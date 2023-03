Remote CTE Labs zijn een "Win Win" voor studenten en docenten

Onderwijsinstellingen in het hele land hebben met het gebruik van Splashtop Enterprise een manier gevonden om al hun behoeften op het gebied van remote access op te lossen.

Kostenbesparend • Veilig • Gemakkelijk • Ondersteunt mobiele apparaten, Windows, Mac en Chromebook

Universiteiten, hogescholen en scholen moeten bij het kiezen van een remote softwareoplossing met veel variabelen rekening houden. Denk aan bandbreedte, verschillende besturingssystemen, beveiliging, kosten, apparaten van studenten en implementatie in de huidige IT-infrastructuur.

Een VPN is bijvoorbeeld geen goede oplossing voor studenten met computers die niet krachtig genoeg zijn om applicaties als Autodesk, Adobe en SolidWorks te draaien. Dit is vooral een probleem omdat veel studenten Chromebooks gebruiken bij het leren op afstand. Daarom gebruiken instellingen voor basis-, middelbaar en hoger onderwijs Splashtop als een allesomvattende oplossing die voldoet aan alle behoeften van studenten, docenten en IT-beheerders. Het is snel, gemakkelijk en ondersteunt bijna elk apparaat dat studenten gebruiken, inclusief Chromebooks.

Splashtop Enterprise lost het remote access probleem van onderwijsinstellingen op

Door Splashtop Enterprise als een remote oplossing voor computerlokalen in te zetten, maakt u gebruik van uw bestaande hardware en computerlicenties; studenten loggen gewoon in vanaf hun externe apparaat en gebruiken de computer alsof ze zelf in het lokaal zitten. U kunt zelfs roosters bijhouden door tijdvakken te maken waarin studenten zich kunnen aanmelden.

Het is voor ICT-afdelingen eenvoudig om Splashtop snel te implementeren. Niet alleen voor remote computeraccess, maar ook voor IT om verbinding te maken met de apparaten van studenten en docenten en technische support te bieden.

Hoe andere onderwijsinstellingen Splashtop als hun oplossing hebben geïmplementeerd

In deze video ziet u hoe vijf onderwijsinstellingen met behulp van Splashtop oplossingen voor remote computerlokalen en technische support hebben ontwikkeld.

Splashtop at ISTE20 Live

Meer informatie op https://www.splashtop.com/enterprise/remote-labs