Hoogtepunten van IBC 2022: Hoe remote technologieën live- en postproductie sneller en efficiënter kunnen maken

Splashtop was exposant op IBC Amsterdam. Lees verder voor belangrijke inzichten van vooraanstaande thought leaders over het snijvlak van content, entertainment en technologie.

De International Broadcasting Convention (IBC) in Amsterdam is zojuist, na 4 dagen van netwerken en inspiratie, gesloten. Splashtop was een van de 1250 exposanten die naar het evenement kwamen om innovatieve technologie te demonstreren en hun nieuwe producten te lanceren.

Tijdens het evenement had het Splashtop-team de kans om veel van de 10.000 bezoekers te verwelkomen die de 11 hallen van de RAI in Amsterdam bevolkten, en te praten met een aantal van de thought-leaders die het hadden over de toekomst van media en entertainment, de grootste uitdagingen bespraken en de nieuwste trends en technologieën onderzochten.

Vertegenwoordigers van Warner Bros, Discovery, SKY, Google, Sony Pictures Entertainment, Paramount, Disney en AWS behoorden tot de sprekers op het podium, samen met vele andere topmerken, die hun laatste gedachten en opvattingen deelden over hoe de media er in de toekomst uit gaan zien.

Deskundigen bespraken de belangrijkste factoren die een grote impact hebben op de sector, zoals de verstoring van de toeleveringsketens, de toename van cyberdreigingen, de snelle invoering van nieuwe technologieën en de schaarste aan gespecialiseerd talent en onderdelen. Peter White, CEO van IABM (de internationale handelsvereniging voor omroep- en medialeveranciers) benadrukte hoe het veranderende kijkgedrag en de druk op de financiën van de kijkers leiden tot een verschuiving naar AVOD-bedrijfsmodellen en als gevolg daarvan nog grotere investeringen in contentproductie in de hand werken.

Content en gebruikerservaring zijn belangrijk

Tijdens de vele sessies die dit jaar werden gehouden, richtten de meeste thought-leaders zich op het belang van het verbeteren van de gebruikerservaring om kijkers te activeren en te behouden. "De voortdurende multi-device consumptie van content leidt tot de behoefte aan geoptimaliseerde blended ervaringen" zei Dana Filip-Crandal - EVP en COO van Sky Duitsland - tijdens haar interventie over gedurfde transformatiestappen.

"Kijkers verwachten niet alleen dat ze de juiste soort content aangeboden krijgen, maar ook dat deze naadloos via alle media wordt geleverd" - vervolgde ze.

Als het belang van lokale content blijft toenemen, terwijl de uitgaven voor internationale originals naar verwachting aanzienlijk zullen stijgen, staan omroepen en streamers voor de uitdaging om waarde toe te voegen aan hun gebruikerservaring (UX), nieuwe mogelijkheden te introduceren zoals fitness en gaming (SKY), de digitalisering uit te breiden (KPN) en te investeren in softwaregedreven platforms.

Marie Fenner, SVP Analytics bij Piano Software, benadrukte ook het belang van investeren in content en data om inkomsten te ontwikkelen en te genereren. "Elk jaar besteden grote streamers tussen de 2 en 20 miljard dollar aan contentproductie, en toch hebben ze te maken met gemiddeld 40% "slapers", die uiteindelijk hun opzeggingspercentage zullen verhogen."

Zich aanpassen aan het snel veranderende consumentengedrag is inderdaad een van de grootste uitdagingen voor de contentproductieketen, waar omroepen en productiehuizen hun workflows moeten optimaliseren en meer moeten doen met minder geld. Aan de andere kant is de productie van content complexer geworden door tekorten aan onderdelen als gevolg van coronamaatregelen en de invoering van het hybride werken.

Deze factoren, samen met de voortdurende ontwikkeling richting geïntegreerde productie (IP), verhogen de vraag naar aangepaste hardware en sterk geoptimaliseerde softwareoplossingen, vooral wanneer het gaat om remote productiemiddelen.

Remote productie stimuleert snelheid en efficiëntie

De afgelopen jaren is de behoefte aan gestroomlijnde crews en goedkope contentcreatie toegenomen, wat heeft geleid tot de opkomst van remote en virtuele productiesystemen. Bedrijven als Canon en Sony richten zich op de ontwikkeling van hun virtuele en externe productiemogelijkheden, ter ondersteuning van kleinere teams of zelfs zelfstandige operators.

Remote control van het productieproces is niet alleen cruciaal geworden om de efficiëntie bij de postproductie, maar ook tijdens live-producties te verhogen. Cloudsystemen stellen teams in staat om samen op afstand te werken, waardoor er minder personeel op locatie nodig is en er meer flexibiliteit ontstaat, waardoor er aan meerdere producties tegelijk gewerkt kan worden.

Remote oplossingen maken de weg vrij voor samenwerking en schaalbaarheid

Door de voortdurende introductie van nieuwe technologieën en de schaarste aan hoogopgeleide talenten, vormt de samenwerking tussen hooggespecialiseerde video- en geluidstechnici een andere grote uitdaging voor de media- en entertainmentindustrie. Externe oplossingen in de cloud en op locatie maken een schaalbare benadering van talent en middelen mogelijk, waardoor professionals naadloos kunnen samenwerken, ongeacht hun locatie. "Veilige en goed presterende remote access-oplossingen bieden creatieve professionals toegang tot hun krachtigste werkcomputers vanaf elk apparaat en platform, waar ze zich ook bevinden", aldus Alexander Draaijer - Managing Director van Splashtop EMEA. "Het huidige M&E landschap dwingt bedrijven om in een ongelooflijk hoog tempo te produceren en tegelijkertijd te voldoen aan maximale veiligheidsnormen en te zorgen voor topprestaties. Bij Splashtop hebben we veilige remote accessoplossingen ontwikkeld, boordevol extra functies voor productieprofessionals, zodat ze op afstand kunnen creëren en produceren en daarbij gebruik kunnen maken van de kracht van 4K-streaming met 60 fps."

Bewegingsvrijheid gecombineerd met topprestaties

Met de veilige oplossingen van Splashtop kunnen productietechnici op afstand toegang krijgen tot en gebruik maken van veeleisende softwaretoepassingen voor videobewerking, gameontwikkeling, lipsynchronisatie en grafische rendering. Ze kunnen op afstand verbinding maken vanaf elke plek en met elk apparaat. Creatieve professionals kunnen apparaten zoals bijvoorbeeld Wacom-tablets gebruiken, terwijl ze op afstand werken, dankzij USB-doorschakeling. Daarnaast zorgen functies als microfoondoorvoer, lokale en externe geluidsuitvoer en geplande toegang voor teams en freelancers voor een naadloze samenwerking en maximale kwaliteit.

