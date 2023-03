Hoe leraren & leerlingen smartphones kunnen gebruiken in de klas

Breng je eigen iOS- en Android-apparaten mee. Gebruik toegang op afstand, scherm delen en andere hulpmiddelen om de klas te controleren en de betrokkenheid te vergroten.

Veel scholen willen smartphones uit de klas houden, of in ieder geval uit handen van studenten. Maar wat als docenten deze apparaten zouden kunnen gebruiken om de betrokkenheid te vergroten en studenten te helpen bij het leren?

Met Splashtops volledige scala aan externe desktoptools kunnen docenten en studenten smartphones in de klas benutten met gebruiksvriendelijke software.

Mirroring360

Met Mirroring360 kunnen instructeurs draadloos de schermen van hun mobiele apparaat naar de klascomputer spiegelen zonder dat er hardware of kabels nodig zijn. Met Mirroring360 Pro kunnen docenten hun scherm uitzenden naar maximaal 40 deelnemers die het op hun apparaten kunnen bekijken met een simpele weblink.

Splashtop Classroom

Voor een nog hoger niveau van interactiviteit biedt Splashtop Classroom samenwerkingssoftware waarmee leraren de lesinhoud kunnen delen met de apparaten van de leerlingen.

Docenten kunnen hun Mac of pc ook bedienen met een iPad of Android-apparaat om lesinhoud aan te wenden en te ondersteunen vanaf elke plek in de klas. Dit voorkomt dat docenten zich vastklampen aan hun bureau en stelt hen in staat om door het klaslokaal te bewegen om met studenten te communiceren terwijl ze toch volledige toegang hebben tot hun pc of Mac.

Leraren kunnen hun computerschermen delen met de iPads, iPhones, Android apparaten van leerlingen (naast Chromebooks en Windows of Mac computers met een Chrome browser). Leerlingen kunnen de les direct op hun scherm zien. Nog beter, leraren kunnen leerlingen controle geven en aantekeningen maken over lesinhoud, rechtstreeks vanaf hun eigen apparaten.

Splashtop Business Access

Met Splashtop Business Toegang kunnen docenten hun smartphones gebruiken om op afstand toegang te krijgen tot hun computer en deze te bedienen. Vanaf het scherm van het mobiele apparaat ziet u het scherm van de externe computer in realtime en kunt u deze bedienen alsof u ervoor zit.

Ook kunnen onderwijsinstellingen studenten op afstand toegang geven tot labcomputers vanaf hun mobiele apparaten (plus tablets en computers), zodat ze toegang hebben tot belangrijke schoolsoftware terwijl ze vanuit huis afstandsonderwijs volgen.

Snel, betrouwbaar en veilig

Al deze geweldige functies worden ondersteund door de snelle, betrouwbare en veilige verbindingen van Splashtop. Dat betekent dat je gegevens veilig zijn, en dat je altijd kunt rekenen op een geweldige verbinding zonder vertraging.

Probeer het gratis!

Probeer Splashtop Business Toegang vandaag gratis en ontdek waarom meer dan 30 miljoen gebruikers Splashtop al vertrouwen.

Gratis proefperiode

Of lees meer over Splashtop Classroom en Mirroring360.