Splashtop op SMB TechFest

Splashtop sponsorde onlangs voor het eerst in Q1 2019 SMB TechFest in Orange County, Californië.
SMB TechFest is een driemaandelijks evenement waar MSP's, IT-professionals, consultants, eigenaren van verkoop- en ondersteuningsproviders samenkomen om meer te weten te komen over de nieuwste technologieën en best practices.
We hebben genoten van de kans om wat tijd op het podium te hebben om Splashtop te introduceren en de voordelen die onze oplossingen voor externe toegang bieden aan MSP's en IT-professionals uit te leggen. Het publiek was ook geïnteresseerd om Dave Seibert, de oprichter van SMB TechFest, te horen beschrijven hoe het evenement zelf Splashtop Remote Access voor sprekers tijdens hun evenementen heeft gebruikt om op afstand toegang te krijgen tot computers voor presentaties.
We waren ook erg enthousiast over het feit dat Splashtop door de bezoekers van het evenement werd geselecteerd als SMB TechFest Best Product.
Hier zijn 3 van de belangrijkste redenen waarom de MSP's en IT-professionals geïnteresseerd waren in Splashtop-oplossingen voor externe toegang
1. Elke MSP en IT-serviceprovider heeft een oplossing voor externe toegang nodig
Het is de aard van het bedrijfsleven vandaag dat IT-dienstverleners niet op elke klantlocatie ter plaatse kunnen zijn. Ze kunnen eindgebruikers veel efficiënter helpen door een oplossing voor externe toegang tot computers te gebruiken. Sommigen kiezen voor een RMM-oplossing die externe toegang omvat. Anderen hebben geen volledige RMM-oplossing nodig en zoeken naar een meer kosteneffectieve oplossing voor externe toegang. Splashtop past in beide situaties goed. Onze externe toegangstechnologie drijft de externe toegang aan in RMM-oplossingen zoals Datto RMM en NinjaOne. En onze oplossingen voor externe ondersteuning zijn ook beschikbaar als standalone producten met uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
2. Soms moet u computers en apparaten ondersteunen die niet onder uw huidige systemen worden beheerd
Misschien heb je een RMM-oplossing en werkt die prima voor jou. Maar er zijn momenten waarop je moet inloggen op een computer of apparaat dat momenteel niet onder dat systeem beheerd wordt. In zulke situaties is een on-demand remote support-oplossing een geweldige aanvulling op een bestaande RMM of ongeattendeerde remote support-oplossing.
IT-serviceproviders gebruiken Splashtop SOS op meerdere manieren. U kunt het gebruiken om een on-demand snelle ondersteuningssessie te starten voor iemand op een computer die niet wordt beheerd met een externe agent of streamer. U kunt het voor de eerste keer gebruiken om op afstand naar een nieuwe computer te gaan (met de gebruiker aanwezig en een eenvoudige 9-cijferige sessiecode) om de streamer of agent voor uw onbeheerde ondersteuningsoplossing te installeren. U kunt SOS ook gebruiken om schermen van mobiele apparaten in realtime op afstand te bekijken en sommige Android-apparaten op afstand te bedienen. Dat maakt het een geweldige add-on voor andere systemen die alleen externe computertoegang ondersteunen.
Een paar foto's van het SMB TechFest-evenement
De Splashtop-tafel op SMB TechFest 2019
Tim van Splashtop met de winnaar van onze trekking en Dave Seibert, de oprichter van SMB TechFest
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