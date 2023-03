Splashtop op ChannelPro SMB Forum 2019

Splashtop was deze week (september 2019) sponsor van het ChannelPro SMB Forum in San Jose, Californië. We hebben een leuke tijd gehad toen we de MSP's (Managed Service Providers), IT-oplossingsproviders, consultants en systeemintegrators en Splashtop-klanten die het evenement bijwoonden leerden kennen. Het was ook de gemakkelijkste locatie van elk evenement dit jaar, op slechts 20 kilometer van ons kantoor. We hebben ook eerder dit jaar de Atlanta Georgia-versie van het evenement gesponsord.

Bij de stand van Splashtop

Bij de Splashtop-stand was Splashtop SOS (On-Demand Ondersteuning) en Splashtop Remote Support vertegenwoordigd. Beide oplossingen zijn aantrekkelijk voor diegenen die de responstijd willen verkorten en reistijd en kosten willen besparen door op afstand toegang te krijgen tot computers voor ondersteuning.

Enkele van de toppunten waarin de deelnemers aan het evenement geïnteresseerd waren, waren:

Een goedkoper alternatief vinden voor hun huidige, dure remote access-oplossing

Een on-demand quick support-oplossing toevoegen aan hun huidige toolset, zodat ze op afstand kunnen werken met iOS- en Android-apparaten en computers die nog niet onder een RMM worden beheerd

Vivian van het Splashtop Sales team bij de Splashtop stand op het ChannelPro SMB Forum

Hier vindt u wat meer informatie over elk van deze remote support-oplossingen en enkele belangrijke redenen om voor elk van deze oplossingen te kiezen.

Splashtop SOS

Snelle ondersteuning bieden voor Windows, Mac, iOS en Android

Uw eindgebruiker downloadt en start een app en geeft u een 9-cijferige code, die u invoert in uw Splashtop-app om hun computer in realtime op afstand te openen/controleren of om hun iOS- of Android-scherm in realtime op afstand te bekijken, en om sommige Android-toestellen op afstand te bedienen

Geweldige add-on als je een RMM gebruikt en toegang wilt tot een computer of apparaat dat niet onder je RMM wordt beheerd.

Licentie per gelijktijdige technicus

SOS+10 en SOS Unlimited bieden naast de on-demand snelle ondersteuningsfuncties, onbeheerde/altijd remote access tot computers

Bespaar minstens 50% ten opzichte van TeamViewer en tot 80% ten opzichte van LogMeIn Rescue

Splashtop Remote Support

Onbeheerde altijd toegang tot Windows en Mac computers (ook onbeheerde Android toegang in de Premium editie)

Goedkope oplossing voor toegang op afstand met besparingen van 50% ten opzichte van TeamViewer en tot 80% minder dan LogMeIn Central

Gelicentieerd per aantal computers, vanaf €37 per maand voor 25 computers

Splashtop wint Award: Beste Verkoopvideo

Aan het eind van het evenement waren we opgewonden en blij dat we de prijs voor de beste selfie video hadden gewonnen. Elk van de zilveren sponsors van het evenement kreeg de gelegenheid om een korte video op te nemen om een korte intro te geven van hun bedrijf en wat ze aanbieden.

Italo en Trevor met de "Best Selfie Video" prijs voor hun video over Splashtop

Op welke evenementen is Splashtop de volgende keer?

Kijk op of Splashtop beurzen en evenementen kalender om te zien waar we de volgende keer zullen zijn. Dit jaar sponsoren en exposeren we op meer dan 20 evenementen.

Een grote dank je wel

Bedankt aan alle huidige Splashtop-klanten / -partners die bij onze stand langs kwamen tijdens het evenement. We hebben met plezier gehoord hoe u Splashtop in uw bedrijf gebruikt, wat u er leuk aan vindt en waar u het in de toekomst graag zou zien. En dankzij ChannelPro voor het organiseren van een geweldig evenement. We werken graag samen met Joel, Lisa en de rest van het ChannelPro-team.

Meer informatie en een gratis proefversie: Splashtop Remote Support, Splashtop SOS.