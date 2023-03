We bespreken Splashtops koerswijziging, het heden en plannen voor de toekomst met medeoprichter Philip Sheu

Philip Sheu, CTO en mede-oprichter van Splashtop, hielp bij de transformatie van het bedrijf van ontwikkelaar van mobiele apps naar een cloudserviceprovider. Gillian Miller, Content Manager van Splashtop, ging met hem praten: over deze koerswijziging, waar Splashtop vandaag staat en waar hij het bedrijf in de toekomst naartoe ziet gaan.

Gillian Miller: Hallo Philip, bedankt dat je de tijd hebt genomen om vandaag met me te praten. Laten we bij het begin beginnen, wat inspireerde je het meest om Splashtop te starten?

Philip Sheu: Zoals je wellicht weet, hebben alle oprichters samen aan het MIT gestudeerd. Dat is waar we de startup-koorts hebben opgelopen. Destijds had MIT een interessante ondernemerswedstrijd, de 10k Contest. Studenten moesten een startup-team samenstellen, een businessplan schrijven, een prototype maken en dit pitchen. De winnaar zou $10.000 krijgen om te besteden aan de financiering van hun onderneming. Volgens mij hebben we de halve finale gehaald, waarin onze pitch werd beoordeeld door VC's. Die ervaring en teaminspanning hebben ons op het startup-pad gezet.

Een paar jaar later, nadat we los van elkaar bij grote bedrijven hadden gewerkt, konden we de startup-koorts niet langer weerstaan. Mark, Robert en Thomas kwamen eerst bij elkaar en startten een servermanagement firmwarebedrijf. Ik ontwierp destijds serverhardware bij HP, maar kwam kort daarna bij hen in dienst. Na een paar jaar werd het bedrijf overgenomen. We hebben het gerund tot 2006, toen stopten we allemaal en begonnen we met Splashtop zoals we het nu kennen.

Gillian Miller: Dat is een mooi verhaal. Maar, hoe heb je de beslissing genomen om in 2006 van koers te veranderen?

Philip Sheu: We waren vrij ruimdenkend op het gebied van product en technologie. We wisten wel dat we iets wilden bouwen voor alledaagse gebruikers. Voorheen waren onze directe klanten grote serverbedrijven zoals Dell, IBM en HP. Hoewel dat een prima ervaring was, voelden we ons een beetje losgekoppeld van de daadwerkelijke gebruikers. Dus werd meer directe feedback de eerste vereiste voor onze nieuwe onderneming.

De tweede was het vinden van een pijnpunt. Een probleem om op te lossen. Een probleem dat we zelf ook goed begrepen. Apple had net de iPad gelanceerd. Het was een prachtig nieuw speeltje, dat in korte tijd immens populair werd. Elke iPad-gebruiker had nog steeds een pc waarop zijn HD-films, games, muziekverzameling, enz stonden. De app store kwam van de grond, er was geen Netflix, geen Spotify en geen desktop apps. Dus dachten we: "Mensen vinden het misschien wel interessant om de iPad - met zijn prachtige vormfactor, verbazingwekkende touchscreen en batterijduur van acht uur - mee te nemen en toegang te hebben tot hun hele verzameling films, muziek enz, zonder concessies te doen aan prestaties of ervaring.” Met steeds meer smartphones en tablets op de markt, wilden we dat mensen naadloos konden overstappen tussen hun digitale leven op meerdere apparaten. Dat werd het pijnpunt dat we wilden oplossen.

Gillian Miller: Wat is het belangrijkste waar je nu aan werkt?

Philip Sheu: Een van de belangrijkste dingen waar we aan werken - hopelijk zal het uitgroeien tot de volgende grote pijler van ons bedrijf - is remote access voor IT en servicedesks bij middelgrote tot grote organisaties. De markt veroveren vanuit onze grotendeels MKB-basis is een uitdagend, maar opwindend en natuurlijk groeipad. Ik denk dat we een solide basis van technologie en producten hebben om op voort te bouwen en een gepassioneerde klantgerichte mentaliteit om die grotere klanten aan te trekken en te bedienen. Wij als organisatie zijn klaar om te voldoen aan de compliance- en beveiligingsbehoeften van zakelijke klanten.

We zien dat veel potentiële klanten vastzitten aan een handvol leveranciers die de remote accessmarkt voor zakelijke IT en helpdesks hebben gedomineerd. Hoewel die leveranciers een lange geschiedenis hebben en zeker bekend zijn, zijn we van mening dat veel van de behoeften van hun klanten beter kunnen worden bediend met een product van Splashtop. Onze producten presteren beter, zijn gebruiksvriendelijker en kunnen rechtstreeks worden aangesloten op de bestaande IT-omgevingen van klanten. Bovendien zal het Splashtop-team aandachtig luisteren naar hun behoeften en zich dienovereenkomstig aanpassen.

Gillian Miller: Wat is, afgezien van het groeien in de markt, je bredere visie voor de toekomst van Splashtop?

Philip Sheu: Samen met mijn medeoprichters streef ik ernaar dat Splashtop de beste partner is voor klanten die iets veilig op afstand moeten doen. Dat kan een servicedesk bij een Fortune 500-bedrijf zijn, animators in een filmstudio die vanuit huis werken, een grote universiteit die hun computerdiensten aanbiedt aan studenten buiten de campus, of eigenlijk gewoon iedereen die iets op afstand moet doen.

We willen dat men kan rekenen op Splashtop. Dat men de snelheid en videkwaliteit heeft om het gevoel te hebben dat ze achter die andere computer zitten. We willen dat het een eenvoudig en responsief proces is. We willen vooral dat ze weten dat het veilig is.

Gillian Miller: Absoluut, dat is een uitstekend doel voor de toekomst, vooral in de wereld zoals die nu is. Het lijkt alsof je buitengewoon toegewijd bent aan de groei van Splashtop. Waar word je enthousiast van bij dit bedrijf? Waar kom jij elke ochtend je bed voor uit?

Philip Sheu: Twee dingen. De eerste voert terug op onze oorspronkelijke motivatie: we zijn Splashtop begonnen met als doel de consument rechtstreeks iets nuttigs te bieden. Voortdurende feedback van onze klanten, samen met de kans om er iets aan te doen, zorgt ervoor dat ik en mijn collega's elke ochtend uit bed komen. Het is een cliché, maar ons werk is veel meer dan een salaris, omdat we het leven van onze klanten gemakkelijker maken. We hebben een diep gevoel van trots en voldoening vanwege de connecties met onze klanten.

Het tweede punt zijn de mensen bij Splashtop. Hier hebben we een diversiteit aan persoonlijkheden, vaardigheden en achtergronden. Onze cultuur is de kritische, rode draad die ons allemaal verbindt. Splashtop voelt als een tweede familie, omdat we elkaar helpen slagen en groeien. Mijn collega's zijn heel goed in wat ze doen, maar ze zijn ook bescheiden en collegiaal. Het is echt een plezier om elke dag met ons team samen te werken.

Gillian Miller: Wat is, om ons gesprek af te ronden, een interessant feit over Splashtop?

Philip Sheu: Verschillende aspecten van Splashtop vandaag zijn gekoppeld aan onze ervaring op de universiteit, waar we vandaan komen en waar we zijn opgegroeid. Voordat we elkaar op MIT ontmoetten, zijn we allemaal vanuit Taiwan, waar we zijn geboren, geëmigreerd naar Californië. Na de universiteit zijn we terug naar Californië verhuisd en hebben daar het hoofdkantoor van Splashtop gevestigd. Later hebben we de eerste engineering office van Splashtop in Taiwan geopend. Het is nog steeds onze grootste engineering office.