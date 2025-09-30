Het Foxpass-team bestaat uit doorgewinterde ingenieurs, cybersecurity-experts en thought leaders op het gebied van identiteits- en toegangsbeheer. Met jarenlange praktijkervaring in het ontwikkelen en perfectioneren van de geavanceerde oplossingen van Foxpass, beschikt dit collectief over een uitgebreid en diepgaand inzicht in de uitdagingen en vereisten van moderne netwerkbeveiliging. Elk artikel geschreven door het Foxpass-team is een bewijs van de collectieve kennis en expertise die onze inzet drijft om robuuste en schaalbare beveiliging voor onze klanten te garanderen.