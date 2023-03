Splashtop op SMB TechFest

Splashtop sponsorde onlangs voor het eerst in Q1 2019 SMB TechFest in Orange County, Californië.

SMB TechFest is een driemaandelijks evenement waar MSP's, IT-professionals, consultants, eigenaren van verkoop- en ondersteuningsproviders samenkomen om meer te weten te komen over de nieuwste technologieën en best practices.

We hebben genoten van de kans om wat tijd op het podium te hebben om Splashtop te introduceren en de voordelen die onze oplossingen voor externe toegang bieden aan MSP's en IT-professionals uit te leggen. Het publiek was ook geïnteresseerd om Dave Seibert, de oprichter van SMB TechFest, te horen beschrijven hoe het evenement zelf Splashtop Remote Access voor sprekers tijdens hun evenementen heeft gebruikt om op afstand toegang te krijgen tot computers voor presentaties.

We waren ook erg enthousiast over het feit dat Splashtop door de bezoekers van het evenement werd geselecteerd als SMB TechFest Best Product.

Hier zijn 3 van de belangrijkste redenen waarom de MSP's en IT-professionals geïnteresseerd waren in Splashtop-oplossingen voor externe toegang

1. Elke MSP en IT-serviceprovider heeft een oplossing voor externe toegang nodig

Het is tegenwoordig de aard van het bedrijf dat IT-serviceproviders niet op elke klantlocatie aanwezig kunnen zijn. Ze kunnen eindgebruikers veel efficiënter helpen door gebruik te maken van een oplossing voor computertoegang op afstand. Sommigen kiezen voor een RMM-oplossing met toegang op afstand. Anderen hebben geen volledige RMM-oplossing nodig en zoeken naar een meer kosteneffectieve oplossing voor externe toegang. Splashtop past in beide situaties goed. Onze technologie voor externe toegang maakt externe toegang mogelijk in RMM-oplossingen zoals Datto RMM en NinjaOne. En onze oplossingen voor ondersteuning op afstand zijn ook beschikbaar als zelfstandige producten met een hoge prijs.

2. Soms moet u computers en apparaten ondersteunen die niet onder uw huidige systemen worden beheerd

Misschien heb je een RMM-oplossing en werkt dit voor u. Maar er zullen momenten zijn dat u op afstand moet inloggen op een computer of apparaat dat momenteel niet onder dat systeem wordt beheerd. In dergelijke situaties is een on-demand oplossing voor ondersteuning op afstand een geweldige aanvulling op een bestaande RMM of onbemande oplossing voor ondersteuning op afstand.

IT-serviceproviders gebruiken Splashtop SOS op meerdere manieren. U kunt het gebruiken om een on-demand snelle ondersteuningssessie te starten voor iemand op een computer die niet wordt beheerd met een externe agent of streamer. U kunt het voor de eerste keer gebruiken om op afstand naar een nieuwe computer te gaan (met de gebruiker aanwezig en een eenvoudige 9-cijferige sessiecode) om de streamer of agent voor uw onbeheerde ondersteuningsoplossing te installeren. U kunt SOS ook gebruiken om schermen van mobiele apparaten in realtime op afstand te bekijken en sommige Android-apparaten op afstand te bedienen. Dat maakt het een geweldige add-on voor andere systemen die alleen externe computertoegang ondersteunen.

Een paar foto's van het SMB TechFest-evenement

Tim van Splashtop met de winnaar van onze trekking en Dave Seibert, de oprichter van SMB TechFest

