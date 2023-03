Bespiegelingen van een exposant die voor het eerst op de Retail's Big Show stond

NRF 2022: Retail's Big Show was dit jaar echt terug in het Javits Center in New York City, waar Splashtop voor de eerste keer exposeerde. Als nieuwe exposant, deelt onze Channel Chief Justin Windsor zijn gedachten hierover.

Het was bijzonder om deel te nemen aan een evenement dat de detailhandel al 100 jaar samenbrengt. NRF: Retail's Big Show, die werd gehouden van 16 tot 18 januari, trok meer dan 10.000 bezoekers en 800 exposerende bedrijven.

Het officiële thema dit jaar was 'versnellen', maar ik denk dat de CEO van Target, Brian Cornell, in zijn openingsverhaal de staat van de detailhandel bondig heeft samengevat. In 2022 zullen retailers moeten "anticiperen en zich indien nodig aanpassen", zei Cornell, terwijl hij de aanwezigen adviseerde zich te concentreren op "wendbaarheid, aanpassingsvermogen en flexibiliteit". Zijn woorden klonken nog eens extra door, omdat dit evenement doorging, ondanks een nieuwe piek in de pandemie.

Splashtop op NRF

Splashtop heeft geweldige oplossingen voor de retailspace, en ondanks zorgen over de omikron-variant, was het belangrijk voor ons om persoonlijk op de show te zijn en de naam Splashtop meer bekendheid te geven binnen de retailgemeenschap. Het afmelden van verschillende sprekers en exposanten voor het evenement, heeft helaas de algemene opkomst beïnvloed.

De organisatoren van het evenement hebben besloten dat "de show door moet gaan", en het personeel van Javits Center deed er alles aan om ervoor te zorgen dat dit op de meest veilig manier gebeurde. Helaas was de tentoonstellingshal tegen het middaguur op de laatste dag van de show helemaal uitgestorven. Bewijs van vaccinatie was vereist om binnen te komen, maskers moesten te allen tijde worden gedragen, Covid-tests werden ter plaatse verstrekt en gratis Covid-testkits voor thuis waren beschikbaar voor alle aanwezigen.

Ons doel: naamsbekendheid vergroten

Ons doel voor het driedaagse evenement was om de naamsbekendheid in de retailgemeenschap te vergroten; zowel eindgebruikers (potentiële klanten die veilige oplossingen voor remote access en support op bedrijfsniveau nodig hebben) als andere leveranciers vanuit een netwerk- en partnerperspectief.

Onze stand was niet de grootste of meest flitsende, maar ik was trots omdat we daar stonden naast industriereuzen als IBM, SAP, Oracle en Fortinet. Helaas was de opkomst voor de expo een stuk lager dan de verwachte 40.000 mensen. Aan de ene kant weerhield omikron mensen er van om te komen, maar het was ook een koud vakantieweekend. Toch heeft ons team goede gesprekken gehad met mogelijke klanten en veel genetwerkt. Er was zelfs iemand die de Splashtop-app op z'n telefoon liet zien en vertelde dat hij hem net nog had gebruikt!

Hoewel het een prachtig evenement was, was het gebrek aan bezoekers duidelijk voor alle aanwezige fabrikanten die toe waren aan echte face-to-face gesprekken. Sales is een simpel spelletje. Het is net sport: als je 10 offertes verstuurt en daarvan 3 klanten binnenhaalt, ben je een topspeler.

Populaire onderwerpen en trends

Het evenement behandelde enkele van de meest urgente kwesties in de retailwereld, van toeleveringsketen en duurzaamheid tot het werven en behouden van werknemers tijdens de "Great Resignation". De metaverse en NFT's kwamen ook aan bod, waarbij de CEO van Best Buy het had over het voorblijven van de klantbetrokkenheidscurve door de detailhandel in de metaverse te verkennen. RIS heeft een een uitstekend stuk geschreven over de beste takeaways van NRF 2022 als u meer wilt weten.

Het was spannend voor ons om alles te zien, van wrijvingsloze, gedeeltelijk geautomatiseerde winkels tot eCommerce- en CRM-oplossingen, en POS-technologie-ontwikkelingen die op de Expo-vloer werden getoond. Splashtop voldoet duidelijk aan een behoefte die veel van de leveranciers zelf hebben proberen aan te pakken: de klantervaring verbeteren door downtime te verminderen. Onze technische remote support stelt IT-teams in staat potentiële technische problemen en downtime te voorkomen zonder dat ze ter plaatse hoeven te zijn. Het is een kosteneffectieve manier om de klantervaring te verbeteren.

De retailwereld is enorm veranderd sinds de pandemie twee jaar geleden begon. Winkels besteden honderdduizenden dollars aan het updaten van hun in-store technologie. Je kunt onze ideeën daarover in dit artikel lezen: Als die technologie niet werkt, moet deze snel worden gerepareerd, anders loopt een winkel omzet mis.

Meest opvallende stands van de Expo

We brachten het grootste deel van onze tijd door op de beursvloer, wat een ervaring op zich was. Opmerkelijke stands waren die van Salesforce met hun kenmerkende kampeerthema en de nep-supermarkt van Hanshow Technology, inclusief elektronische etiketten op de schappen. Enkele van onze favoriete stands waren:

Samsung – Die hun verbluffende digitale schermoplossingen presenteerde, waaronder de Samsung Galaxy XCover Pro-smartphone. De XCover Pro is niet alleen een persoonlijke telefoon, maar ook een robuust, multifunctioneel apparaat dat is ontworpen voor eerstelijnswerkers en dat kan fungeren als een heavy-duty mPOS-systeem voor winkelmedewerkers.

Qualcomm – Die liet zien hoe hun apparaten een probleemloze winkelervaring creëren. Ze verbeteren klantervaringen met AI, biometrie, slimme winkelwagentjes en zelfs meeslepende multimediadisplays. Qualcomm Technologies toonde echt een next-gen winkelervaring.

Conclusie

Hoewel Omikron zorgde voor minder bezoekers, slaagden we er toch in om uitstekende contacten te leggen met potentiële partners en klanten. Als ik de hele ervaring zou moeten samenvatten, zou ik zeggen: het was zeker de moeite waard . Zelfs in een minder goed jaar is NRF nog steeds 'het grootste evenement in de detailhandel'. We kijken ernaar uit om volgend jaar weer mee te doen en de onze interactie in de retail voort te zetten.

