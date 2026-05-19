Quick Support: remote support voor Windows, Mac, iOS en Android

Wat is snelle ondersteuning?
Snelle ondersteuning is een oplossing voor externe toegang tot computers en mobiele apparaten om ondersteuning te bieden wanneer er geen onbeheerd ondersteuningsprogramma op het apparaat wordt uitgevoerd.
Hoe werkt snelle ondersteuning?
Met snelle ondersteuning downloadt en voert de eindgebruiker over het algemeen een klein programma uit dat een toegangscode weergeeft. De gebruiker geeft de toegangscode aan de monteur. De technicus voert het in zijn app in en kan vervolgens op afstand toegang krijgen tot de computer of het apparaat, het scherm bekijken en de computer of het apparaat op afstand bedienen (indien het besturingssysteem dit toestaat).
Wat zijn de meest populaire snelle ondersteuningsoplossingen?
Enkele populaire tools die quick support bieden zijn Splashtop Remote Support, TeamViewer, GoToAssist en LogMeIn Rescue. Deze oplossingen werken allemaal op dezelfde manier en zijn handig voor MSP's (managed service providers), IT- en supportteams die gebruikers helpen en ervaren gebruikers die hun vrienden en familie helpen.
Waarom is Splashtop Remote Support de beste keuze voor quick support?
Geweldige prijs. Splashtop Remote Support begint bij € 244 per technicus per jaar of iets meer om ondersteuning voor niet-beheerde computers toe te voegen. Anderen kosten 3x, 4x en zelfs 5x of meer in vergelijking met Splashtop Remote Support.
Mogelijkheid om Windows, Mac, iOS en Android te ondersteunen in het basispakket met een gratis mobiele add-on inbegrepen . Anderen beperken u tot het alleen op afstand ondersteunen van computers in hun basispakket en rekenen tot $ 1.579,20 per jaar alleen voor hun mobiele add-on.
Vertrouwde technologie gebruikt door meer dan 30 miljoen gebruikers voor remote computer toegang. Veilig en beschermd.
Hoe is het om quick support te bieden met Splashtop Remote Support?
U kunt aan de slag met een gratis proefperiode en door deze stappen te volgen.
Vanuit het perspectief van de technicus/ondersteuningsagent:
Installeer de Splashtop Business-app voor SOS op uw computer of mobiele apparaat (beschikbaar voor Windows, Mac, iOS, Android en meer)
Log in met je SOS-account of SOS-proefaccount
Klik op het +SOS-pictogram in de werkbalk en er wordt een dialoogvenster geopend waarin u de sessiecode kunt invoeren (middelste afbeelding hieronder)
Instrueer uw klant / gebruiker om de SOS-app op hun apparaat te downloaden en uit te voeren via de downloadlink die wordt weergegeven in uw Splashtop-app. U kunt ook een app op maat aan hen leveren met uw bedrijfslogo, kleur en tekst.
Ze voeren de app uit (afbeelding links hieronder), geven u de code, u voert deze in uw app in en u krijgt op afstand toegang tot hun Windows- of Mac-computer of iOS- of Android-apparaat. U kunt computers en veel Android-apparaten op afstand bedienen. Voor iOS-apparaten kunt u hun scherm in realtime bekijken terwijl u ze door de ondersteuningsstappen leidt, maar Apple staat geen afstandsbediening toe.
Zo ziet het eruit voor het bieden van snelle ondersteuning op een mobiel apparaat:
U ziet de werkbalk bovenaan de schermweergave aan de rechterkant. Er is een vergelijkbare werkbalk wanneer u op afstand toegang hebt tot een computer of deze bestuurt. De werkbalk geeft u eenvoudig toegang tot uw aanvullende hulpmiddelen voor snelle ondersteuning, waaronder:
Schakelen tussen monitoren wanneer u op afstand toegang hebt tot een systeem met meerdere monitoren
Bestandsoverdracht tussen apparaten
Chatten met een externe computer
Schermschaling/grootte en FPS-streamingkwaliteit