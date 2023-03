Splashtop, de snelste Desktop op afstand-oplossing, is nog sneller geworden

Ondersteunt 4K-kwaliteit streaming voor videobewerking op afstand, spelontwikkeling, 3D-ontwerp en andere CPU-intensieve activiteiten

SAN JOSE, Californië, 28 april 2020 - Splashtop Inc., een leider in oplossingen voor externe toegang en ondersteuning op afstand, kondigt aan dat het zijn remote desktop-oplossing heeft verbeterd om streaming van 4K-kwaliteit te ondersteunen. Als gevolg hiervan zijn video-editors, game-ontwikkelaars, CAD / CAM-gebruikers en anderen die verwerkingsintensieve activiteiten uitvoeren, nu beter uitgerust om thuis te werken, zonder dat fysieke toegang tot de hoogwaardige werkstations van hun werk vereist is.

Verbeterde Splashtop functies omvatten multi-monitor 4K streaming met 40 frames per seconde (fps), en iMac Pro Retina 5K streaming, met lage latency. Een recente gezamenlijke benchmark met NTT Docomo verifieerde dat Splashtop 37 fps behaalde in een 4G/LTE-omgeving en 60 fps in een 5G-omgeving.

"Ik ben zo blij te kunnen melden dat de prestaties van Splashtop voor toegang op afstand meer dan 60 fps bereikten op het next gen 5G netwerk, het dubbele van de prestaties op een 4G netwerk. We blijven nauw samenwerken met Splashtop om nieuwe mogelijkheden te bedenken en te leveren via Docomo 5G Open Innovation Cloud." zei de heer Motodaka, General Manager of Corporate Business Strategy, NTT Docomo.

"We hebben luid en duidelijk gehoord van onze klanten in sectoren als media & entertainment en architectuur & design dat nu zoveel van hun werknemers vanuit huis werken, ze de mogelijkheid nodig hebben om op afstand 4K-video's te bewerken, games te ontwikkelen en te werken aan CAD/CAM-toepassingen," aldus Splashtop CEO Mark Lee. "Deze nieuwste verbetering van Splashtop voldoet aan de nieuwe behoeften van deze bedrijven op het gebied van high-end videobewerking en 3D-ontwerp en zet ons leiderschap voort in het leveren van de best-in-class, high-performance remote desktop oplossing voor onze klanten."

Sterk verbeterde gebruikerservaring voor 3D ontwerpers, architecten, videobewerkers en spelontwikkelaars.

Splashtop heeft altijd bekend gestaan om het leveren van een hoogwaardige remote access ervaring voor videogebaseerde en gaming toepassingen. Splashtop werd bijvoorbeeld bekroond tot Beste Mobiele App op de CES 2012, waarbij NVIDIA ook Splashtop liet zien op haar CES-persconferentie. Maar activiteiten zoals video's bewerken, spelletjes ontwerpen of complexe 3D visualisaties maken zijn veel moeilijker op afstand te doen, vanwege de technische beperkingen van het streamen van gegevens.

Splashtop bereikte zijn nieuwe 4K streaming doorbraak door zijn coderings- en decoderingsengine te optimaliseren om te profiteren van de nieuwste hardwareversnelling van Intel, NVIDIA en AMD. Daarmee heeft Splashtop de prestaties van toegang op afstand naar een hoger niveau getild, terwijl het CPU-gebruik met meer dan 50 procent is verminderd, waardoor er meer CPU-ruimte beschikbaar is voor verwerkingsintensieve toepassingen zoals videobewerkingssoftware, spelontwikkelingsengines en CAD/CAM-toepassingen.

Splashtop biedt zowel cloud als on-premise inzet, en voldoet aan verschillende niveaus van beveiliging en compliance-eisen. Multi-factor authenticatie, apparaatverificatie en TLS/SSL encryptie zijn ingebouwd voor veilige toegang op afstand. Ook is single sign-on (SSO) mogelijk met integratie met ADFS, Azure AD, JumpCloud en Okta, om het wachtwoordbeheer voor zowel IT-teams als gebruikers te verbeteren en te vereenvoudigen.

Studio's en veel spelontwikkelingsbedrijven gebruiken Splashtop voor videobewerking en spelontwikkeling op afstand, terwijl architectuur- en industriële productiebedrijven Splashtop gebruiken om werknemers thuis op afstand toegang te geven tot 3D CAD/CAM-werkstations van het bedrijf.

Krijg Multi-Monitor 4K/5K Streaming met Splashtop Business Plans

Deze nieuwe prestatiefuncties zijn beschikbaar met Splashtop Business Access Pro, Splashtop Remote Support en Splashtop On-Demand Support. Gebruikers kunnen gratis proberen of een licentie kopen om veilig toegang te krijgen tot hun werkcomputer vanaf Windows/Mac computers en mobiele apparaten van iOS of Android. Organisaties hebben de mogelijkheid om ofwel de cloud of on-premise inzet te gebruiken.

Over Splashtop

Gevestigd in Silicon Valley, Splashtop Inc. levert de beste waarde en de beste oplossingen voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand aan zakelijke professionals, managed service providers (MSP's), IT-afdelingen en helpdesks. Bovendien maken de Splashtop samenwerkingsdiensten het mogelijk om effectief schermen te delen op verschillende apparaten. Splashtop is een populair alternatief voor VPN/RDP, VNC, RD Gateway en andere software voor toegang op afstand. Meer dan 30 miljoen gebruikers genieten wereldwijd van Splashtop producten.