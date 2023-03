Een paar gedachten over Pride en inclusiviteit op het werk

De afgelopen anderhalf jaar hebben we allemaal een kijkje gekregen in de huizen, kinderen, huisdieren, partners en levens van onze collega's buiten kantoor. Daardoor hebben we een intiem kijkje kunnen nemen in de keukens, slaapkamers, kantoren en andere willekeurige plekken in huizen van onze collega's, die we waarschijnlijk nooit gezien zouden hebben zonder een wereldwijde pandemie, verplichte thuiswerkorders en de noodzaak van quarantaine.

Ik heb het geluk dat ik een kamer heb waar ik een speciaal kantoor kan hebben. Als ik op een Zoom, Teams, of een van de andere vele webconferentieplatforms zit, is mijn achtergrond mijn favoriete schilderij, foto's van mijn kinderen, man, en zakelijke boeken waar ik bijzonder van hou. Als ik eerlijk ben, kies ik met opzet wat er achter me te zien is - in de hoop professionaliteit uit te stralen en tegelijkertijd een beetje van mijn persoonlijkheid te laten zien.

Niet iedereen voelt zich op zijn gemak om zijn persoonlijke leven op het werk te delen.

Volgens een nieuwe LinkedIn-enquête verbergt bijna een kwart van de LGBT+ werknemers in de VS dat deel van hun leven op het werk. Terwijl ik vol trots mijn kinderen en partner laat zien, kiezen LGBT+ werknemers er soms voor om hun dierbaren niet op hun bureau of op hun achtergrond te laten zien.

Soms vermijden ze gesprekken over weekendplannen, avondjes uit of iets anders dat collega's een kijkje in hun leven buiten het werk kan geven. Zesentwintig procent van de ondervraagden door LinkedIn vreesde dat openheid over hun identiteit op het werk ertoe zou leiden dat collega's hen anders zouden behandelen.

Deze angst is gegrond - "bijna een derde (31%) van de LGBTQ+ professionals zegt dat ze te maken hebben gehad met flagrante discriminatie en/of microagressies op het werk. Een kwart van de respondenten zegt in het verleden een baan te hebben verlaten omdat ze zich op het werk niet geaccepteerd voelden."

Aan de andere kant meldt het onderzoek: “Degenen die op het werk openlijk LGBT+ zijn, zeiden dat het hen heeft geholpen om contact te maken met anderen voor ondersteuning en het opbouwen van betere relaties binnen hun beroep. Ze zeiden ook dat ze het gevoel hadden dat er een last van hun schouders viel toen ze uit de kast kwamen op het werk.”

Hoe kunnen wij als managers onze teams en collega's zich comfortabel en veilig genoeg laten voelen, zodat ze helemaal zichzelf kunnen zijn op het werk?

Een cultuur van inclusiviteit opbouwen en ondersteunen

Het gebruik van geslachtsuitdrukkingen is een begin. In een NPR-reportage vergelijkt Alex Schmider, Associate Director of transgender representation bij GLAAD, het gebruik van iemands juiste uitspraak met het correct uitspreken van zijn naam - "een manier om hem te respecteren en naar hem te verwijzen op een manier die consistent is en trouw aan wie hij is."

LinkedIn en Instagram hebben het nu mogelijk gemaakt voor haar leden om persoonlijke voornaamwoorden op hun profiel te delen. Deze mogelijkheid is een begin om onze LGBT+ collega's te helpen zich gezien te voelen.

Als je wilt leren hoe je door genderidentiteit kunt navigeren, heeft NPR, in samenwerking met GLAAD, onlangs een verklarende woordenlijst uitgebracht van termen die betrekking hebben op genderidentiteit. "Voornaamwoorden zijn in feite hoe we onszelf identificeren, afgezien van onze naam. Het is hoe iemand in een gesprek naar je verwijst," zegt Mary Emily O'Hara, communicatiemedewerker bij GLAAD. "En als je met mensen spreekt, is het een heel eenvoudige manier om hun identiteit te bevestigen."

Zoals de auteurs van het NPR-glossarium opmerken: "Inspanningen om de diversiteit van werknemers te vergroten, op elk niveau, zullen niet eindigen met een glossarium, maar dit hulpmiddel kan een stimulans zijn voor inspanningen om tolerantere en respectvollere werkplekken te creëren."

Het creëren van een cultuur van inclusiviteit is een must voor elke manager en onszelf te leren betere bondgenoten te worden van onze LGBT+ collega's is een goed begin.

Als je je afvraagt wat je kunt bijdragen aan Pride Month, kan een donatie aan de onderstaande organisaties een manier zijn om te helpen.

