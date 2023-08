De Evil Twin Attack bestrijden met RADIUS

Organisaties hebben nog steeds last van een bijna twee decennia oude wifi-hacktechniek die bekend staat als de evil twin attack. Deze aanval is een uitstekend voorbeeld van een Man-in-the-Middle (MitM)-aanval. Hoewel bekende, kwaadaardige dubbele aanvallen nog steeds een uitdaging zijn om te voorkomen zonder adequate beveiligingsmaatregelen.

Deze blog gaat dieper in op het beruchte GRU-hackincident, waarbij Russische hackers de kwaadaardige dubbele aanval gebruikten om wifi-netwerken te infiltreren en gevoelige gegevens van prominente organisaties te extraheren. Vervolgens onderzoeken we hoe een op certificaten gebaseerde Wi-Fi RADIUS-oplossing deze aanval had kunnen afwenden.

Hoe werkt de Evil Twin Attack?

De opzet: de cybercrimineel zet een bedrieglijk wifi-netwerk op met een naam (SSID) die sterk lijkt op een legitiem netwerk. Deze copycat-SSID ziet er misschien identiek uit, maar het malafide netwerk is gemaakt om te misleiden.

De prooi lokken: nietsvermoedende gebruikers die internettoegang zoeken, zien het bedriegernetwerk en maken er verbinding mee, ervan uitgaande dat het het echte netwerk is.

Onderschepping van gegevens: eenmaal verbonden, stroomt al het dataverkeer van de gebruiker, inclusief gevoelige informatie zoals inloggegevens, financiële gegevens en persoonlijke communicatie, via het malafide netwerk van de aanvaller.

Stealth en ontduiking: de aanvaller blijft verborgen, vermijdt achterdocht en legt stilletjes de gegevens vast zonder dat de slachtoffers ooit beseffen dat ze gevaar lopen.

Wi-Fi-spionnen betrapt: het GRU-hackincident onthuld

Volgens SCEPlicity.org hoorde de wereld onlangs over een spraakmakend hackincident dat werd toegeschreven aan hackers binnen de Russische militaire dienst GRU door kwaadaardige twin access points (AP) in te zetten.

De aanvallers voerden deze aanvallen uit om gevoelige gegevens te onderscheppen die via Wi-Fi-netwerken werden verzonden. Hun doelwitten waren onder meer gerenommeerde organisaties zoals antidopingbureaus in Colorado, Brazilië, Canada, Monaco en Zwitserland, samen met de kernenergieactiviteiten van Westinghouse Electric Company, het chemische testlaboratorium van Spiez in Zwitserland en de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. in Nederland.

De modus operandi van de Russische hackers was zowel geavanceerd als gewaagd. Ze parkeerden een voertuig dicht bij de doelgebouwen en veranderden het in hun operationele hub. De auto bevatte een arsenaal aan gereedschappen die essentieel waren voor de aanval, waaronder batterijen, een Wi-Fi Pineapple, een high-gain directionele Wi-Fi-antenne, een 4G-modem en een kleine computer met opslag.

De rol van op certificaten gebaseerde Wi-Fi RADIUS-authenticatie

Organisaties moeten geavanceerde beveiligingsmaatregelen nemen om de bedreigingen van kwaadwillende dubbele aanvallen te beperken en de wifi-netwerkbeveiliging te versterken. Een op certificaten gebaseerde Wi-Fi RADIUS-authenticatieoplossing is een krachtige verdediging tegen deze geavanceerde cyberdreigingen.

In een dergelijke oplossing, zoals die van Foxpass, is het authenticatieproces afhankelijk van digitale certificaten voor gebruikersverificatie. Het implementeren van digitale certificaten verbetert het vertrouwen en de veiligheid binnen het Wi-Fi-netwerk aanzienlijk.

Wanneer Foxpass wordt ingezet binnen een Wi-Fi-infrastructuur, valideert het de digitale certificaten van aangesloten apparaten en gebruikers. Toegang tot het netwerk wordt uitsluitend verleend aan degenen met legitieme certificaten, waardoor pogingen van hackers om malafide wifi-netwerken op te zetten zinloos zijn.

Foxpass: implementatie van een veilige, op certificaten gebaseerde Wi-Fi RADIUS-oplossing

Foxpass is een toonaangevende leverancier van SCEP-gebaseerde Wi-Fi RADIUS-oplossingen en biedt een robuuste verdediging tegen kwaadaardige dubbele aanvallen en soortgelijke cyberdreigingen. De implementatie ervan biedt de volgende voordelen:

Robuuste beveiliging: Foxpass zorgt voor sterke authenticatie door middel van op certificaten gebaseerde maatregelen, waardoor het risico van ongeautoriseerde toegang wordt beperkt.

Gecentraliseerd beheer: met een gecentraliseerd beheerplatform kunnen netwerkbeheerders efficiënt toezicht houden op gebruikerstoegang, certificaten en netwerkapparaten.

Schaalbaarheid: Foxpass is geschikt voor bedrijven van elke omvang en speelt moeiteloos in op veranderende beveiligingsvereisten.

Naadloze integratie: Foxpass integreert moeiteloos met bestaande Wi-Fi-infrastructuur, waardoor het implementatieproces wordt gestroomlijnd.

Probeer Foxpass gratis

Het GRU-hackincident en het gebruik van kwaadaardige dubbele aanvallen zijn een sterke herinnering aan de evoluerende cyberdreigingen waarmee organisaties worden geconfronteerd. Om dergelijke geavanceerde aanvallen tegen te gaan, speelt het gebruik van op certificaten gebaseerde Wi-Fi RADIUS-oplossingen, bijvoorbeeld Foxpass, een cruciale rol bij het versterken van de netwerkbeveiliging. Waakzaamheid en geavanceerde beveiligingsimplementaties zijn essentieel om u te beschermen tegen het zich steeds verder ontwikkelende cyberlandschap.

Probeer nu een gratis proefversie van Foxpass en beveilig de toegang tot uw Wi-Fi-netwerk.