Splashtop kondigt de leden van zijn MSP-adviesraad aan

Helpen bij het begeleiden van remote support productrichtlijnen en verbeteringen voor de MSP-gemeenschap

SAN JOSE, Californië, 25 maart 2021-Splashtop Inc., een leider in toegang op afstand en ondersteuning op afstand van de volgende generatie, heeft toonaangevende managed service providers (MSP's) verzameld in een MSP-adviesraad. Deze groep adviseurs helpt Splashtop up-to-date te blijven met de nieuwste IT-uitdagingen waarmee MSP's te maken krijgen, terwijl ze ook feedback en advies geven over de productfuncties en de roadmap van Splashtop.

"Toonaangevende MSPs vertegenwoordigen een belangrijke markt voor onze remote support oplossingen. Door gebruik te maken van hun ervaringen, kunnen we ons aanbod voor deze IT-support gemeenschap verfijnen en verbeteren", aldus Mark Lee, mede-oprichter en CEO van Splashtop. "Bovendien kunnen MSPs ons waardevolle inzichten verschaffen in de veranderende behoeften van hun klanten, die op hun beurt weer kunnen profiteren van onze next-gen veilige oplossingen voor remote access, vooral ter ondersteuning van werken op afstand tijdens de COVID-19-pandemie."

Splashtop Remote Support en Splashtop On-Demand Support zijn door meer dan 30.000 landelijke MSPs overgenomen. Naast de rechtstreekse verkoop aan MSPs, is Splashtop-afstandsbediening ook ingebed in toonaangevende platforms voor bewaking en beheer op afstand (RMM), waaronder Datto, NinjaOne, Atera, Naverisk en andere, die MSPs gebruiken om hun klanten te ondersteunen. Bovendien biedt Splashtop naadloze integratie met populaire PSA-systemen (Professional Services Automation) en helpdeskplatforms, waaronder ServiceNow, Freshworks, Zendesk en Atlassian Jira.

Lid van de Splashtop MSP-adviesraad zijn onder andere:

Craig Cohen, president en CEO, HCS Technology Group-HCS levert 24/7/365 IT projectmanagement en ondersteuning aan een breed scala van klanten, gespecialiseerd in Apple systemen. Cohen, een Apple Certified Trainer, richtte HCS in 1990 op.

Ralph Joedicke, medeoprichter en CEO, goCloudOffice-Joedicke richtte in 2003 goCloudOffice op (als AUCCESS) om te fungeren als "uw kantoor in de cloud" voor kleine bedrijven. Hij werkt sinds 1981 in de IT-sector, onder meer bij Ricoh Business Systems en Applied Materials.

Evan Jones, CEO, Jones IT-Een toonaangevende specialist in IT-ondersteuning in San Francisco, Jones IT biedt technische ondersteuning aan klanten variërend van starters tot gevestigde bedrijven. Evan Jones heeft CompTIA-certificaten in IT en netwerken en is de hoofdingenieur voor Jones IT.

Ramin Keyvan, president en CEO, Rhino Network Solutions-Rhino zit al bijna 20 jaar in de IT en managed services in Silicon Valley. Keyvan was eerder technisch medewerker bij Teknekron Software Systems en TIBCO Finance Technology.

Sarah Tenisi, CEO, TenisiTech-Op basis van een bewezen proces biedt TenisiTech volledig uitbestede en mede uitbestede IT, IT compliance ondersteuning en CIO-adviesdiensten. Voordat hij de MSP oprichtte, werkte Tenisi ruim 15 jaar in systeembeheer en IT-desktopfuncties bij Hewlett Packard, Adobe Systems en WageWorks.