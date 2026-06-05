ShareConnect End of Life - Waarom Splashtop de beste vervanging is

ShareConnect bestaat niet meer sinds 30 juni 2020. Op basis van functionaliteit, prijs en mogelijkheden is Splashtop Remote Access de beste vervanger voor ShareConnect.
Wanneer Citrix ShareConnect op 30 juni 2020 aan het einde van de levensduur uitschakelt, werken alle versies van ShareConnect niet meer. ShareConnect werkt na die datum niet meer.
Wanneer u ShareConnect gebruikt, leest u hier waarom Splashtop Remote Access de beste vervanging is voor ShareConnect.
Splashtop Remote Access
Splashtop Remote Access is een remote desktopprogramma waarmee u op afstand toegang kunt krijgen tot uw computers vanaf elk apparaat. Net als bij ShareConnect kunt u de externe computer waarmee u verbonden bent bedienen en al uw bestanden en software openen.
In tegenstelling tot ShareConnect biedt Splashtop meer op het gebied van functionaliteit. Naast iPads, Android-tablets en Android-smartphones, kunnen Splashtop-gebruikers ook op afstand toegang krijgen tot hun computers en deze bedienen vanaf Windows-, Mac-, iPhone- en Chromebook-apparaten.
Splashtop wordt ook geleverd met meer functies die u helpen productiever te zijn terwijl u op afstand op een computer werkt.
Daarom is Splashtop Remote Access meer dan alleen remote access-software. Het is de beste oplossing om thuis of onderweg te werken.
Waarom Splashtop de beste ShareConnect-vervanging is
In vergelijking met andere producten kost Splashtop minder, wordt geleverd met de beste functies en biedt het hoogwaardige prestaties.
Hoewel Citrix ShareConnect-gebruikers aanbeveelt om over te stappen naar GoToMyPC (een product dat oorspronkelijk door Citrix is gemaakt), zijn hier enkele redenen waarom Splashtop een betere optie is:
Het GoToMyPC Personal abonnement begint bij US$ 420 per jaar voor toegang tot 1 computer. Splashtop Remote Access Pro begint bij € 90 per jaar voor toegang tot 10 computers.
Splashtop bevat dezelfde topfuncties als in GoToMyPC, waaronder bestandsoverdracht, afdrukken op afstand, ondersteuning van meerdere naar meerdere monitoren en meer.
Splashtop Remote Access Pro bevat ook extra functies die meer kosten in GoToMyPC, zoals op afstand wakker worden, op afstand herstarten en gebruikersbeheer.
Met Splashtop kunt u uw externe sessies opnemen. Twee gebruikers kunnen ook tegelijkertijd op afstand naar dezelfde computer gaan. Beide functies zijn niet beschikbaar in GoToMyPC.
Splashtop geeft je betrouwbaar snelle externe verbindingen met HD-kwaliteit en geluid.
Om de hierboven genoemde redenen is Splashtop het beste GoToMyPC-alternatief.
Splashtop komt ook naar voren als de beste keuze in vergelijking met andere tools voor externe toegang , daarom wordt Splashtop wereldwijd door meer dan 30 miljoen mensen gebruikt.
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