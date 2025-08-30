Hoe scholen Chromebooks kunnen inzetten voor afstandsonderwijs

Scholen en universiteiten kunnen de software voor toegang op afstand van Splashtop gebruiken om studenten in staat te stellen labcomputers op afstand te bedienen vanaf hun Chromebooks.
Na hun debuut in 2011 zijn Chromebooks uitgegroeid tot een alledaags bezit in scholen en klaslokalen. Veel laaggeprijsde, duurzame modellen zijn speciaal gebouwd voor de klas.
Hun vereenvoudigde besturingssysteem houdt ze vrij van virussen en bespaart tijd voor toch al overbelaste IT-afdelingen. Ze zijn een uitstekend en kosteneffectief hulpmiddel voor studenten.
Maar hoe kunnen scholen en hogescholen Chromebooks het beste gebruiken voor leren op afstand en hybride leeromgevingen?
Hoewel Chromebooks geweldig kunnen zijn voor eenvoudige taken, kunnen ze de computerlokalen op school niet vervangen, die leerlingen gebruiken voor toegang tot grafisch ontwerp, videobewerking, audioproductie, 3D-modellering en andere middelenintensieve toepassingen die in CTE-programma's worden gebruikt.
Geef leerlingen vanaf hun Chromebooks op afstand toegang tot computers in het schoollokaal
Met Splashtop voor labs op afstad kunnen scholen en hogescholen studenten de mogelijkheid bieden om op afstand toegang te krijgen tot de krachtigere labcomputers, rechtstreeks vanaf hun Chromebooks. Tijdens externe bureaubladverbindingen kunnen studenten het scherm van de externe computer in realtime zien en op afstand bedienen alsof ze ervoor zitten.
Dit geeft leerlingen toegang tot de computerbronnen die ze nodig hebben vanaf hun Chromebook-apparaten terwijl ze op afstand leren. Studenten hebben op afstand toegang tot Windows en Mac lab computers vanuit huis, of waar ook ter wereld! Alles wat ze nodig hebben is een internetverbinding en hun Chromebook.
"We wilden onze bestaande infrastructuur benutten. Als ze een Chromebook hadden, wilden we er zeker van zijn dat de toepassingen werkten bij toegang vanaf een Chromebook." - Nicholas Adams, Lenawee Intermediate School District. Lees de casus
Splashtop is gemakkelijk te gebruiken voor studenten. Met slechts één klik kunnen ze de remote desktop sessie naar een labcomputer starten en die op afstand gaan besturen. Splashtop biedt razendsnelle HD-verbindingen en de hoogste beveiligingsniveaus.
"Er is een staatsprogramma dat leerlingen voorziet van computers, dus we hebben ze voorzien van Chromebooks. Ze kunnen SolidWorks niet draaien met de Chromebooks. Maar de Chromebooks bieden toegang tot onze computerlokalen waar ze het kunnen draaien. De instructeurs zijn er dol op. Ze kunnen niet geloven dat het zo goed werkt, ze zijn geschokt, en ik denk niet dat ik dat overdrijf." - Gerald Casey, Laney College. Lees de casus
Lees meer over Splashtop voor Labs op Afstand
Met Splashtop voor labs op afstand kunnen leerlingen op afstand toegang krijgen tot schoolcomputers vanaf elk Windows, Mac, iOS, Android of Chrome OS-apparaat. IT kan gemakkelijk toegang implementeren, beheren en plannen, allemaal vanaf een centrale console.
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