Quick Support: remote support voor Windows, Mac, iOS en Android

Log in met je SOS-account of SOS-proefaccount

Instrueer uw klant / gebruiker om de SOS-app op hun apparaat te downloaden en uit te voeren via de downloadlink die wordt weergegeven in uw Splashtop-app. U kunt ook een app op maat aan hen leveren met uw bedrijfslogo, kleur en tekst.

Ze voeren de app uit (afbeelding links hieronder), geven u de code, u voert deze in uw app in en u krijgt op afstand toegang tot hun Windows- of Mac-computer of iOS- of Android-apparaat. U kunt computers en veel Android-apparaten op afstand bedienen. Voor iOS-apparaten kunt u hun scherm in realtime bekijken terwijl u ze door de ondersteuningsstappen leidt, maar Apple staat geen afstandsbediening toe.