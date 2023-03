Waarom deze MSP hun RMM heeft vervangen door Splashtop Remote Support Premium

Na verschillende dure RMM softwaretools en producten voor ondersteuning op afstand te hebben gebruikt, kon Midwest PROTECH ze allemaal vervangen door Splashtop Remote Support Premium. Lees de case study hieronder en ontdek hoe ook jij kosten kunt besparen en je bedrijf kunt opschalen met Splashtop!

Ben jij een MSP die te veel betaalt voor RMM software?

Abonneer je je ook op extra hulpmiddelen voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand, waardoor je kosten stijgen?

Als dat zo is, ben je niet de enige.

Een van de grootste uitdagingen waar MSPs tegenwoordig voor staat is het vinden van een kosteneffectieve oplossing waarmee ze hun eindpunten op afstand kunnen bewaken, beheren en ondersteunen. Maar al te vaak moet MSPs betalen voor een of meer dure producten om het gereedschap te krijgen dat ze nodig hebben. Deze hoge kosten maken het moeilijk voor MSPs om op te schalen, want meer computers beheren betekent meer geld betalen.

Dat was het probleem waarmee Midwest PROTECH, een MSP gevestigd in de regio Groot-Cincinnati, werd geconfronteerd.

Midwest PROTECH biedt zowel volledig beheerde diensten als ad hoc (break/fix) diensten aan hun klanten. Met bijna 1.000 eindpunten onder hun beheer had Midwest PROTECH een krachtige oplossing nodig waarmee ze hun klanten kwaliteitsdiensten konden verlenen.

Jarenlang worstelde Midwest PROTECH met meerdere RMM- en ondersteuning op afstand-tools, waaronder SolarWinds MSP, Kaseya, GoToAssist en TeamViewer.

Vervolgens stapte Midwest PROTECH over op Splashtop Remote Support Premium; de best geprijsde oplossing voor MSPs die de beste functies voor bewaking, beheer en ondersteuning op afstand wil tegen een kosteneffectieve prijs.

Sindsdien is Midwest PROTECH in staat geweest de bovengenoemde uitdagingen te overwinnen en hun bedrijf te laten groeien.

In deze Midwest PROTECH-casestudy zult u ontdekken wat Splashtop Remote Support Premium biedt en maakt u kennis met de voordelen waarvan u ook kunt profiteren, waaronder:

Alle hulpmiddelen en functies die je nodig hebt in één product, waardoor je softwarestack wordt vereenvoudigd

Sneller en goedkoper diensten verlenen

Extra cliënten kunnen ondersteunen

Betere kasstroom en lagere prijzen per eindpunt

Extra inkomsten genereren door toegang op afstand door te verkopen aan je klanten

Splashtop / MidwestPROTECH Remote Support Premium Case Study

"De Splashtop RMM oplossing (Remote Support Premium) geeft ons echt de kern van wat we nodig hebben. Functies als waarschuwingen voor gebeurtenissenlogs, waarschuwingen voor CPU/geheugenbeperking en waarschuwingen voor geïnstalleerde/geïnstalleerde software zijn voor ons de belangrijkste." - Matthew Buechler, Midwest PROTECH

Splashtop Remote Support Premium is een kosteneffectief, goed presterend, gebruiksvriendelijk alternatief voor andere producten voor toegang op afstand/ondersteuning. Het kan ook gebruikt worden in plaats van duurdere, ingewikkelde RMM-tools. Bekijk de Midwest PROTECH case study om te ontdekken hoe ook jouw MSP kan profiteren door Splashtop uit te proberen.

