event Vieuwer

  • Mogelijkheid om "Serverstatus te controleren" vanuit het Help-menu

  • Bug fixes

Toegang plannen (in Splashtop voor Labs op Afstand)

Beheerders kunnen nu de toegang van gebruikers/gebruikersgroepen tot computers of groepen computers inplannen, zodat ze alleen tijdens de opgegeven tijden op afstand kunnen inloggen. Deze functie is momenteel beschikbaar in het Splashtop for Remote Labs plan.

A webpage showing the Schedule Access section on Splashtop. The Management menu is open, highlighting Scheduled Access. A blue Create Resource button is visible with a resource named CTE Lab 1 listed below.

Splashtop Onderneming is nu Splashtop Op Locatie

Splashtop's zelf-gehoste, ter plekke oplossing, voorheen bekend als Splashtop Onderneming, is nu hernoemd naar Splashtop Op Locatie.

Splashtop On-Prem logos in blue and green, with icons and the text “on-prem.” Background shows faint outlines of computers, globes, and tech symbols.

Hoe kan ik de laatste Splashtop updates krijgen?

Zoals altijd zijn de bijgewerkte apps en streamers aanvankelijk beschikbaar via https://www.splashtop.com/downloads. Vervolgens worden ze beschikbaar gemaakt via de functie "Controleren op updates" en ten slotte wordt de update automatisch uitgerold naar bestaande streamers en wordt u gevraagd om uw Windows- of Mac-apps bij te werken.

Versie 3.4.2.0 apps en streamers die vanaf 23 september 2020 beschikbaar zijn, omvatten de Splashtop Business App, Splashtop Streamer, en Splashtop SOS app voor Windows. Versies 3.4.2.0 voor Mac en iOS komen in oktober beschikbaar.

De Android app versie 3.4.6.3, Splashtop Streamer voor Android 3.4.4, en Splashtop SOS voor Android 3.4.4, werden ook uitgebracht en zijn beschikbaar in de Google Play Store.

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