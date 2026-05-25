Splashtop op ChannelPro SMB Forum 2019

Splashtop was deze week (september 2019) sponsor van het ChannelPro SMB Forum in San Jose, Californië. We hebben een leuke tijd gehad toen we de MSP's (Managed Service Providers), IT-oplossingsproviders, consultants en systeemintegrators en Splashtop-klanten die het evenement bijwoonden leerden kennen. Het was ook de gemakkelijkste locatie van elk evenement dit jaar, op slechts 20 kilometer van ons kantoor. We hebben ook eerder dit jaar de Atlanta Georgia-versie van het evenement gesponsord.
Bij de stand van Splashtop
Bij de Splashtop-stand hadden we Splashtop Remote Support gepresenteerd, de ideale oplossing voor degenen die de reactietijd willen verkorten en ook reistijd en kosten willen besparen door op afstand computers te benaderen om ondersteuning te bieden.
Enkele van de toppunten waarin de deelnemers aan het evenement geïnteresseerd waren, waren:
Een goedkoper alternatief vinden voor hun huidige, dure remote access-oplossing
Een on-demand quick support-oplossing toevoegen aan hun huidige toolset, zodat ze op afstand kunnen werken met iOS- en Android-apparaten en computers die nog niet onder een RMM worden beheerd
Hier vindt u wat meer informatie over elk van deze remote support-oplossingen en enkele belangrijke redenen om voor elk van deze oplossingen te kiezen.
Splashtop Remote Support
Onbeheerde en beheerde toegang tot Windows- en Mac-computers op elk moment (ook onbeheerde Android-toegang in de Enterprise-editie)
Goedkope oplossing voor remote access met besparingen van 50% vergeleken met TeamViewer en tot 80% minder dan LogMeIn Central.
Splashtop wint Award: Beste Verkoopvideo
Aan het eind van het evenement waren we opgewonden en blij dat we de prijs voor de beste selfie video hadden gewonnen. Elk van de zilveren sponsors van het evenement kreeg de gelegenheid om een korte video op te nemen om een korte intro te geven van hun bedrijf en wat ze aanbieden.
Italo en Trevor met de "Best Selfie Video" prijs voor hun video over Splashtop
Op welke evenementen is Splashtop de volgende keer?
Kijk op of Splashtop beurzen en evenementen kalender om te zien waar we de volgende keer zullen zijn. Dit jaar sponsoren en exposeren we op meer dan 20 evenementen.
Een grote dank je wel
Bedankt aan alle huidige Splashtop-klanten / -partners die bij onze stand langs kwamen tijdens het evenement. We hebben met plezier gehoord hoe u Splashtop in uw bedrijf gebruikt, wat u er leuk aan vindt en waar u het in de toekomst graag zou zien. En dankzij ChannelPro voor het organiseren van een geweldig evenement. We werken graag samen met Joel, Lisa en de rest van het ChannelPro-team.