Doeltreffend hybride leren met externe computertoegang

Onderwijsinstellingen over de hele wereld proberen in het corona-tijdperk een passend studieprogramma op te zetten voor hun studenten. Hybride leren, waarbij studeren op afstand en persoonlijke studie wordt gecombineerd, is de beste manier om niet alleen studenten en personeel veilig te houden, maar ook om de betrokkenheid van studenten hoog te houden en traditionele onderwijsprogramma's te verbeteren.

De nabije toekomst: combinatie van leren op afstand en leren op school

Met hybride studieprogramma's kunnen onderwijsinstellingen in kleinere persoonlijke groepen de veiligheid van studenten en docenten waarborgen. Tegelijkertijd kunnen ze effectieve e-learningprogramma' bieden aan studenten op afstand. Het biedt ook een optie om studenten een 24/7 computerlab aan te bieden, zodat ze hun werk thuis, of waar dan ook kunnen afmaken.

Basis- middelbaar en hoger onderwijsinstellingen nemen steeds vaker hun toevlucht tot remote access van Splashtop om computers op de campus op afstand beschikbaar te maken voor studenten, net alsof ze er persoonlijk zouden zijn. Door dit te doen, verkleinen onderwijsinstellingen het verschil in effectiviteit van de twee verschillende studiemethoden aanzienlijk en zorgen ze voor gelijkheid onder de studenten.

Hoe Splashtop hybride leren verbetert

Met Splashtop kunnen studenten op afstand vanaf elke locatie Windows-computers, Macs en VMs op de campus gebruiken. Vanaf elke computer of elk mobiel apparaat, inclusief Chromebooks. Met de krachtige functies kunnen ze software zoals Microsoft, Adobe Premiere Pro, AutoCAD, Revit, Final Cut Pro en nog veel meer blijven gebruiken om hun lesprogramma te voltooien - net zoals ze zouden doen als ze daadwerkelijk op de campus op de computers zouden werken!

Zoals Chris Gilbert, Application Technical Analyst bij Wayne State University zei: “Studenten op afstand hebben geen computer die krachtig genoeg is om alles te verwerken. Met videobewerking doen de studenten bijvoorbeeld 4k, zelfs tot 8k, en hun MacBook Pro's zullen dat niet aankunnen. We hebben iMac Pro's in de labs op school en de studenten kunnen op afstand werken en alles werkt voor hen. We hebben nu ook een virtueel open lab dat we altijd al wilden hebben. ”

Met de Splashtop-functies kunnen IT-teams van scholen en hogescholen gemakkelijk en effectief de toegang van studenten tot labcomputers beheren, zowel persoonlijk als op afstand:

Groepering en toegangsrechten

IT-beheerders kunnen zowel studenten als computers en VMs op de campus groeperen en hun toegangsrechten beheren. Op deze manier kan een groep computers worden toegewezen om te worden gedeeld tussen studenten op de campus en externe studenten. Computers kunnen ook worden gebruikt als een open computerruimte waartoe studenten altijd toegang hebben. Hierdoor hebben ze de flexibiliteit om buiten de vaste tijden te kunnen werken.

Remote Access Plannen

Zodra de studenten en computers zijn gegroepeerd, kunnen IT-beheerders tijdsloten plannen waarop studenten op afstand toegang hebben tot de computers. Een laboratorium op afstand kan bijvoorbeeld worden gepland wanneer er geen persoonlijk laboratorium plaatsvindt. Deze functie kan worden gebruikt om externe toegang uit te schakelen wanneer een persoonlijk laboratorium aan de gang is, waardoor conflicten worden vermeden. De mogelijkheid om externe toegang te plannen, stelt scholen en hogescholen in staat om het gebruik van computerbronnen te maximaliseren en biedt studenten de flexibiliteit om hun cursussen op afstand af te ronden.

Instellingen voor exclusieve toegang inschakelen

Gebruik "Exclusive Mode" bij het maken van een schema voor toegang op afstand om te voorkomen dat een gebruiker op afstand verbinding maakt met een computer waarop al is ingelogd - waardoor het effectief is voor hybride omgevingen. Op deze manier hoeven computers niet speciaal te worden gebruikt voor gebruik op afstand of in persoon.

Visuele indicatoren om computer in gebruik aan te geven

Als een computer in gebruik is, laat Splashtop dat visueel zien aan de leerlingen die gedurende die tijd toegang hebben tot de computer. Zo kunnen leerlingen voorkomen dat ze een verbinding op afstand met die computer aangaan.

Mogelijkheid om een pop-up verzoek in te stellen voor toegang op afstand

IT-beheerders kunnen toegestane verbindingen op afstand afdwingen en ervoor kiezen om de verbinding te accepteren of af te wijzen als het verzoek uitloopt. Deze functie kan gebruikt worden op computers die zowel voor persoonlijke als voor externe leerlingen openstaan, waarbij een persoonlijke leerling kan toestaan of weigeren dat de externe leerling de computer deelt als de externe leerling een sessie begint.

Mogelijkheid voor studenten en docenten om samen te werken op dezelfde computer

IT kan ervoor kiezen om twee gebruikers op afstand toegang te geven tot dezelfde computer. In situaties waarin een docent zich op de campus bevindt en de student op afstand is of omgekeerd, kunnen ze allebei op afstand op dezelfde computer werken en samenwerken. Evenzo, als twee studenten, ongeacht of ze zich op de campus of op afstand bevinden, een computer kunnen delen zolang ze allebei toestemming hebben van IT om dat te doen.



Centrale console voor het beheer van alle fysieke en virtuele computerbronnen

IT kan niet alleen fysieke computers beheren, maar ook virtuele machines en virtuele desktopinfrastructuur (VDI) op VMware, Citrix, Microsoft, Windows, AWS, Azure en anderen, allemaal vanuit dezelfde Splashtop-console.

Probeer vandaag nog Splashtop voor je hybride computerlokaal!

Naast de bovengenoemde functies biedt Splashtop degelijke beveiliging, hoge prestaties met een zeer lage latentie, ondersteuning voor brede apparaten, eenvoudige installatie en gebruik en nog veel meer voor een onverslaanbare prijs. Het is geen wonder dat Splashtop de geprefereerde remote lab-oplossing is voor onderwijsinstellingen over de hele wereld.

