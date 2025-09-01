Doorgaan naar de hoofdinhoud
Splashtop20 years of trust
AanmeldenTest Gratis
+31 (0) 20 888 5115AanmeldenTest Gratis
K-12 and higher education institutions using Splashtop for remote labs with row of computers

Webinar op aanvraag: Verbeter leren op afstand met toegang op afstand tot computerlokalen

Splashtop Team
1 minuten leestijd
Bijgewerkt
Ga aan de slag met Splashtop
Hoogwaardige oplossingen voor remote access, remote support en endpointmanagement.
Gratis proefperiode

Middelbare scholen en instellingen voor hoger onderwijs gebruiken Splashtop voor externe labs om hun studenten en docenten in staat te stellen op afstand toegang te krijgen tot Windows- en Mac-labcomputers op de campus vanaf elk apparaat alsof ze fysiek in het lab zijn.

Bekijk dit webinar om te zien hoe onderwijsinstellingen hun afstands- of hybride leerprogramma's kunnen verbeteren met computertoegang op afstand met behulp van Splashtop.

Webinar: Enhance Distance Learning with Splashtop for Remote Labs
Webinar: Enhance Distance Learning with Splashtop for Remote Labs


Met Splashtop voor labs op afstand kunt u:

  • Zorg ervoor dat leerlingen elk apparaat, inclusief Chromebooks, kunnen inzetten om op afstand schoolcomputers en de daarop draaiende applicaties te gebruiken.

  • Maak gebruik van gebruikers- en computergroepering en toegangsrechten om eenvoudig externe computerlokalen op te zetten.

  • Plan momenten waarop studenten op afstand toegang hebben tot de computers.

  • Maak het voor studenten en docenten mogelijk om samen te werken op dezelfde computer.

Neem contact op met onze onderwijsspecialisten voor meer informatie en stel vandaag nog uw remote lab in!

Neem contact met ons op
Begin nu!
Start uw GRATIS proefperiode van Splashtop
Gratis proefperiode


Delen
RSS FeedAbonneren

Verwante content

Man in Splashtop attire at an event, with promotional backdrop about remote support solutions
Het leven bij Splashtop

Bespiegelingen van een exposant die voor het eerst op de Retail's Big Show stond

Meer informatie
An IT Helpdesk employee clicking on a support sign.
Leren en onderwijs op afstand

IT-helpdeskoplossingen voor hoger onderwijs om downtime te verminderen

Meer informatie
Technician connecting into student's computer to debug an issue
IT & Help Desk ondersteuning op afstand

Beste Remote Support Software voor School Help Desks

Meer informatie
Three professionals collaborating at an outdoor café using Splashtop for efficient workflow
Leren en onderwijs op afstand

Hoe remote access het hoger onderwijs voor iedereen even bereikbaar kan maken

Meer informatie
Bekijk alle blogs