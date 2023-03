Remote user software in het tijdperk van flexibel werken

De COVID-19-pandemie versnelde de reeds groeiende trend van extern en flexibel werken, waardoor IT-teams opnieuw moesten nadenken over hoe ze toegang konden bieden tot kritieke bedrijfssystemen. Bovendien moesten veel scholen en universiteiten snel manieren vinden om afstandsonderwijs te kunnen geven om ervoor te zorgen dat om de continuïteit voor hun studenten werd gewaarborgd.

In deze blog bespreken we de toenemende vraag naar remote user software en hoe organisaties zich kunnen aanpassen aan het nieuwe tijdperk van flexibel werken en leren. We hebben ook een aantal veelvoorkomende gebruiksscenario's uitgesplitst.

Remote user software voor bedrijven

Flexibel werken gaat niet meer verdwijnen. En IT-teams kunnen flexibel werken faciliteren met remote usersoftware, waarmee werknemers op afstand toegang hebben tot hun computers en applicaties.

Er zijn twee belangrijke redenen waarom werknemers op afstand toegang moeten kunnen hebben tot computers op locatie:

De applicaties die nodig zijn voor hun werk zijn te groot om op hun thuiscomputer te draaien of te duur om extra afzonderlijke licenties voor aan te schaffen. Ze vereisen een hoger beveiligingsniveau omdat ze werken in een sectoren als financiën, gezondheidszorg of de overheid. Daarom is het niet mogelijk of veilig om belangrijke bestanden en applicaties op de individuele apparaten van externe medewerkers te hebben.

Afstandsonderwijs mogelijk maken voor externe gebruikers

Dit zijn de 3 hoofdelementen om afstandsonderwijs mogelijk te maken.

Geef leerlingen remote access tot schoolcomputers, zodat ze belangrijke applicaties kunnen blijven gebruiken. (Dit is vooral belangrijk voor techniek- en kunststudenten die vaak programma's gebruiken die extreem veel rekenkracht nodig hebben). Geef docenten en personeel toegang tot hun werkcomputers, zodat ze hun studenten vanuit huis kunnen blijven instrueren en begeleiden. Zorg ervoor dat IT snel toegang heeft tot en remote support kan bieden aan elke student of faculteitslid op elk apparaat (zoals computers, tablets en smartphones).

Zaken om te overwegen bij het evalueren van remote user software en technologie

Bij het kiezen van een remote user systeem voor uw organisatie, is het belangrijk om uzelf de volgende vragen te stellen:

Kan een VPN voldoende omgaan met de hoeveelheid verkeer die mijn externe gebruikers zullen genereren?

Welk beveiligingsniveau moet ik garanderen om te blijven voldoen aan de relevante industrie- en rijks en regionale wet- en regelgeving?

Voor welke besturingssystemen moet ik support en access bieden?

Is dit platform eenvoudig en intuïtief genoeg voor mijn eindgebruikers?

Moet ik deze oplossing in de cloud, on-premise of beide implementeren?

Wat is mijn budget voor dit project en hoe verhoudt dat zich tot een VPN of een ander technologieplatform voor remote users?

Hoe Splashtop werken en leren op afstand mogelijk kan maken

Splashtop geeft gebruikers veilige remote access tot elk apparaat, waar dan ook, waarmee wordt voldaan aan alle externe gebruikersbehoeften van bedrijven, IT en onderwijs. Externe en hybride werknemers hebben overal toegang tot hun desktops. IT kan elk beheerd of persoonlijk apparaat op afstand ondersteunen. Studenten en medewerkers hebben toegang tot computerbronnen op de campus.

Toen COVID-19 toesloeg, had BDP Architecture een groot probleem: de software die hun architecten gebruikten om gebouwen en infrastructuur te ontwerpen, presteerde niet goed als meerdere gebruikers verbonden waren. De resulterende lage prestaties en hoge latency maakten het onmogelijk om goed aan projecten te werken. Binnen 48 uur stelde Splashtop BDP-medewerkers in staat om op afstand toegang te krijgen tot hun werkmachines alsof ze er echt achter zaten, zonder de noodzaak om software te installeren.

Ook het Imperial Valley College stond voor een enorme uitdaging toen COVID-19 hun campus sloot. Faculteit en personeel konden hun laptops mee naar huis nemen, maar daardoor kon hun IT geen ondersteuning meer bieden, omdat ze er niet langer persoonlijk toegang toe hadden. Met Splashtop konden ze problemen op afstand oplossen en hadden ze slechts één persoon nodig voor het beantwoorden van telefoontjes en bieden van snelle hulp.

Lees meer over hoe uw organisatie kan overstappen naar flexibel werken of leren met de oplossingen van Splashtop voor hybride werk. Start vandaag nog een gratis proefperiode van Splashtop om te zien hoe u de werkervaring op afstand van uw organisatie kunt verbeteren.

BEGINNEN

Of bekijk alle Splashtop remote accessproducten, inclusief oplossingen voor IT-support, onderwijs en ondernemingen.