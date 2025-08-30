Doorgaan naar de hoofdinhoud
Splashtop20 years of trust
AanmeldenTest Gratis
+31 (0) 20 888 5115AanmeldenTest Gratis
Infographic of Splashtop Classroom showing multiple devices connected to a single screen

Splashtop vergroot betrokkenheid van leerlingen bij 1:1 initiatieven van het district

Splashtop Team
1 minuten leestijd
Bijgewerkt
Ga aan de slag met Splashtop
Hoogwaardige oplossingen voor remote access, remote support en endpointmanagement.
Gratis proefperiode

Het nieuwe jaar is begonnen met opwindend nieuws voor leraren en leerlingen overal!

Met Splashtop Classroom hebben leraren nu de mogelijkheid om inhoud en programma's te streamen, vanaf een Mac of pc, naar het apparaat van elke leerling, inclusief iPads, Chromebooks, of een Windows of Mac met een Chrome browser. Eenmaal aangesloten kunnen leerlingen de lesinhoud direct vanaf hun mobiele apparaat bekijken, controleren en van aantekeningen voorzien.

Splashtop Classroom is perfect voor leraren en instructeurs die het hele lokaal bij hun les willen betrekken!

SPECIALE PROMOTIE!!! We houden een actie tot en met 31 mei 2014. Koop Splashtop Classroom voor een speciale prijs van $10/leraar/jaar! Vraag je school IT/Admin team om vandaag nog een districtbrede proef te starten en je uit te nodigen om mee te doen! Voor meer informatie, of om een proef te starten, ga naar de Splashtop Classroom pagina - www.splashtop.com/classroom - of kom bezoek onze stands op de FETC (1004) en de ATIA (1AS) shows in Orlando deze week!

Begin nu!
Start uw GRATIS proefperiode van Splashtop
Gratis proefperiode


Delen
RSS FeedAbonneren

Verwante content

Laptop screen showing Monthly Billing Now Available for Splashtop Remote Support
Mededelingen

Maandelijkse facturering voor Splashtop AEM

Meer informatie
An IT Helpdesk employee clicking on a support sign.
Leren en onderwijs op afstand

IT-helpdeskoplossingen voor hoger onderwijs om downtime te verminderen

Meer informatie
Technician connecting into student's computer to debug an issue
IT & Help Desk ondersteuning op afstand

Beste Remote Support Software voor School Help Desks

Meer informatie
Mededelingen

Splashtop productupdates 2026: terugblik op de eerste helft van het jaar

Meer informatie
Bekijk alle blogs