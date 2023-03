Splashtop op Jamf Nation Gebruikersconferentie 2019

Splashtop was de afgelopen week (november 2019) sponsor op JNUC 2019 in Minneapolis. Dit is waarom Jamf-gebruikers Splashtop geweldig vinden voor toegang op afstand tot hun Apple-apparaten.

We hebben een geweldige tijd gehad als sponsor van de Jamf Nation User Conference (JNUC) van 2019 en in onze ontmoetingen met Jamf-gebruikers. We ontmoetten honderden IT-administraties van onderwijsinstellingen en andere organisaties die met ons spraken over de problemen waarmee ze worden geconfronteerd bij het beheer van hun Mac- en iOS-apparaten.

We deelden de opwindende manieren waarop Splashtop's software voor toegang en ondersteuning op afstand samen met Jamf kunnen worden gebruikt om IT-beheerders te helpen hun obstakels te overwinnen. De feedback die we kregen van Jamf Nation was geweldig! Lees verder om erachter te komen waarom de JNUC-bezoekers dol waren op Splashtop.

Wat zijn Jamf en JNUC?

Jamf is IT-beheersoftware voor Apple-apparaten. Mac, iPhones, iPads en Apple TV's komen steeds vaker voor op school en op het werk. Jamf is ontworpen om IT-teams de tools te geven die ze nodig hebben om hun Apple-apparaten effectief te kunnen beheren.

JNUC noemt zichzelf 'de grootste bijeenkomst van Apple IT-beheerders ter wereld'. De conferentie biedt de deelnemers educatieve sessies, deskundige inzichten en demonstraties van nieuwe oplossingen waarmee IT-medewerkers hun Apple-apparaten beter kunnen beheren.

Waarom JNUC-deelnemers van Splashtop hielden

Splashtop biedt de voordeligste oplossingen voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand. Veel IT-admins en MSPs gebruiken Splashtop om op afstand toegang te krijgen tot hun beheerde apparaten.

Jamf-gebruikers kunnen hun mogelijkheden uitbreiden, de efficiëntie verbeteren en de kosten verlagen door Splashtop te kiezen als hun platform voor ondersteuning op afstand. Dit zijn de belangrijkste redenen waarom Jamf Nation dol is op Splashtop:

Brede platformondersteuning Splashtop ondersteunt niet alleen Apple, en de meeste Jamf-gebruikers ook niet. De oplossingen van Splashtop ondersteunen Windows, Mac, iOS en Android. De meeste Jamf gebruikers die we spraken beheren een mix van Windows en Mac computers, plus mobiele apparaten. Splashtop geeft gebruikers één eenvoudig hulpmiddel waarmee ze betrouwbare toegang op afstand krijgen tot meerdere besturingssystemen.

Lage prijs In vergelijking met andere tools voor toegang op afstand kan Splashtop IT-teams honderden of zelfs duizenden dollars besparen op hun jaarlijkse abonnementen. IT-beheerders van scholen waren vooral blij met de prijzen van Splashtop, omdat ze vaak met beperkte budgetten moeten werken. Klanten van Splashtop besparen vaak 80% of meer in vergelijking met andere producten zoals BeyondTrust (voorheen Bomgar), TeamViewer en LogMeIn.

Verschillende oplossingen voor verschillende gebruikssituaties In tegenstelling tot andere producten voor toegang op afstand heeft Splashtop verschillende pakketten voor gebruikers met verschillende behoeften, zodat Jamf-gebruikers precies krijgen wat ze nodig hebben tegen de laagste prijs. Of je nu vooral onbeheerde toegang nodig hebt, of beheerde toegang voor ondersteuning op aanvraag, Splashtop heeft de oplossing voor je.

Splashtop oplossingen voor Jamf-gebruikers

Splashtop Remote Support

IT en MSP's hebben op elk moment op afstand toegang tot hun eindpunten met Splashtop Remote Support, zelfs zonder dat er een eindgebruiker aanwezig is. Implementeer de Splashtop Streamer gewoon op uw Windows-, Mac- en Android-apparaten om vanaf elk apparaat toegang te hebben.

Splashtop Remote Support biedt u ook de mogelijkheid om gratis gebruikersaccounts toe te voegen. Maak eenvoudig accounts aan voor uw IT-team zodat ze toegang hebben tot uw beheerde apparaten. Groepeer gebruikers en apparaten en stel hun toegangsrechten in. U kunt zelfs gebruikersaccounts maken voor uw klanten / docenten en hen op afstand toegang geven tot hun eigen computers!

Lees meer over Splashtop Remote Support of start een gratis proefperiode:

Gratis proefperiode

Splashtop SOS

Voor teams die helpdeskdiensten bieden, is Splashtop SOS de beste oplossing voor bemande, on-demand ondersteuning. Met Splashtop SOS heeft u direct toegang tot elk apparaat op het moment dat u hulp nodig heeft.

Er is geen voorafgaande installatie vereist. Wanneer een eindgebruiker om hulp vraagt, maak dan eenvoudig verbinding via een eenvoudige sessiecode. krijg toegang tot elk Windows-, Mac-, iOS- en Android-apparaat.

Lees meer over Splashtop SOS of begin nu uw gratis proefperiode:

Gratis proefperiode

Meer informatie over Splashtop

Splashtop biedt verschillende oplossingen voor toegang op afstand voor IT, MSP's, helpdesks, docenten en bedrijfsprofessionals. Je bent altijd welkom om de oplossing van je keuze gratis uit te proberen! Er is geen creditcard of verplichting nodig om een gratis proefperiode te beginnen.Wil je Splashtop zien op een evenement bij jou in de buurt? Zorg ervoor dat je onze Evenementenpagina bekijkt om te zien waar we geweest zijn en waar we de volgende keer naartoe gaan. We spreken graag met bestaande klanten en degenen die ons willen uitproberen!