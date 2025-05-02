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A demonstration of how Splashtop Classroom works for students

Splashtop Classroom - Hoe het werkt voor studenten

Splashtop Team
3 minuten leestijd
Bijgewerkt
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Hier zijn enkele geïllustreerde voorbeelden van hoe Splashtop Classroom werkt vanuit het perspectief van een leerling om deel te nemen aan de schermdeelsessie van een leraar.

Met Splashtop Classroom kunnen docenten hun bureaublad en applicaties delen. Eenmaal verbonden, kunnen studenten rechtstreeks vanaf hun eigen apparaten lesinhoud bekijken, beheren en er aantekeningen over maken. Splashtop Classroom is perfect voor docenten en instructeurs die de hele ruimte willen betrekken! Als je nog geen Splashtop Classroom hebt, kun je aan de slag met een gratis proefperiode.

De informatie over de ervaring van Splashtop Classroom-studenten hieronder omvat

Hoe een leerling deelneemt aan een Splashtop Classroom-sessie vanaf een Chromebook of Chrome-browser

(Als de leerling de Chrome-browserextensie Splashtop Classroom niet heeft geïnstalleerd, download deze dan in de Chrome Web Store)

Klik op de koppeling Apps linksboven in het Chrome-browservenster

Chrome Apps Icon

Klik op het pictogram "Splashtop Classroom".

Splashtop Classroom Icon

Voer de sessiecode in die wordt weergegeven op het scherm van de docent en de naam van de leerling en klik op de knop Deelnemen. (De naam van de leerling verschijnt in de deelnemerslijst op het scherm van de docent).

Splashtop Classroom interface with fields to enter session code and name to join a session

De leerling krijgt dan het scherm van de docent te zien.

Hoe een student deelneemt aan een Splashtop Classroom-sessie vanaf een iPad of iPhone

(Als de leerling de Splashtop Classroom-app niet heeft geïnstalleerd, download deze dan in de App Store door te zoeken naar Splashtop Classroom)

Klik op het pictogram "Splashtop Classroom".

Splashtop Classroom Icon

Klik of veeg naar Student

Illustration of a teacher pointing at shapes on a board with three students

Tik op het pictogram van de QR-code om de camera te openen om de QR-code te scannen die op het scherm van de docent wordt weergegeven of voer de 9-cijferige code in die wordt weergegeven op het scherm van de docent en de naam van de student en tik op de knop Deelnemen. (De naam van de student verschijnt in de deelnemerslijst op het scherm van de docent).

Splashtop Classroom tablet app student interface with options to enter session code and name to join a session

De leerling krijgt dan het scherm van de docent te zien.

De leraar kan de leerling optioneel de mogelijkheid geven om het scherm van de leraar te besturen of te annoteren.

Hoe een student deelneemt aan een Splashtop Classroom-sessie vanaf een Android-apparaat

(Als je de Splashtop Classroom-app niet hebt geïnstalleerd, download deze dan in de Google Play Store door te zoeken naar Splashtop Classroom)

De app is beschikbaar voor Android-telefoons en -tablets.

Tik op het pictogram "Splashtop Classroom".

Splashtop Classroom Icon

Tik op 'Leerling' (of veeg in die richting)

Splashtop Classroom app interface showing options for Student or Teacher with an illustration

Tik op het pictogram van de QR-code om de camera te openen om de QR-code te scannen die op het scherm van de docent wordt weergegeven of voer de 9-cijferige code in die wordt weergegeven op het scherm van de docent en de naam van de student en tik op de knop Deelnemen. (De naam van de student verschijnt in de deelnemerslijst op het scherm van de docent).

Splashtop Classroom mobile app student interface with options to enter session code and name to join a session

De leerling krijgt dan het scherm van de docent te zien.

De leraar kan de leerling optioneel de mogelijkheid geven om het scherm van de leraar te besturen of te annoteren.

Bekijk een voorbeeld van Splashtop Classroom in actie in deze video:

Splashtop Classroom for 1:1 Education Overview
Splashtop Classroom for 1:1 Education Overview

Maak uw klaslokaal interactief met Splashtop Classroom

In dit artikel hebben we gezien hoe u kunt beginnen met het delen en NOTITIES MAKEN van uw computerscherm met Splashtop Classroom.

Splashtop Classroom werkt met Windows- en Mac-computers en u kunt bedienen en aantekeningen maken vanaf een iPad of Android-apparaat (Android-telefoon of -tablet).

Lees meer over Splashtop Classroom en ontvang een gratis proefperiode

Of ga door naar het vorige zelfstudiebericht: Splashtop Classroom - Hoe het werkt voor docenten

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