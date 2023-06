Toegang op afstand voor overheidsinstanties: hoe u productief en veilig kunt blijven

We leven in een tijd waarin de grenzen tussen kantoor en thuis steeds vager worden. De kern van deze evolutie is software voor toegang op afstand. Het is een innovatieve tool waarmee we vrijwel overal verbinding kunnen maken met onze werkcomputers of netwerken. Je bent niet meer gebonden aan je bureau, je werkbestanden en applicaties zijn altijd en overal toegankelijk met een internetverbinding.

Deze technologie heeft grote implicaties voor alle sectoren, maar is vooral van vitaal belang voor overheidsinstanties. Staats-, lokale en federale instanties verwerken tonnen kritieke gegevens, vergemakkelijken de samenwerking tussen verschillende afdelingen en bieden continue openbare diensten. Toegang op afstand wordt een essentiële pijler in een wereld waarin veel werknemers van overheidsinstanties steeds vaker werken op afstand en hybride werken.

Terwijl we door het digitale landschap navigeren, is het niet alleen nuttig, maar ook cruciaal voor overheidsinstanties om software voor externe toegang volledig te omarmen en te benutten. Het stelt hen in staat om efficiënt en veilig te werken, ongeacht waar hun werknemers zich bevinden.

In dit artikel onderzoeken we hoe software voor externe toegang overheidsinstanties kan helpen productiever te zijn, terwijl het hoogste niveau van veiligheid en beveiliging voor hun kritieke gegevens en activiteiten wordt gehandhaafd.

De waarde van toegang op afstand voor overheidsinstanties

De implementatie van software voor toegang op afstand brengt tal van unieke voordelen met zich mee voor overheidsinstanties. Deze voordelen gaan verder dan het faciliteren van werken op afstand en hebben ingrijpende gevolgen voor verschillende aspecten van de bedrijfsvoering, waaronder samenwerking, continuïteit en zelfs verantwoordelijkheid voor het milieu.

Verbeterde samenwerking — Een belangrijk voordeel van software voor toegang op afstand is de mogelijkheid voor verbeterde samenwerking. Overheidsinstanties bestaan vaak uit meerdere afdelingen verspreid over verschillende locaties. Software voor externe toegang maakt real-time delen van bestanden en gegevens mogelijk, waardoor de barrières van afstand en tijd worden doorbroken. Het wordt mogelijk om samen aan projecten te werken, inzichten te delen en collectieve beslissingen te nemen, ongeacht waar elke medewerker zich bevindt.

Verhoogde continuïteit van operaties — Continuïteit is cruciaal voor overheidsoperaties. Het publiek is afhankelijk van deze instanties voor essentiële diensten en elke verstoring kan aanzienlijke gevolgen hebben. Met software voor externe toegang hebben werknemers toegang tot hun werkbronnen tijdens onverwachte gebeurtenissen zoals natuurrampen, stroomuitval of gezondheidscrises. Dit zorgt ervoor dat de activiteiten van het bureau ononderbroken kunnen doorgaan en het publiek de diensten biedt waarvan ze afhankelijk zijn.

Minder impact op het milieu — Toegang op afstand speelt ook een rol bij het verkleinen van de ecologische voetafdruk van een bureau. Minder pendelende werknemers betekent minder auto's op de weg, wat leidt tot minder vervuiling en congestie. Bovendien kunnen bureaus, door digitale hulpmiddelen te gebruiken en de behoefte aan fysieke middelen te verminderen, de papierverspilling aanzienlijk verminderen.

Effectief beheer van kritieke gegevens — Overheidsinstanties zijn vaak belast met het beheer van grote hoeveelheden kritieke gegevens. Dit omvat alles van persoonlijke informatie van burgers tot gevoelige nationale veiligheidsdocumenten. De traditionele methoden voor gegevensopslag en -toegang zijn vaak omslachtig, traag en kwetsbaar voor beveiligingsbedreigingen.

Met software voor externe toegang wordt het beheer van deze kritieke gegevens echter aanzienlijk eenvoudiger en veiliger. Ten eerste biedt het veilige toegang tot gegevens vanaf elke locatie, waardoor het voor ambtenaren gemakkelijker wordt om informatie op te halen en indien nodig bij te werken. Dit kan processen aanzienlijk versnellen en de algehele productiviteit en efficiëntie verbeteren.

Bovendien bevatten geavanceerde oplossingen voor externe toegang, zoals Splashtop , robuuste beveiligingsmaatregelen, waaronder gegevenscodering, meervoudige authenticatie en inbraakpreventie. Dit zorgt ervoor dat, hoewel de gegevens op afstand toegankelijk zijn, deze niet kwetsbaar zijn voor ongeautoriseerde toegang of cyberdreigingen.

Denk bijvoorbeeld aan een gezondheidsinstantie van de overheid die gevoelige patiëntgegevens beheert. Met software voor externe toegang kunnen gezondheidsfunctionarissen overal en altijd veilig toegang krijgen tot patiëntendossiers en deze bijwerken. Dit verbetert het vermogen van het bureau om snel te reageren op volksgezondheidsproblemen aanzienlijk, zonder de gegevensbeveiliging in gevaar te brengen.

In wezen stelt software voor externe toegang overheidsinstanties in staat om grote hoeveelheden kritieke gegevens te verwerken op een manier die zowel efficiënt als veilig is, waardoor hun capaciteit om het publiek effectief van dienst te zijn aanzienlijk wordt vergroot.

Use Case: Milieubeschermingsagentschap

Een bureau voor milieubescherming kan externe werknemers in het hele land in dienst nemen om verschillende ecosystemen te bewaken. Met behulp van software voor externe toegang hebben deze werknemers toegang tot centraal opgeslagen gegevens, kunnen ze hun bevindingen in realtime bijwerken en samenwerken met collega's aan andere projecten, waardoor de noodzaak om te reizen wordt verminderd en zo de ecologische voetafdruk van het bureau wordt verkleind.

Deze use cases illustreren duidelijk het transformerende potentieel van software voor externe toegang voor overheidsinstanties. Van verbeterde samenwerking tot ononderbroken dienstverlening en minder impact op het milieu, deze technologie is de sleutel tot een efficiëntere en veerkrachtigere overheidsoperatie.

Veiligheid voorop: beveiligingsfuncties van software voor externe toegang

Bij overheidsinstanties staan veiligheid en beveiliging hoog in het vaandel. Deze entiteiten beheren gevoelige en kritieke gegevens en elke inbreuk kan ernstige gevolgen hebben. Als zodanig zijn de beveiligingsfuncties van software voor externe toegang een primaire zorg voor deze organisaties. Hier zijn enkele van de essentiële beveiligingscomponenten die aanwezig zouden moeten zijn in elke eersteklas oplossing voor externe toegang:

Gegevenscodering — Gegevenscodering is een cruciaal kenmerk van veilige software voor externe toegang. Het zorgt ervoor dat alle gegevens die tijdens een externe sessie worden overgedragen, worden omgezet in code die alleen kan worden ontcijferd met de juiste coderingssleutel. Op deze manier kunnen de gegevens, zelfs als ze worden onderschept, niet worden gelezen of kwaadwillig worden gebruikt.

Multi-Factor Authentication (MFA) — MFA is een beveiligingssysteem dat meer dan één authenticatiemethode vereist van onafhankelijke categorieën inloggegevens om de identiteit van de gebruiker te verifiëren. Naast een gebruikersnaam en wachtwoord kan er iets nodig zijn dat de gebruiker heeft, zoals een token of een smartcard, of iets wat de gebruiker is, zoals een biometrische identificatie. Deze extra beveiligingslaag maakt het voor onbevoegden veel moeilijker om toegang te krijgen.

Inbraakpreventiesystemen (IPS) — Een inbraakpreventiesysteem controleert het netwerk op verdachte activiteiten of beleidsschendingen. Indien gedetecteerd, werkt het IPS om deze activiteiten te blokkeren of te voorkomen. Deze systemen zijn cruciaal om ongeoorloofde toegang te voorkomen en het netwerk te beschermen tegen mogelijke bedreigingen.

Hoe Splashtop voor beveiliging zorgt

Bij Splashtop begrijpen we het belang van beveiliging, vooral als het gaat om het faciliteren van externe toegang voor overheidsinstanties. Onze oplossing is uitgerust met robuuste beveiligingsfuncties om het hoogste niveau van bescherming te bieden.

Alle gegevens die tijdens externe sessies via Splashtop worden overgedragen, zijn gecodeerd met TLS en 256-bit AES-codering. Daarnaast bieden we apparaatauthenticatie en tweefactorauthenticatie om een extra beveiligingslaag toe te voegen.

De oplossing van Splashtop kan ook worden geïntegreerd met Security Assertion Markup Language (SAML) voor Single Sign-On (SSO), en het werkt in overeenstemming met industrie- en overheidsnormen en -regelgeving, waardoor een veilige, conforme omgeving voor externe toegang wordt gegarandeerd.

Bovendien bieden we een reeks configureerbare beveiligingsinstellingen waarmee IT-beheerders beveiligingsbeleid kunnen afdwingen, zoals de mogelijkheid om toegangstijden te beperken, gebruikersmachtigingen te controleren en alle externe verbindingen te volgen met gedetailleerde sessielogboeken.

Bij Splashtop geven we prioriteit aan uw beveiliging, zodat u zich met een gerust hart kunt concentreren op productiviteit en dienstverlening.

Probeer Splashtop gratis

Software voor externe toegang is een cruciaal hulpmiddel voor overheidsinstanties, omdat het de samenwerking verbetert, de operationele continuïteit garandeert en een veilig middel biedt om grote hoeveelheden kritieke gegevens te beheren. Bovendien is het een groen initiatief, dat de CO2-voetafdruk vermindert die gepaard gaat met woon-werkverkeer en papierverspilling.

Veiligheid is niet onderhandelbaar als het gaat om overheidsoperaties. Het is dus cruciaal om een oplossing voor externe toegang te kiezen met robuuste veiligheidsfuncties, waaronder gegevensversleuteling, meervoudige authenticatie en inbraakpreventie.

