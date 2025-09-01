Webinar op aanvraag: Verbeter leren op afstand met toegang op afstand tot computerlokalen

Middelbare scholen en instellingen voor hoger onderwijs gebruiken Splashtop voor externe labs om hun studenten en docenten in staat te stellen op afstand toegang te krijgen tot Windows- en Mac-labcomputers op de campus vanaf elk apparaat alsof ze fysiek in het lab zijn.
Bekijk dit webinar om te zien hoe onderwijsinstellingen hun afstands- of hybride leerprogramma's kunnen verbeteren met computertoegang op afstand met behulp van Splashtop.
Met Splashtop voor labs op afstand kunt u:
Zorg ervoor dat leerlingen elk apparaat, inclusief Chromebooks, kunnen inzetten om op afstand schoolcomputers en de daarop draaiende applicaties te gebruiken.
Maak gebruik van gebruikers- en computergroepering en toegangsrechten om eenvoudig externe computerlokalen op te zetten.
Plan momenten waarop studenten op afstand toegang hebben tot de computers.
Maak het voor studenten en docenten mogelijk om samen te werken op dezelfde computer.
Neem contact op met onze onderwijsspecialisten voor meer informatie en stel vandaag nog uw remote lab in!