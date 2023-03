We vieren Pride Month en eren LGBTQ + medewerkers bij Splashtop

Bij Splashtop is inclusiviteit één van onze fundamentele waarden. Het maakt niet uit wie je bent, je wordt gezien, gewaardeerd en gevierd om wie je bent, en we willen dat je helemaal jezelf kunt zijn op het werk.

Hoewel onze waarden duidelijk en ingebed zijn in alles wat we doen, blijkt dat niet iedereen helemaal zichzelf durft te zijn op het werk. Hier valt nog veel te verbeteren.

Daarom is Pride Month zo belangrijk! Naast de festiviteiten en het plezier, staat deze maand in het teken van het laten horen en zien van de LGBTQ+ stem en cultuur om gelijke rechten voor LGBTQ+ te ondersteunen. Dus ter ere van Pride Month doen we dit jaar iets anders en laten we de de stemmen van onze LGBTQ-gemeenschap bij Splashtop horen.

Q & A met Ian McGarvey en Chris Fernandez

Wat betekent Pride Month voor jou?

Chris Fernandez: Het is als de feestdagen, maar dan LGBTQ in juni. Stel je tv-specials voor met queer inhoud, straten gedrapeerd in regenboogvlaggen, en dan zijn er nog de kostuums en plotseling....🎵 "begint het veel op Pride Month te lijken. Overal waar je komt..." 🎵 .

Ian Mc Garvey: Voor mij gaat Pride Month over het laten zien wie je bent en je niet verontschuldigen voor wie je bent. Zien dat anderen ook trots zijn, helpt bij het vergroten van steun en een gevoel van gemeenschap. Dit kan mensen die nog niet uit de kast zijn gekomen erg helpen.

Hoe ben je bij Splashtop uit de kast gekomen?

Chris Fernandez: Hoewel ik gewoonlijk niet te veel deel over mijn persoonlijke leven op het werk, had ik me onlangs verloofd en vond dat ik het nieuws met mijn team wilde delen. Van daaruit vroegen mensen naar de details, en ik liet weten dat mijn verloofde Darrick heet. Dus, ik denk dat je kunt zeggen dat mijn verlovingsaankondiging was hoe ik op mijn werk naar buiten kwam!

Ian Mc Garvey: Als biseksuele man met een echtgenoot, wist ik dat ik op het werk mezelf kon zijn, zonder enige angst voor discriminatie. Dus het was niet moeilijk om terloops voor een vergadering over de weekendplannen met mijn man te vertellen. Het is heel belangrijk om me veilig en geaccepteerd te voelen op het werk en ik ben dankbaar dat ik hier mezelf kan zijn.

Vraag: Hoe vier je Pride Month het liefst?

Chris Fernandez: Ik doe niet ieder jaar hetzelfde. Soms doe ik SF Pride, soms San Jose Pride. De laatste keer dat ik naar SF Pride ging, liep ik mee in de parade met mijn vorige bedrijf, SolarCity. Dit jaar ben ik naar de pedicure geweest en heb mijn tenen in de kleur van de transgender Pride-vlag gelakt.

Ian McGarvey: Ik vier het meestal op een low-key manier door tv-programma's en films te kijken die LGBTQ+ artiesten vieren. Twee van mijn favoriete shows zijn Legendary (een ballroomwedstrijd) en RuPaul's Drag Race, waarin een van 's werelds beroemdste drag queens een wedstrijd organiseert om de volgende super drag queen te vinden.

Hoe viert de rest bij Splashtop Pride?

We vieren Pride door ons team LGBTQ+ stemmen te verheffen, plezier te maken en organisaties te steunen die vechten voor LGBTQ+ rechten en gelijkheid. Dit jaar matchen we tot $10.000 van de donaties van werknemers aan deze drie organisaties:

Overweeg ook aan deze organisaties te doneren.

Wat kunnen we nog meer doen?

Wees een LGBTQ-bondgenoot.

Dat kan in vele vormen, van een goede luisteraar zijn tot het delen van een veilige ruimte met iemand om zijn authentieke zelf te zijn. Geef niet toe aan genderveronderstellingen en vermaak je niet met anti-LGBTQ grappen. Spreek je uit tegen degenen die dat wel doen, ook als dat ongemakkelijk is. Uiteindelijk gaat het er bij een LGBTQ+ bondgenoot om dat je opkomt voor alle mensen, ongeacht hun genderidentiteit of seksuele geaardheid en zelfs hun huidskleur; iedereen verdient waardigheid en respect. Wees een bondgenoot!

Happy Pride Month #Loveislove