Het beheren van meerdere remote endpoints één voor één kan tijdrovend zijn en vatbaar voor menselijke fouten. Om elk apparaat veilig en up-to-date te houden, hebben IT-teams een snellere, slimmere aanpak nodig. Dat is waar Splashtop's Scripts & Tasks (voorheen 1-to-many acties) van pas komt.
Scripts & Taken stellen je in staat om opdrachten uit te voeren, updates uit te rollen en geautomatiseerde acties tegelijkertijd op meerdere endpoints uit te voeren. Van patch-uitrol tot configuratiewijzigingen, scripting op schaal helpt je om de productiviteit te verbeteren, de beveiliging te versterken en consistentie te behouden in je hele apparaatvloot.
In deze gids verkennen we hoe Scripts & Tasks werkt, waarom ze essentieel zijn voor modern endpointbeheer, en hoe Splashtop AEM IT-teams helpt bij het automatiseren van operaties met precisie en controle.
Wat Is Scripts & Tasks Automatisering
Scripts & Tasks is een functie in Splashtop AEM waarmee IT-teams commando's, acties en updates op meerdere endpoints tegelijk kunnen automatiseren. In plaats van elk apparaat individueel te beheren, kun je bulkacties tegelijk uitvoeren om tijd te besparen en de kans op menselijke fouten te verkleinen.
Deze automatisering helpt organisaties hun volledige apparaatomgeving te beheren, bij te werken en te beveiligen vanaf een enkele interface. Je kunt scripts inplannen, onderhoudstaken uitvoeren, patches uitrollen en configuratiebeleid afdwingen op Windows- en macOS-apparaten met slechts een paar klikken.
Scripts & Taken ondersteunt flexibele scriptingopties, waardoor IT-teams processen kunnen standaardiseren, naleving kunnen handhaven en operationele efficiëntie kunnen verbeteren in gedistribueerde en hybride werkplekken.
Bedrijfsgroei stimuleren met Scripts & Taken
Wanneer IT-teams Scripts & Tasks effectief gebruiken, kunnen ze dagelijkse operaties stroomlijnen en meer waarde creëren voor het bedrijf.
De belangrijkste voordelen zijn:
Verbeterde productiviteit: Scripts & Tasks elimineert handmatig werk door teams opdrachten te laten uitvoeren, updates te implementeren of software op veel endpoints tegelijk te installeren. Dit helpt IT-personeel zich te concentreren op initiatieven met hogere waarde in plaats van op routinematig onderhoud.
Verminderde uitvaltijd: Geautomatiseerde uitvoering van updates en patches zorgt ervoor dat endpoints soepel blijven draaien zonder lange onderbrekingen. Minder handmatige stappen betekent minder fouten en snellere herstel als er problemen ontstaan.
Sterkere beveiliging: Door patch implementatie en beleidsuitvoering te automatiseren, helpt Scripts & Tasks de beveiligingsnormen op alle apparaten consistent te houden. Elk endpoint kan voldoen aan de nalevingsvereisten van het bedrijf en beveiligingsbasislijnen.
Lagere kosten: Automatisering vermindert de behoefte aan handmatige controle en minimaliseert de arbeidsuren die nodig zijn om endpointomgevingen te onderhouden. IT-teams kunnen de operaties opschalen zonder extra personeel of complexiteit toe te voegen.
6 Stappen om op te schalen met Scripts & Tasks
Scripts & Tasks kan transformeren hoe IT-teams grote omgevingen beheren, maar het opschalen van automatisering vereist duidelijke planning en consistente uitvoering. Volg deze best practices om het meeste uit Splashtop AEM te halen.
1. Standaardiseer Endpoint Beheer
Gebruik Scripts & Tasks om consistente beleidsmaatregelen op elk apparaat toe te passen. Standaardisering in beheer helpt bij het afdwingen van antivirusvereisten, versleutelingstandaarden en toegangscontroles. Dit zorgt voor naleving en vermindert configuratieverschuivingen bij remote of hybride endpoints.
2. Identificeer Taken met Grote Impact die zich Herhalen
Begin met de taken die de meeste tijd in beslag nemen. Patch installatie, app updates, het opschonen van tijdelijke bestanden en het verzamelen van logbestanden zijn ideale kandidaten voor scripting. Door deze te automatiseren bespaar je elke week uren handmatig werk.
3. Automatiseer met Beleidsgerichte Acties
Baseer je automatisering op bedrijfsbeleid in plaats van eenmalige acties. Definieer scripts die je beveiligings- en operationele standaarden weerspiegelen, zodat elk apparaat afgestemd blijft zonder constant handmatig toezicht.
4. Orchestreren van Workflows
Kijk verder dan individuele taken en ontwerp end-to-end workflows. Combineer meerdere scripts en triggers om complexe processen af te handelen zoals patch testing, software-implementatie of gepland onderhoud.
5. Monitor en Handhaaf Naleving
Automatisering heeft nog steeds toezicht nodig. Gebruik AEM’s realtime monitoring en rapportage om te bevestigen dat apparaten voldoen, patches zijn toegepast, en geen endpoints achterop raken. Regelmatige beoordelingen helpen je automatiseringsstrategie te verfijnen.
6. Optimaliseer en Schaal
Terwijl je omgeving groeit, is het belangrijk je scripts en automatiseringsschema's te bekijken om ervoor te zorgen dat ze efficiënt blijven. Splashtop AEM schaalt gemakkelijk op om een groeiend aantal apparaten te beheren naarmate je organisatie uitbreidt, wat zorgt voor veilige en consistente operaties.
Bekijk ons Scripts & Taken ondersteuningsartikel voor meer informatie.
Splashtop AEM: Veilige, Conform, en Schaalbare Endpoint Automatisering
Splashtop AEM biedt IT-teams de tools om elk endpoint vanuit één uniforme dashboard te automatiseren, te monitoren en te beheren. Met Scripts & Tasks kunnen teams snel en veilig opdrachten uitvoeren, patches implementeren en beleidsmaatregelen afdwingen op apparaten.
AEM combineert realtime zichtbaarheid, automatisering en compliance management om de operaties soepel te laten verlopen. Van asset tracking tot inzicht in kwetsbaarheden, het helpt IT-afdelingen proactief te blijven in plaats van reactief.
Belangrijke mogelijkheden zijn:
Geautomatiseerde patching voor Windows, macOS en ondersteunde toepassingen van derden.
CVE-gebaseerde kwetsbaarheidsinzichten om kritieke risico's te identificeren en te prioriteren.
Beleidsgerichte kaders om updates te automatiseren en nalevingsstandaarden af te dwingen.
Realtime tracking van hardware- en softwareinventaris.
Melding- en herstelworkflows die problemen oplossen voordat ze escaleren.
Achtergrondacties waarmee IT-technici apparaten kunnen beheren zonder gebruikers te storen.
Splashtop AEM stelt teams in staat om operaties met vertrouwen op te schalen. Of je nu een paar tientallen apparaten beheert of meerdere duizenden, je kunt repetitief werk automatiseren, consistente beveiliging handhaven en de handmatige overhead verminderen, allemaal vanuit één eenvoudig te gebruiken platform.
