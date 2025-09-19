Splashtop is een waardevolle service voor elk bedrijf of individu dat op afstand toegang tot een computer nodig heeft. Splashtop is ideaal voor helpdesks en IT-personeel. Het is ook een nuttig product voor wie buiten kantooruren op zijn thuiscomputer of zakelijke computer toegang nodig heeft tot materiaal dat op kantoorcomputers staat. Splashtop werkt met elk apparaat, waardoor iedereen op elk moment op afstand toegang heeft.
Chase Rubin, tech ondernemer en Splashtop gebruiker, geeft zijn gedachten over de dienst. Hij geeft de redenen waarom elk bedrijf kan profiteren van de diensten van Splashtop. Chase Rubin vergelijkt Splashtop ook met andere bedrijven in het veld.
Welk Splashtop-product gebruik je?
Ik gebruik[Splashtop Remote Access] remote desktop. Dit helpt me om toegang te krijgen tot data op mijn werkcomputer wanneer ik onderweg ben. Ik kan mijn thuiscomputer op mijn tablet bedienen wanneer ik gegevens nodig heb. Het is vooral handig voor vergaderingen met klanten. Ik ben in staat om informatie rechtstreeks met mijn klanten te delen en al hun vragen over mijn diensten te beantwoorden. Ik geloof dat Splashtop mijn bedrijf soepeler laat draaien.
Hoe gebruik je Splashtop?
Ik gebruik Splashtop om gegevens op te halen vanaf mijn kantoorcomputer wanneer ik niet achter mijn bureau zit. Zo heb ik altijd toegang tot mijn gegevens en de projecten van mijn klanten. Ze zijn dankbaar dat ik zo flexibel hun opdrachten kan volbrengen. Als mijn bedrijf een IT-afdeling of helpdesk had, zou ik ook de toegang op afstand gebruiken voor IT- en ondersteuningsteams. Als mijn start-up groeit tot op het punt waarop ik deze diensten nodig heb, dan zou ik Splashtop zeker verkiezen boven de concurrentie.
Waarom houdt u van Splashtop?
Splashtop biedt een kant-en-klare oplossing voor toegang op afstand. Het zou mogelijk zijn om het te doen zonder een dienst als Splashtop te gebruiken, maar het is zo eenvoudig te gebruiken dat het de moeilijke leercurve van het zelf opzetten van dit soort toegang wegneemt. Ik geloof dat het gebruik van Splashtop mijn bedrijf wendbaarder heeft gemaakt en klaar om alle moeilijkheden aan te kunnen die het bedrijfsleven op mijn pad gooit.
Hoe verslaat Splashtop de concurrentie of een ander vergelijkbaar product dat je eerder hebt gebruikt?
Ik heb een andere remote desktop dienst geprobeerd voordat ik Splashtop gebruikte, en ik ben enthousiast over hoe Splashtop de concurrentie verslaat. Splashtop werkt sneller en met minder vertraging dan zijn concurrenten. Het nummer één voordeel van Splashtop zit in het gemak van het opzetten en het gebruiksgemak. De interface is intuïtief, en het kost ondernemers geen kostbare tijd om het product te leren gebruiken.
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