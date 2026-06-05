Waarom deze MSP hun RMM heeft vervangen door Splashtop Remote Support Premium

Na het gebruik van verschillende dure RMM-softwaretools en remote supportproducten, heeft Midwest PROTECH ze nu allemaal vervangen door Splashtop Remote Support. Lees de casestudy hieronder en ontdek hoe ook u kosten kunt besparen en uw bedrijf kunt uitbreiden met Splashtop!
Ben jij een MSP die te veel betaalt voor RMM software?
Abonneer je je ook op extra hulpmiddelen voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand, waardoor je kosten stijgen?
Als dat zo is, ben je niet de enige.
Een van de grootste uitdagingen waar MSPs tegenwoordig voor staat is het vinden van een kosteneffectieve oplossing waarmee ze hun eindpunten op afstand kunnen bewaken, beheren en ondersteunen. Maar al te vaak moet MSPs betalen voor een of meer dure producten om het gereedschap te krijgen dat ze nodig hebben. Deze hoge kosten maken het moeilijk voor MSPs om op te schalen, want meer computers beheren betekent meer geld betalen.
Dat was het probleem waarmee Midwest PROTECH, een MSP gevestigd in de regio Groot-Cincinnati, werd geconfronteerd.
Midwest PROTECH biedt zowel volledig beheerde diensten als ad hoc (break/fix) diensten aan hun klanten. Met bijna 1.000 eindpunten onder hun beheer had Midwest PROTECH een krachtige oplossing nodig waarmee ze hun klanten kwaliteitsdiensten konden verlenen.
Jarenlang worstelde Midwest PROTECH met meerdere RMM- en ondersteuning op afstand-tools, waaronder SolarWinds MSP, Kaseya, GoToAssist en TeamViewer.
Daarna stapte Midwest PROTECH over op Splashtop Remote Support; de oplossing met de beste prijs-kwaliteitverhouding voor MSP's die de beste functies voor remote monitoring, management en support willen voor een lage prijs.
Sindsdien is Midwest PROTECH in staat geweest de bovengenoemde uitdagingen te overwinnen en hun bedrijf te laten groeien.
In deze casestudy van Midwest PROTECH leest u wat Splashtop Remote Support biedt en welke voordelen ook u ervan kunt hebben, zoals:
Alle hulpmiddelen en functies die je nodig hebt in één product, waardoor je softwarestack wordt vereenvoudigd
Sneller en goedkoper diensten verlenen
Extra cliënten kunnen ondersteunen
Betere kasstroom en lagere prijzen per eindpunt
Extra inkomsten genereren door toegang op afstand door te verkopen aan je klanten
Splashtop / MidwestPROTECH Remote Support casestudy
"De Splashtop RMM-oplossing (Remote Support) is precies de kern van wat we nodig hebben. Functies zoals event log alert, alerts voor CPU/geheugenbeperking en alerts voor geïnstalleerde/verwijderde software zijn belangrijk voor ons."
- Matthew Buechler, Midwest PROTECH
Splashtop Remote Support is een kosteneffectief, goed presterend en gebruiksvriendelijk alternatief voor andere remote access/supportproducten. Het kan ook worden gebruikt in plaats van duurdere, gecompliceerde RMM-tools. Bekijk de casestudy van Midwest PROTECH en ontdek hoe ook uw MSP kan profiteren door Splashtop te proberen.
Probeer Splashtop Remote Support gratis uit (zonder creditcard of verplichting) of plan een demo in voor meer informatie.