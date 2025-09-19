Beveiliging kan niet worden uitgesteld. Het beschermen van je apparaten en endpoints is essentieel, wat betekent dat ze de nieuwste beveiligingspatches en updates nodig hebben om zich te verdedigen tegen dreigingen en kwetsbaarheden. Realtime patching maakt dit niet alleen mogelijk, maar ook eenvoudig en handig.
Naarmate werkplekken steeds meer op afstand werken en bedrijven Bring Your Own Device (BYOD)-beleid omarmen, zijn cyberveiligheidsdreigingen geëvolueerd om hiermee overeen te komen. Organisaties moeten hun apparaten en applicaties goed gepatcht houden om gedistribueerde omgevingen te beschermen, wat tools vereist die zowel patch uitrol kunnen automatiseren als werken op externe endpoints.
Met dat in gedachten, laten we eens kijken naar real-time patching, waarom het belangrijk is, en hoe oplossingen zoals Splashtop AEM het mogelijk maken.
Waarom traditionele patching onvoldoende is
De eerste vraag die velen zullen stellen is: Wat is er mis met handmatig patchen? Hoewel het lijkt alsof handmatig apparaten patchen niet meer is dan op een "update" knop klikken en klaar, kan het beheren van patches over grote en externe endpoint omgevingen een uitdaging zijn en gevoelig voor fouten.
Traditioneel patchbeheer kent verschillende tegenslagen die patchen kunnen vertragen en beveiligingslekken onopgelost kunnen laten, waaronder:
Vertraagde implementatie: Handmatig patchen van endpoints en applicaties kan een tijdrovend proces zijn dat vaak het werk onderbreekt. Als gevolg hiervan wordt het vaak uitgesteld, hetzij opzettelijk om onderbrekingen te voorkomen of onopzettelijk omdat andere endpoints eerst worden bijgewerkt.
Handmatige controle: Wanneer organisaties meerdere endpoints moeten beheren, kan het handmatig updaten van elk daarvan tijdrovend zijn en gevoelig voor menselijke fouten. Real-time automatiseringstools kunnen de noodzaak voor handmatige controle elimineren door automatisch patch-updates te detecteren en uit te rollen over endpoints.
Inconsistente naleving: Handmatig patchen kan ook leiden tot inconsistente patches over endpoints, omdat apparaten worden overgeslagen of gemist. Dit loopt het risico dat apparaten kwetsbaar en open voor misbruik blijven, waardoor cyberdreigingen een gemakkelijke toegangspunt krijgen.
Kwetsbaarheden uitgebuit vóór patchen: Patches zijn ontworpen om bekende en nieuw ontdekte kwetsbaarheden te dichten, en als programmeurs op de hoogte zijn van de kwetsbaarheden, zijn aanvallers dat waarschijnlijk ook. Wachten met het installeren van een patch brengt het risico met zich mee dat aanvallers binnendringen, en zodra ze een kwetsbaarheid uitbuiten, zal het patchen de schade die ze kunnen aanrichten niet ongedaan maken.
Hoe Uitgestelde Patching Gegevensinbreuken en Nalevingsfouten Voedt
Vrijwel iedereen heeft wel eens een update-notificatie op zijn apparaat zien verschijnen en heeft ten minste een keer, zo niet meer, "Herinner me later" geselecteerd. Patches kunnen immers tijd kosten en een drukke werkdag onderbreken, dus het uitstellen ervan lijkt redelijk. Natuurlijk stellen ze het dan weer uit de volgende keer dat het verschijnt, daarna weer, enzovoort.
Het uitstellen van patches kan buitengewoon risicovol zijn. Het laat systemen blootstellen aan bekende kwetsbaarheden, die hackers, cyberaanvallers en andere kwaadwillenden gemakkelijk kunnen uitbuiten. Dit leidt tot een verhoogde kans op gegevensinbreuken en het niet voldoen aan beveiligingsnormen.
Tijdige updates zijn essentieel voor het handhaven van de veiligheid. Het up-to-date houden van apparaten en applicaties verkleint niet alleen de kwetsbaarheden en aanvalsvlakken, maar is ook een vereiste voor veel IT compliance en regelgevingsnormen.
Van Detectie naar Verdediging: Hoe Real-Time Patching Eindpunten Beveiligt
Gelukkig kunnen deze problemen en risico's gemakkelijk worden vermeden met realtime patching. Het automatisch patchen van apps en endpoints zodra updates beschikbaar komen helpt de kloof tussen kwetsbaarheidsdetectie en dreigingen uitbuiting te dichten, omdat het apparaten up-to-date houdt zonder dat er handmatige tussenkomst nodig is.
Dit verschuift patchen in wezen van een reactieve, handmatige taak naar een proactieve, automatische verdediging. Met een oplossing als Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management), weet je zodra een patch beschikbaar is, en kun je de patch plannen en inzetten over verspreide eindpunten zonder elk apparaat afzonderlijk te hoeven updaten. Splashtop AEM kan zelfs automatische updates plannen op de meest geschikte tijden, waardoor onderbrekingen worden vermeden.
Hierdoor kunnen endpoints continu beschermd blijven zonder dat bedrijfsprocessen onderbroken worden of dat de dag van het IT-team wordt ingenomen.
Waarom Realtime Patching Belangrijk is voor IT en Uptime
Met dat in gedachten, laten we eens kijken naar enkele voordelen van real-time patching, met name wat betreft de impact ervan op IT-teams en bedrijfsproductiviteit. Naast verbeterde beveiliging biedt real-time patching meerdere voordelen voor IT-teams en bedrijven, waaronder:
Verbeterde naleving: Veiligheidsnormen en voorschriften vereisen meestal dat apparaten en applicaties volledig up-to-date en gepatcht blijven om ze te beschermen tegen bekende kwetsbaarheden. Real-time patching helpt ervoor te zorgen dat endpoints zo snel mogelijk gepatcht worden, wat zorgt voor naleving van regelgeving.
Verminderde downtime: Patchen kan tijd kosten, wat betekent dat handmatig patchen het werk kan vertragen omdat werknemers wachten tot patches zijn geïnstalleerd en hun apparaten opnieuw opstarten. Real-time patchen kan patchinstallaties automatiseren en deze plannen op een handiger tijdstip dat het werk niet onderbreekt.
Minder last voor IT-teams: Handmatig patchen kan voor IT-teams een repetitief en tijdrovend proces zijn, vooral wanneer ze meerdere remote endpoints moeten updaten. Real-time patching en automatiseringstools kunnen deze last verlichten door patches automatisch in te plannen en te installeren, zodat IT-teams zich kunnen richten op dringender zaken.
Verhoogde productiviteit: Wanneer je betere beveiliging hebt, de nieuwste updates, minder downtime en een beschikbaar IT-team, is het logisch dat de productiviteit zal verbeteren. Real-time patching geeft zowel werknemers als IT-teams de ruimte om zich zonder afleiding op hun werk te concentreren en helpt hun apparaten veilig te houden, wat leidt tot een grotere efficiëntie binnen een organisatie.
Realtime Patching: De Toekomst van Afstands IT-Omgevingen
Real-time patching is niet alleen een “leuke extra” functie; het is een noodzaak voor toekomstbestendige beveiligingsstrategieën, vooral gezien de opkomst van hybride en remote werk, BYOD-omgevingen en het Internet of Things (IoT).
Continue en geautomatiseerde bescherming is essentieel voor het ondersteunen van hybride en externe werkers, aangezien elk onbeschermd endpoint of verouderde applicatie niet alleen de apparaten, maar ook het hele netwerk in gevaar kan brengen. Werknemers moeten kunnen werken vanaf de apparaten die ze prefereren en vanuit elke locatie zonder veiligheidsrisico's te nemen, wat juiste patching en up-to-date beveiliging vereist.
Tegelijkertijd is het belangrijk om een patchesoplossing te gebruiken die gemakkelijk schaalbaar is, en in staat is mee te groeien wanneer nieuwe apparaten zich aansluiten op je netwerk. Dit helpt ervoor te zorgen dat je de juiste patching en updates voor al je medewerkers en endpoints kunt handhaven, ongeacht hoe je omgeving verandert of met welke apparaten verbinding maakt.
Het aannemen van schaalbare, geautomatiseerde, realtime patching doet meer dan alleen risico verminderen. Het zorgt ervoor dat je cyberveiligheid toekomstbestendig is, zodat je je endpoints kunt bijwerken en beveiligen, ongeacht waar je medewerkers werken.
Real-Time Patchen met Splashtop AEM: Verminder Downtime, Versterk Beveiliging
Als je op zoek bent naar een robuuste, krachtige oplossing met real-time patchen en geautomatiseerde endpoint bescherming, heeft Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) alles wat je nodig hebt en meer. Met Splashtop AEM kun je automatisch patches detecteren en implementeren over gedistribueerde endpoint omgevingen, samen met op CVE gebaseerde kwetsbaarheidsinzichten aangedreven door AI, proactieve waarschuwingen, en geautomatiseerde oplossingen via Smart Actions.
Splashtop AEM’s geautomatiseerd patchbeheer beschermt tegen kwetsbaarheden en houdt de beveiliging up-to-date door updates voor besturingssystemen en software van derden te automatiseren. Zodra een patch beschikbaar is, kan Splashtop AEM beginnen met het plannen en implementeren van de patch op externe endpoints, waardoor systemen in real-time veilig blijven zonder dat IT-teams elk apparaat handmatig hoeven bij te werken.
Als resultaat kan Splashtop AEM snel beveiligingsupdates inzetten, kwetsbaarheden op apparaten aanpakken en zorgen voor ononderbroken operaties, zelfs voor remote teams.
Splashtop AEM geeft IT-teams de tools en technologie die ze nodig hebben om eindpunten te monitoren, problemen proactief aan te pakken en hun werklast te verminderen. Dit omvat:
Geautomatiseerde patching voor OS, third-party en aangepaste apps.
AI-gestuurde CVE-gebaseerde kwetsbaarheidsinzichten.
Aanpasbare beleidskaders.
Voorraadtracking en -beheer over alle endpoints
Waarschuwingen en herstel om problemen automatisch op te lossen.
Achtergrondacties voor probleemoplossing en systeembeheer zonder gebruikers te storen.
Wilt u Splashtop AEM zelf eens proberen? Ga vandaag nog aan de slag met een gratis proefperiode.