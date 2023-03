Splashtop Nieuwe functies september - oktober 2020

Splashtop heeft de 3.4.2.0-versies van de Splashtop Business-apps en streamers uitgebracht voor abonnees (en proefgebruikers) van Splashtop Business Toegang, Splashtop Remote Support, Splashtop SOS en Splashtop Op Locatie..

Wat is er nieuw in versie 3.4.2.0 van de Splashtop Business Apps en Streamers?

Hier zijn enkele van de belangrijkste nieuwe functies en verbeteringen in de 3.4.2.0 (Windows, Mac en iOS) en 3.4.6.3 (Android) updates:

Prik je favoriete computers vast

Nu kun je vanuit je computerlijst je favoriete computers vastpinnen. Je kunt ook gemakkelijk alle vastgepinde computers in één overzicht zien.



Afmelden na het verbreken van een sessie op afstand

Beheerders kunnen nu kiezen voor automatisch afmelden aan het eind van een sessie op afstand.

Een beleid voor het opnemen van sessies instellen

Beheerders kunnen nu een pad aangeven op een netwerkschijf voor teamleden om sessie-opnamen op te slaan via een fail-safe mechanisme. Ze kunnen ook automatische opname inschakelen wanneer een sessie op afstand begint, en grenzen stellen aan de grootte.



Uitgebreide Android-ondersteuning met SOS

Automatisch inloggen na herstarten op afstand in een SOS-sessie

Als je in een Splashtop SOS sessie op afstand een Windows computer benadert en je herstart de computer op afstand in normale, of nu zelfs in veilige modus, dan kun je inloggen zonder opnieuw je gegevens in te voeren. Dit is nu ook beschikbaar voor het normaal herstarten van Mac computers.



Externe stylus (bèta)

Splashtop sessies op afstand ondersteunen nu stylusapparaten die peninvoerinjectie gebruiken. Pengebeurtenissen zoals druk, oriëntatie, kanteling, grootte en meer worden ondersteund. Gebruikers kunnen nu apparaten zoals Wacom, Surface, PenPower en Apple Pencil gebruiken tijdens de externe sessies.

Andere nieuwe functies zijn:

Ondersteuning voor Sony DualShock4-joystick

Verbetering van Eenmalige-Aanmelding-integratie met Systeem voor domeinoverstijgend identiteitsbeheer: automatisch groepen en gebruikers inrichten van de identiteitsprovider (momenteel Azure AD) naar het Splashtop-team

Eindpuntvergrendelingsmechanisme waarbij Splashtop voor Windows logboeken naar Event Vieuwer

Mogelijkheid om "Serverstatus te controleren" vanuit het Help-menu

Bug fixes

Toegang plannen (in Splashtop voor Labs op Afstand)

Beheerders kunnen nu de toegang van gebruikers/gebruikersgroepen tot computers of groepen computers inplannen, zodat ze alleen tijdens de opgegeven tijden op afstand kunnen inloggen. Deze functie is momenteel beschikbaar in het Splashtop for Remote Labs plan.



Splashtop Onderneming is nu Splashtop Op Locatie

Splashtop's zelf-gehoste, ter plekke oplossing, voorheen bekend als Splashtop Onderneming, is nu hernoemd naar Splashtop Op Locatie.



Hoe kan ik de laatste Splashtop updates krijgen?

Zoals altijd zijn de bijgewerkte apps en streamers aanvankelijk beschikbaar via https://www.splashtop.com/downloads. Vervolgens worden ze beschikbaar gemaakt via de functie "Controleren op updates" en ten slotte wordt de update automatisch uitgerold naar bestaande streamers en wordt u gevraagd om uw Windows- of Mac-apps bij te werken.

Versie 3.4.2.0 apps en streamers die vanaf 23 september 2020 beschikbaar zijn, omvatten de Splashtop Business App, Splashtop Streamer, en Splashtop SOS app voor Windows. Versies 3.4.2.0 voor Mac en iOS komen in oktober beschikbaar.

De Android app versie 3.4.6.3, Splashtop Streamer voor Android 3.4.4, en Splashtop SOS voor Android 3.4.4, werden ook uitgebracht en zijn beschikbaar in de Google Play Store.