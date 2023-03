Splashtop Remote Desktop-beoordeling: Chase Rubin

Splashtop is een waardevolle service voor bedrijven of particulieren die toegang op afstand tot een computer nodig hebben. Splashtop is ideaal voor helpdesks en IT-medewerkers. Het is ook een nuttig product voor wie op zijn thuiscomputer of zakelijke computer toegang nodig heeft tot materiaal dat zich op desktopcomputers bevindt wanneer ze niet op kantoor zijn. Splashtop is compatibel met elk apparaat, zodat iedereen op elk moment toegang op afstand heeft.

Chase Rubin, tech ondernemer en Splashtop gebruiker, geeft zijn gedachten over de dienst. Hij geeft de redenen waarom elk bedrijf kan profiteren van de diensten van Splashtop. Chase Rubin vergelijkt Splashtop ook met andere bedrijven in het veld.

Welk Splashtop-product gebruik je?

Ik gebruik [Splashtop Business Access] remote desktop. Dit helpt me informatie op mijn werkcomputer in te zien terwijl ik onderweg ben. Ik ben in staat om mijn thuisbureaublad te openen op mijn tablet als ik gegevens moet raadplegen. Het is vooral handig voor bijeenkomsten met klanten. Ik kan rechtstreeks informatie delen met mijn klanten en eventuele vragen over mijn diensten beantwoorden. Ik geloof dat Splashtop mijn bedrijf soepeler laat verlopen.

Hoe gebruik je Splashtop?

Ik gebruik Splashtop om gegevens op te halen vanaf mijn kantoorcomputer wanneer ik niet achter mijn bureau zit. Zo heb ik altijd toegang tot mijn gegevens en de projecten van mijn klanten. Ze zijn dankbaar dat ik zo flexibel hun opdrachten kan volbrengen. Als mijn bedrijf een IT-afdeling of helpdesk had, zou ik ook de toegang op afstand gebruiken voor IT- en ondersteuningsteams. Als mijn start-up groeit tot op het punt waarop ik deze diensten nodig heb, dan zou ik Splashtop zeker verkiezen boven de concurrentie.

Waarom houdt u van Splashtop?

Splashtop biedt een kant-en-klare oplossing voor toegang op afstand. Het zou mogelijk zijn om het te doen zonder een dienst als Splashtop te gebruiken, maar het is zo eenvoudig te gebruiken dat het de moeilijke leercurve van het zelf opzetten van dit soort toegang wegneemt. Ik geloof dat het gebruik van Splashtop mijn bedrijf wendbaarder heeft gemaakt en klaar om alle moeilijkheden aan te kunnen die het bedrijfsleven op mijn pad gooit.

Hoe verslaat Splashtop de concurrentie of een ander vergelijkbaar product dat je eerder hebt gebruikt?

Ik heb een andere remote desktop dienst geprobeerd voordat ik Splashtop gebruikte, en ik ben enthousiast over hoe Splashtop de concurrentie verslaat. Splashtop werkt sneller en met minder vertraging dan zijn concurrenten. Het nummer één voordeel van Splashtop zit in het gemak van het opzetten en het gebruiksgemak. De interface is intuïtief, en het kost ondernemers geen kostbare tijd om het product te leren gebruiken.

