Externe toegang tot computerlokalen op school voor leerlingen van de lagere school

Dit is waarom studenten in lagere scholen toegang op afstand moeten krijgen tot computerlokalen vanaf hun eigen apparaten. Verbeter uw mogelijkheden voor leren op afstand met Splashtop.

Veel scholen zijn gedwongen afstandsonderwijs en hybride schema's in te voeren door de COVID-19-pandemie. Leerlingen die thuis leren, moeten hun eigen apparaten of door de school verstrekte apparaten (zoals Chromebooks) gebruiken om hun schoolwerk te doen.

Hoewel veel oplossingen leerlingen en leraren kunnen helpen om verbonden te blijven in externe leeromgevingen, zijn er momenten waarop toegang tot de computerlokalen van de school niet kan worden vervangen.

Computerlokalen op school bieden leerlingen krachtige computers waarop gespecialiseerde softwaretoepassingen draaien. Studenten hebben deze middelen vaak niet thuis, omdat softwarelicenties duur kunnen zijn, en de laptops en andere persoonlijke apparaten van studenten niet krachtig genoeg zijn om bepaalde apps te draaien.

Dit is vooral belangrijk voor cursussen in het Carrière Technisch Onderwijs (CTE) die leerlingen leren hoe ze softwareprogramma's moeten gebruiken voor videobewerking, audioproductie, grafisch ontwerp, 3D-modellering en meer. De meeste leerlingen beschikken niet over de computers of software die nodig is om hun CTE-opleiding thuis voort te zetten.

Dus hoe kunnen schooldistricten en scholen deze uitdaging overwinnen?

Leerlingen op afstand toegang geven tot computerlokalen op school

Met Splashtop voor labo's op afstand kunnen scholen studenten in staat stellen op afstand toegang te krijgen tot computerlokalen op school vanaf elke andere computer, tablet of mobiel apparaat. Studenten kunnen hun persoonlijke apparaten of door de school verstrekte apparaten gebruiken om op afstand verbinding te maken met laboratoriumcomputers.

Eenmaal in een externe desktopsessie kan de student het computerscherm van de school in realtime op zijn eigen apparaat zien. Ze kunnen de controle overnemen, elk bestand openen en elke toepassing uitvoeren alsof ze achter de computer zitten.

Studenten hebben toegang tot en kunnen elke Windows- of Mac-computer bedienen vanaf hun eigen Windows-, Mac-, iOS-, Android- of Chromebook-apparaten. Ze kunnen apps uitvoeren zoals Adobe Premiere Pro, After Effects, Photoshop, elke Microsoft Office-app zoals Word, Excel en PowerPoint, AutoCAD en meer!

“We konden niet alle studenten voorzien van hun eigen krachtige Mac-desktop, dus wilden we een oplossing bieden waarmee ze op afstand verbinding konden maken. We wilden onze bestaande infrastructuur benutten... We zijn nu voorbereid of er studenten binnenkomen of niet. " - Mats Holm, Lenawee Intermediate School District

Splashtop is gemakkelijk te gebruiken voor leerlingen en gemakkelijk te implementeren en te beheren voor IT. IT-teams van scholen zullen hun gebruikers en computers kunnen beheren en groeperen vanuit een centrale beheerraad.

Bovendien geeft de nieuwe Splashtop-functie planning externe toegang IT-beheerders de mogelijkheid om een schema te beheren waarmee individuen of groepen leerlingen op vooraf bepaalde tijdstippen toegang krijgen tot schoolcomputers.

Splashtop is ook compatibel met de FERPA-vereisten! Zie het Splashtop FERPA-infoblad.

Ga aan de slag met Splashtop voor Labs op Afstand

