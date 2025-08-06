IT-supportteams zijn vaak overwerkt en verzand in repetitieve tickets, verzoeken en klachten. Dit hoge aantal tickets doet meer dan alleen tijd opslokken; het kan leiden tot verminderde productiviteit, verhoogde burn-out en houdt IT-agenten weg van meer strategische projecten. Tenzij je het aantal IT-supporttickets kunt verminderen, zullen je agenten overwerkt raken terwijl er meer taken opstapelen.
Gelukkig is er een oplossing. IT-automatiseringstools, inclusief realtime monitoring, hebben aangetoond dat ze ondersteuningsverzoeken kunnen verminderen door potentiële problemen aan te pakken voordat ze een probleem worden. Met software zoals Splashtop AEM kun je automatisch problemen detecteren en oplossen, waardoor IT-teams zich kunnen concentreren op de taken die er het meest toe doen.
Waarom IT-teams overweldigd zijn door supporttickets
IT-werk is niet makkelijk. Sterker nog, het heeft een van de hoogste verlooppercentages in de techsector, rond de 13,2%. Daarom kan alles wat helpt om de stress en druk op IT-teams te verlichten, de tevredenheid en efficiëntie verbeteren. Dus eerst moeten we begrijpen welke veelvoorkomende problemen leiden tot deze IT-overbelasting, dan kunnen we manieren identificeren om ze aan te pakken.
Repetitieve, Voorkombare Problemen
Sommige problemen komen vaker voor dan andere. Het regelmatig aanpakken van repetitieve en voorkombare problemen, zoals het resetten van printwachtrijen, softwarefouten en geheugenoverbelasting, kan de tijd en energie van een IT-agent uitputten. Echter, met de juiste automatiseringstools kunnen ze vooraf automatisch worden opgelost.
Gebrek aan Eindpuntzichtbaarheid
IT-agenten zijn niet alwetend en kunnen niet elke endpoint tegelijk monitoren. Daarom komen IT-teams er pas achter dat er iets mis is wanneer gebruikers het melden, op welk punt ze het snel moeten aanpakken. Dit kan worden aangepakt met endpoint monitoring tools die IT-agenten automatisch kunnen waarschuwen voor potentiële problemen, zodat ze proactief problemen kunnen aanpakken.
Handmatige processen vertragen de oplossing
Het is gebruikelijk dat eenvoudige taken tijd kosten, waardoor IT-tickets zich kunnen opstapelen. Patching, diagnostiek en herstel nemen tijd in beslag wanneer ze met de hand worden gedaan, waardoor agenten bezig blijven met repetitieve en handmatige taken terwijl er meer hulpverzoeken binnenkomen. IT-automatiseringstools zijn noodzakelijk om deze handmatige processen aan te pakken en IT-agenten hun tijd terug te geven.
Geen vroegtijdig waarschuwingssysteem
Vaker wel dan niet escaleren problemen omdat er geen proactief waarschuwingssysteem is. Als IT-teams potentiële problemen van tevoren kunnen detecteren, kunnen ze snel de bron aanpakken en voorkomen dat problemen escaleren, wat zowel IT-teams als eindgebruikers tijd bespaart. Zonder monitoring en een vroegtijdig waarschuwingssysteem kunnen ze alleen reageren op problemen zodra ze een probleem worden.
5 manieren waarop automatisering en monitoring het aantal supporttickets verminderen
IT-automatiseringstools kunnen bedrijven helpen IT-ondersteuningstickets te verminderen door IT-taken te automatiseren en waarschuwingen te geven voor potentiële problemen. Functies zoals automatische eindpuntbewaking, proactieve waarschuwingen en geautomatiseerd patchbeheer kunnen helpen om het aantal tickets laag en de efficiëntie hoog te houden op verschillende manieren, waaronder:
1. Problemen detecteren voordat gebruikers ze opmerken
Als je problemen pas kunt aanpakken nadat ze zich voordoen, ben je al te laat. IT-automatiseringstools kunnen CPU, geheugen, schijfgebruik en app-fouten in realtime monitoren, waardoor IT-agenten kunnen reageren op potentiële problemen en deze kunnen oplossen voordat ze een probleem veroorzaken.
2. Automatiseer Oplossingen voor Veelvoorkomende Problemen
Het oplossen van veelvoorkomende problemen kan een van de grootste tijdverspillers in IT zijn. Automatisering kan dit aanpakken door scripts te gebruiken om basistaken uit te voeren, zoals het automatisch wissen van tijdelijke bestanden, het herstarten van services of het vrijmaken van schijfruimte.
3. Patchbeheer stroomlijnen
Patchbeheer is een essentiële taak om endpoints en systemen up-to-date en veilig te houden, maar handmatig patchbeheer is gevoelig voor menselijke fouten en kan tijd kosten. Geautomatiseerd patchbeheer daarentegen zorgt ervoor dat endpoints up-to-date en veilig blijven, waardoor elk endpoint gepatcht blijft om bekende bugs en kwetsbaarheden te vermijden.
4. Prioriteer en Routeer Tickets Effectiever
Niet elk ticket moet een topprioriteit zijn, maar zelfs het sorteren ervan om taken te prioriteren kan waardevolle tijd kosten en de bedrijfsvoering vertragen. IT-automatiseringstools kunnen automatisch tickets sorteren, waarschuwingen gebruiken om kritieke problemen te markeren en ruis van laagprioriteitsproblemen verminderen.
5. Maak Tijd Vrij om Kennisbankartikelen te Schrijven
Wanneer je het aantal IT-supporttickets vermindert, maak je tijd vrij voor je IT-team om aan andere taken te werken. Dit omvat het ontwikkelen van een zelfhulpcentrum met artikelen die gebruikers door veelvoorkomende problemen leiden, wat werknemers kan versterken om hun eigen probleemoplossing te beheren en het aantal helpdesktickets verder te verminderen.
Hoe Splashtop AEM Helpt Ondersteuningsvolume te Verminderen
Wanneer je een oplossing wilt met IT-automatiseringstools, endpoint monitoring en remote endpoint management, kun je niet fout gaan met Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management).
Splashtop AEM stelt je in staat om taken te automatiseren over externe eindpunten, inclusief patchbeheer, kwetsbaarheidsidentificatie en proactieve probleemoplossing in realtime, zodat bedrijven met gedistribueerde eindpuntomgevingen en BYOD -beleid apparaten in hun netwerken kunnen ondersteunen.
Splashtop AEM omvat:
Realtime Monitoring en Aangepaste Waarschuwingen
Splashtop AEM kan meerdere eindpunten in real-time monitoren en waarschuwingen geven als het bedreigingen of problemen detecteert. Dit stelt IT-teams in staat om systeemgezondheidsproblemen te herkennen en aan te pakken voordat ze gebruikers beïnvloeden, waardoor de efficiëntie hoog blijft en het aantal tickets laag.
Geautomatiseerde Patch Deployment
Het patchen van besturingssystemen en apps hoeft geen tijdrovend proces te zijn, aangezien Splashtop AEM geautomatiseerd patchbeheer omvat. Dit rolt automatisch updates uit over eindpunten, waardoor systemen up-to-date, stabiel en veilig blijven zonder gebruikersinterventie.
Script-gebaseerde herstel
Sommige problemen kunnen worden opgelost zonder dat er zelfs maar tussenkomst van een agent nodig is. Splashtop AEM laat gebruikers automatiseringen creëren die terugkerende problemen kunnen aanpakken, waardoor de behoefte aan handmatige ondersteuning vermindert en agenten hun tijd terugkrijgen.
Dashboard-niveau Eindpuntinzichten
Wanneer je meerdere endpoints moet beheren, kan het moeilijk zijn om ze allemaal bij te houden. Splashtop AEM stelt gebruikers in staat om de gezondheid van eindpunten, patchstatussen en meer te monitoren vanaf een enkel, gecentraliseerd dashboard. Hiermee kunnen IT-teams snel apparaten diagnosticeren en problemen identificeren zonder in te loggen op elk apparaat.
Snelle Installatie, Geen RMM Overhead
Splashtop AEM is lichtgewicht en eenvoudig te implementeren, zodat zelfs de kleinste IT-teams het gemakkelijk kunnen gebruiken. Dit vermijdt de complexiteit en kosten van veel remote monitoring and management -oplossingen en helpt IT-teams op hun best te presteren.
Aan de slag met Splashtop AEM
IT-teams worden vaak overspoeld met tickets en verzoeken, maar dat hoeft niet zo te zijn. De meeste IT-problemen kunnen met de juiste tools worden aangepakt en voorkomen voordat de medewerker zelfs maar een ticket hoeft in te dienen.
Splashtop AEM geeft IT-teams de tools en technologie die ze nodig hebben om eindpunten te monitoren, proactief problemen aan te pakken en hun werklast te verminderen. Dit omvat:
Waarschuwingen en herstel om problemen automatisch op te lossen voordat ze problemen worden.
CVE-gebaseerde kwetsbaarheidsinzichten.
Geautomatiseerde OS- en softwarepatching van derden over eindpunten.
Aanpasbare beleidskaders die in je hele netwerk kunnen worden afgedwongen.
Achtergrondacties om toegang te krijgen tot tools zoals taakbeheerders en apparaatbeheerders zonder gebruikers te onderbreken.
Wil je Splashtop zelf ervaren? Start vandaag nog een gratis proefperiode van Splashtop AEM om minder tickets en gelukkigere gebruikers te ervaren.