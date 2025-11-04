Kritieke infrastructuursystemen, van energiecentrales en waterinstallaties tot productie, transport en nutsvoorzieningen, vertrouwen op externe connectiviteit voor monitoring, onderhoud en ondersteuning door leveranciers. Toch introduceert elke nieuwe externe verbinding een potentiële blootstelling.
Naarmate deze operationele technologie (OT) en informatietechnologie (IT) omgevingen meer verbonden raken, staan organisaties voor een dubbele uitdaging: het behouden van de uptime en efficiëntie die externe toegang mogelijk maakt, terwijl ze ervoor zorgen dat elke verbinding geverifieerd, geautoriseerd en auditable is.
De vraag is niet of kritische infrastructuur externe toegang moet toestaan, maar hoe dit op een veilige manier mogelijk te maken, met identiteitsverificatie, minst-privilege controles, en volledige zichtbaarheid van wie toegang heeft tot wat, wanneer en hoelang.
Dit artikel verkent wat beveiligde externe toegang betekent binnen kritische infrastructuur, de unieke risico's die het met zich meebrengt, en hoe een zero-trust, identiteitsgerichte benadering helpt bij het beschermen van de operatie zonder productiviteit op te offeren.
Wat staat er op het spel wanneer kritieke infrastructuur wordt gecompromitteerd
Kritieke infrastructuur ondersteunt essentiële diensten waar miljoenen mensen elke dag op vertrouwen. Stroomnetwerken, waterzuiveringsinstallaties, transportsystemen en productiebedrijven zijn allemaal afhankelijk van operationele technologie die beschikbaar en veilig moet blijven. Wanneer deze systemen worden blootgesteld door zwakke of ongecontroleerde toegang op afstand, kunnen de gevolgen ernstig zijn.
1. Grootschalige Verstoring
Een enkel gecompromitteerd systeem kan rimpelingen veroorzaken over hele regio's. Een aanval op een elektriciteitsnet kan leiden tot grootschalige stroomuitvallen. Een verstoring op een luchthaven kan vluchten en logistiek stilleggen. Een cyberincident gericht op een watersysteem kan de volksgezondheid in gevaar brengen. Dit zijn geen geïsoleerde bedrijfsstoringen; het zijn grootschalige operationele verstoringen die gemeenschappen en economieën beïnvloeden.
2. Economische Gevolgen
Langdurige uitvaltijd bij kritieke infrastructuur kan snel vertalen naar financieel verlies. Herstelkosten, systeemherstel en verloren productiviteit kunnen in de miljarden lopen. Voor organisaties die openbare nutsvoorzieningen of essentiële diensten beheren, worden deze kosten vergroot door de impact op klanten en afhankelijke industrieën.
3. Publieke Veiligheidsrisico's
Wanneer kritieke infrastructuur offline gaat, kan de veiligheid van mensen in gevaar komen. Onderbrekingen in het transport kunnen tot ongelukken leiden. Stroomstoringen kunnen ziekenhuizen en noodhulpdiensten treffen. Een verontreinigde watervoorziening kan langdurige schade veroorzaken. De link tussen cyberbeveiliging en fysieke veiligheid is direct en onontkoombaar.
4. Nationale veiligheid bedreigingen
Tegenstanders richten zich vaak op kritieke infrastructuur om instabiliteit te veroorzaken of strategisch voordeel te behalen. Een succesvolle aanval kan gevoelige operationele gegevens compromitteren, communicatie verstoren en het vertrouwen in essentiële diensten verzwakken. Het beschermen van paden voor remote access is een fundamenteel onderdeel van nationale veiligheid.
5. Operationele Continuïteit
Kritieke infrastructuur kan zich geen downtime veroorloven. Doorlopende beschikbaarheid is essentieel voor openbaar vertrouwen en veiligheid. Om die continuïteit te behouden, moeten organisaties ervoor zorgen dat elke remote verbinding met hun systemen wordt geverifieerd, gecontroleerd en beveiligd.
Belangrijkste Barrières voor Veilige Remote Toegang in Kritieke Infrastructuur
Het implementeren van veilige remote toegang voor kritieke infrastructuur is niet zo eenvoudig als het mogelijk maken van remote connectiviteit. Deze omgevingen zijn complex, vaak gebouwd op decennia aan legacy-systemen en strikte operationele vereisten. OT-teams moeten ervoor zorgen dat onderhoud, monitoring en ondersteuning door leveranciers kunnen doorgaan zonder hun systemen bloot te stellen aan onnodig risico.
Hieronder staan de meest voorkomende barrières waar organisaties tegenaan lopen bij het adopteren van veilige remote toegang voor kritieke infrastructuur:
1. Legacy Systemen en Compatibiliteit
Veel kritieke infrastructuurnetwerken vertrouwen op legacy-systemen die niet zijn ontworpen met externe connectiviteit in gedachten. Upgraden is moeilijk omdat elke verandering aan productiesystemen essentiële operaties kan verstoren. Als gevolg daarvan ondersteunen deze systemen mogelijk geen moderne externe toegang protocollen of beveiligingscontroles, wat kwetsbaarheden creëert die moeten worden beperkt door sterke identiteitsverificatie en netwerksegmentatie.
2. Scheiding tussen OT en IT
OT-omgevingen geven prioriteit aan beschikbaarheid en veiligheid. IT-omgevingen richten zich op gegevensintegriteit en vertrouwelijkheid. Het veilig verbinden van de twee vereist zorgvuldige planning. Remote access-oplossingen moeten deze kloof respecteren door gebrokerde, beleidsgestuurde toegang te bieden die controlesystemen niet blootstelt aan het bredere bedrijfsnetwerk.
3. Gedistribueerde Sites en Assets
Kritieke infrastructuur beslaat vaak meerdere faciliteiten en remote sites. Deze verspreide omgevingen creëren een groot aanvalsvlak voor cybercriminelen om te benutten. Remote toegang moet geautoriseerde gebruikers in staat stellen systemen op veel locaties te bereiken, terwijl gecentraliseerde controle, realtime monitoring en een consistente beveiligingsbeleid worden gehandhaafd.
4. Toegang voor derden en leveranciers
Externe leveranciers, aannemers en dienstverleners hebben vaak toegang van derden nodig om systemen te onderhouden of problemen op te lossen. Elke nieuwe verbinding verhoogt het risico als deze niet goed beheerd wordt. Organisaties moeten in staat zijn om tijdsgebonden, rolgebaseerde toegang te verlenen die multi-factor authenticatie, apparaatcontrole en volledige sessie-audits vereist om verantwoordelijkheid te waarborgen.
5. Evoluerende Cyberdreigingen
Kritieke infrastructuur is een belangrijk doelwit geworden voor geavanceerde, aanhoudende bedreigingen. Aanvallers zijn goed gefinancierd en gebruiken vaak geavanceerde methoden om netwerken binnen te dringen via zwakke of onbeheerde toegangspunten. Het verdedigen tegen deze aanvallen vereist het aannemen van een zero-trust benadering waarbij elke verbinding continu wordt geverifieerd, gemonitord en gelogd.
Het beveiligen van externe toegang voor kritische infrastructuur hangt af van meer dan alleen connectiviteit. Het vereist een gecombineerd toegangsmodel dat identiteitsverificatie, minst-privilege toegang en continue controle combineert om essentiële systemen veilig en operationeel te houden.
Hoe veilig toegang voor kritieke infrastructuursystemen te verbeteren met Splashtop Secure Workspace
Operationele technologieomgevingen vereisen strikte beveiligingscontroles, betrouwbare uptime en volledige zichtbaarheid in elke remote verbinding. Splashtop Secure Workspace biedt een zero-trust, identiteitsgebaseerde benadering van remote access die kritieke infrastructuurteams helpt bij het handhaven van veiligheid, naleving en continuïteit.
Hier is hoe Splashtop Secure Workspace veilige remote access ondersteunt voor kritieke infrastructuur:
Identity-Based Access Control: Elke gebruiker en apparaat moet zich authentificeren via single sign-on (SSO) en multifactor authenticatie (MFA). Toegang wordt alleen verleend aan goedgekeurde gebruikers met geverifieerde identiteiten, wat helpt ongeoorloofde toegang en misbruik van inloggegevens te voorkomen.
Minst-Privilege en Just-in-Time Toegang: Beheerders kunnen gedetailleerde toegangsbeleidsregels opstellen die tijdsgebonden, taak-specifieke toestemmingen geven. Deze toestemmingen vervallen automatisch, waardoor gebruikers en aannemers alleen toegang hebben wanneer dat nodig is.
Gerichte, Versleutelde Verbindingen: Externe sessies worden gericht via beveiligde gateways, wat betekent dat controlesystemen nooit direct aan het internet worden blootgesteld. Alle verbindingen zijn versleuteld, waardoor het risico in OT- en IT-omgevingen wordt verminderd.
Sessie Monitoring en Opname: Real-time sessiebeheer stelt beheerders in staat actieve sessies te bekijken, gebruikersactiviteiten op te nemen en waarschuwingen te ontvangen over ongebruikelijk gedrag. Opgenomen sessies kunnen worden gebruikt voor audits, training en nalevingsrapportage.
Uitgebreide Audit Logs: Gedetailleerde logs registreren elke toegangspoging, verbindingsgebeurtenis en actie die binnen een sessie wordt ondernomen. Dit zorgt voor volledige verantwoordelijkheid en ondersteunt naleving van beveiligingskaders zoals ISO/IEC 27001, SOC 2, AVG, HIPAA, PCI en IEC 62443.
Derden Toegangsbeheer: Leveranciers en aannemers kunnen veilige, tijdelijke toegang krijgen tot specifieke systemen zonder permanente inloggegevens. Goedkeuringswerkstromen, IP-beperkingen en apparaatstatuscontroles zorgen ervoor dat alleen geautoriseerde gebruikers op vertrouwde apparaten worden toegelaten.
Snelle Implementatie en Minimale Downtime: Splashtop Secure Workspace kan snel worden geïmplementeerd zonder complexe infrastructuuraanpassingen. Organisaties kunnen binnen enkele minuten toegang tot sites en assets beveiligen terwijl operationele continuïteit behouden blijft.
Door identiteitverificatie, minst-rechten toegang en volledige zichtbaarheid te combineren, helpt Splashtop Secure Workspace operators van kritieke infrastructuur om remote toegangspunten te beschermen, cyberrisico's te verminderen en continu, veilig opereren te verzekeren.
Toen Armexa, een bedrijf in operationele technologie, remote toegang nodig had voor haar gedistribueerde infrastructuur en kritieke systemen, koos het voor Splashtop. Door gebruik te maken van Splashtop voor efficiënte en veilige toegang op afstand tot OT-systemen, verbeterde Armexa haar beveiliging, vereenvoudigde toegang en ondersteunde haar IT-compliance inspanningen om efficiënte operationele continuïteit te waarborgen.
Versterk de toegangsbeveiliging van kritieke infrastructuur met Splashtop Secure Workspace
Het beveiligen van remote toegang voor kritieke infrastructuur is een complexe uitdaging. Het vereist het beschermen van operationele systemen tegen externe bedreigingen terwijl ervoor wordt gezorgd dat werknemers, aannemers en leveranciers hun werk efficiënt en veilig kunnen uitvoeren. Splashtop Secure Workspace biedt organisaties één platform om beide te bereiken.
Met Splashtop Secure Workspace kunt u:
Identiteit-gebaseerde, minst-privilege toegang over OT en IT systemen inschakelen.
Verleen Just-in-Time en op goedkeuring gebaseerde toegang tot specifieke assets en sessies.
Monitor alle externe activiteiten met real-time zichtbaarheid en gedetailleerde audittrails.
Zorg voor compliance afstemming met gemeenschappelijke industriële en overheidskaders.
Verminder downtime door snel en eenvoudig een veilige, zero-trust toegangslaag te implementeren.
Splashtop Secure Workspace helpt kritieke infrastructuurbeheerders veerkrachtig te blijven tegen evoluerende bedreigingen, terwijl de operaties continu en veilig blijven.
Ervaar hoe Splashtop Secure Workspace veilige remote toegang voor kritieke infrastructuur vereenvoudigt. Begin vandaag nog je gratis proefperiode.