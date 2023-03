Mijn indruk als eerste Splashtop stagiair in Amsterdam

Door Ellia Marton, Student aan de Universiteit van Amsterdam en EMEA Stagiaire, zomer 2021

Een verzorgende en ondersteunende cultuur

Hoe is het om de eerste stagiair te zijn op het hoofdkantoor van Splashtop in Amsterdam?

Al bij het allereerste contact werd ik met open armen ontvangen door de oprichters van het bedrijf door een persoonlijk bericht op LinkedIn. Dit werd gevolgd door een warm welkom door het hele team, die me allemaal succes wensten bij mijn stage. Ik heb ook nog een paar leuke spullen gekregen!

Ik zie elke dag hoe de fijne bedrijfscultuur helpt het het hele team te motiveren.

Hiermee bedoel ik dat, ondanks dat ik het minst ervaren was, het Splashtop-team mij en mijn rol in het bedrijf vanaf de eerste dag heeft geaccepteerd en me de kans heeft gegeven om gelijk verantwoordelijkheden op me te nemen.

Van het beoordelen van de social media-strategie, webpagina's en marketingevents, tot het optimaliseren van de hele klantentraject; ik kreeg de mogelijkheid om mijn steentje bij te dragen en impact te maken.

Dit gaat verder dan alleen de gebruikelijke marketingprojecten. Het team was geïnteresseerd in wie ik - behalve een student communicatie - echt was. En toen ze van mijn liefde voor muziek (zang) hoorden, stelden ze voor om iets van mijn passie te laten horen tijdens een onderwijs webinar. Dat was heel spannend!

Uitdagingen en hoogtepunten

Ik was de eerste stagiair op het EMEA Splashtop-kantoor en er waren absoluut hoge verwachtingen van mijn capaciteiten als student communicatiewetenschap.

Het was lastig om de nieuwe tools die nodig zijn om te communiceren en aan projecten te werken onder de knie te krijgen en om snel vertrouwd te raken met alle acroniemen en softwarepakketten waarover elke dag gesproken wordt.

De ondersteunende sfeer op kantoor hielp me hiermee snel vertrouwd te raken

Ik kon mooie visuals ontwerpen, mijn ideeën duidelijk presenteren, ik leerde potentiële bezoekers aan webinars vinden via LinkedIn, ik heb belangrijke events voor de branche onderzocht en heb nauw samengewerkt met het marketingteam om ideeën voor webinars en sociale media te bedenken en manieren te vinden om het bedrijf meer naamsbekendheid te geven.

En aangezien Splashtop momenteel aan het uitbreiden is in de EMEA-regio, was ik getuige van de groei van een bedrijf dat er echt in gelooft dat klanten en werknemers op de eerste plaats staan. Het was vooral mooi om te zien hoe snel samenwerking kan beginnen wanneer mensen werken aan een gemeenschappelijk doel. Alles gaat hier behoorlijk snel, iets dat normaal gesproken een uitdaging kan zijn.

Hard werken, maar ook feesten? Zeker!

Naast het harde werk van het team, wordt er ook tijd gevonden om plezier te maken!

Of het nu de spontane potjes tafelvoetbal waren of het tegen elkaar acht verdiepingen omhoog rennen en alle tijden bijhouden, we hebben van het eindelijk weer op kantoor kunnen zijn na corona, absoluut het beste gemaakt.

Ik heb vooral genoten van de pizza-avond waar we over het klantentraject hebben gesproken en actief hebben samengewerkt om middels op de muur geplakte briefjes, ideeën voor verbeteringen aan te dragen.

Andere leuke momenten die ik met het team heb gehad, waren de verjaardagen waar iedereen samenkwam om te kletsen en taart te eten en lekker te lunchen in de zon als het weer in Amsterdam een keer goed was! Het was zelden saai op kantoor en zelfs met zo'n klein team werd er altijd gelachen in de gang.

Afsluitende gedachten

De teamgeest bij Splashtop is uitstekend en het was mooi om te zien hoe gedreven iedereen is om de doelstellingen van het bedrijf na te streven.

Het voelde heerlijk om als gelijke te worden gezien in het team en niet alleen als collega maar ook als vriend omarmd te worden!

Ik heb veel geleerd door samen met het marketingteam manieren te bedenken waarop een bedrijf de naamsbekendheid kan vergroten en het traject van de klanten kan verbeteren.

Van voltijd studeren en nauwelijks mijn appartement verlaten vanwege de coronavirusbeperkingen, naar Splashtop Amsterdam - een levendige en leuke kantooromgeving - was ook een welkome verandering!



Eén ding is zeker: deze stage heeft grote indruk op mij gemaakt en ik ga het succes van Splashtop in de toekomst met grote interesse volgen!

