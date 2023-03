Splashtop Nieuwe functies januari 2019

Nieuwe versies van de Splashtop Business apps voor Windows en Mac en de bijbehorende Splashtop Streamers voor Windows en Mac zijn beschikbaar vanaf 21 januari 2019.

Nieuwe functies in 3.3.0.0 zijn onder andere:

Bestandsoverdracht via drag& drop

Copy-Paste bestandsoverdracht (alleen Windows)

Sterk verbeterde snelheid van bestandsoverdracht

Bestanden overdragen zonder een sessie voor toegang op afstand te starten

Verbeteringen in de UX van bestandsoverdracht

Sessie-opname

Gepland opnieuw opstarten (alleen in Ondersteuning op Afstand Premium)

Waarschuwingen voor Windows-evenementen (alleen in Ondersteuning op Afstand Premium)

Ondersteuning voor MacOS Mojave Donkere Modus

Tenzij anders aangegeven, zijn deze nieuwe functies beschikbaar met de volgende abonnementen: Splashtop Business-toegang (Solo, Pro), Splashtop Remote Support (Plus, Premium), Splashtop SOS (standaard met mobiel, SOS + 10, SOS Unlimited). Ze zijn niet opgenomen in oudere edities van Business-toegang of SOS.

Download nu de nieuwe versie 3.3.0.0 of wacht op de auto-update

Deze nieuwe versie is in eerste instantie beschikbaar voor directe download van Windows App, Windows Portable App, Mac App, Windows Streamer, Mac Streamer of via de optie Check for Updates. Automatische updates voor de apps worden de eerste week uitgerold. Na een paar weken zullen automatische streamerupdates worden uitgerold. Als je de nieuwe functies niet wilt gebruiken, hoef je je streamers niet handmatig bij te werken. Houd er echter rekening mee dat sommige nieuwe functies pas werken als de streamer is bijgewerkt.

Meer informatie over de nieuwe functies

Bestandsoverdracht via drag& drop

Bestanden snel en gemakkelijk overzetten tussen computers met de nieuwe drag-and-drop bestandsoverdracht. In plaats van het dialoogvenster Bestandsoverdracht te openen, zet je bestanden over door met je muis of trackpad een bestand of een groep bestanden te selecteren en te slepen van je lokale computer naar een bestemming op het scherm van de externe computer in het venster van je sessie op afstand.

U kunt bestanden ook in de andere richting kopiëren door ze van de externe computer naar een map of desktop van uw lokale computer te slepen.

Tip: Als je bestanden van een externe computer naar je lokale Windows computer sleept, houd dan de muisknop een seconde ingedrukt in de doelmap totdat de muisaanwijzer verandert van een pijl in het pictogram voor het kopiëren van bestanden en laat hem dan los om de bestanden te kopiëren.

Copy-Paste bestandsoverdracht (alleen Windows)

Als je Windows gebruikt, kun je nu bestanden overzetten via kopiëren en plakken. Ga gewoon naar je map met bronbestanden en kopieer het bestand naar je klembord (met Ctrl-C of Ctrl-Insert). Navigeer dan naar de doelmap op de andere computer en plak (Ctrl-V of Shift-Insert). Dit werkt in beide richtingen tussen de lokale en externe computers.

Snelle bestandsoverdracht

We hebben de bestandsoverdracht helemaal opnieuw opgebouwd en de nieuwe versie verhoogt de snelheid van de bestandsoverdracht aanzienlijk. Onze tests hebben snelheden tot 5x sneller laten zien. De snelheidsverbeteringen zullen het meest merkbaar zijn bij snelle internetverbindingen.

Bestanden overdragen zonder een sessie voor toegang op afstand te starten

Nu kun je bestanden overzetten tussen een lokale en externe computer zonder een externe toegangssessie te starten. Klik gewoon op de knop Bestandsoverdracht naast de computernaam in je bijgewerkte Splashtop app om te beginnen.

Verbeteringen in de UX van bestandsoverdracht

Extra verbeteringen in het nieuwe systeem voor bestandsoverdracht zijn een aanpasbaar venster voor bestandsoverdracht, een snelkoppeling voor de map Downloads, en meer.

Sessie-opname

Nu kun je sessies voor toegang op afstand opnemen. Gebruik de nieuwe Session Recording knop in de bovenste bedieningsbalk van je remote access venster om de opname te starten en te stoppen.

Opnamebestanden worden opgeslagen op je lokale computer, in de map Documents/Splashtop Business. Ze zijn opgeslagen in WebM mediabestandsformaat op Windows of mp4 op Mac, zodat je ze gemakkelijk op je computer kunt bekijken. De bestandsnaam (bijv. Splashtop_Recording_20190116_154246_sjc-ai_01.webm) bevat de naam van de computer waarmee je verbinding hebt gemaakt en de datum en tijd, zodat je gemakkelijk specifieke opnamen kunt terugvinden. De bestanden zijn alleen video (geen audio).

Opmerking: deze functie is niet inbegrepen in Ondersteuning op Afstand Basic of Business-toegang Solo. Upgrade naar Ondersteuning op Afstand Plus, Ondersteuning op Afstand Premium of Business-toegang Pro om deze en andere geavanceerde functies te krijgen.

Gepland opnieuw opstarten (alleen in Ondersteuning op Afstand Premium)

Aanmaken, plannen, bewaken en uitvoeren van "System Reboot" taken op een of meerdere computers op afstand.

Waarschuwingen voor Windows-evenementen (alleen in Ondersteuning op Afstand Premium)

Monitor Windows Event Logs door waarschuwingen in te stellen. Een waarschuwing wordt gegenereerd als de criteria van een gebeurtenislogboek overeenkomen met de door de beheerder ingestelde triggers.

Ondersteuning voor MacOS Mojave Donkere Modus

Invoervelden die voorheen moeilijker te zien waren in de donkere modus van MacOS Mojave zijn nu goed zichtbaar.

Meer informatie