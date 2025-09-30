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Phil Sheu, the CTO and co-founder of Splashtop, who was featured in IT Chronicles

Splashtop Remote Desktop-integratie met Freshservice - IT Chronicles-functie

Splashtop Team
1 minuten leestijd
Bijgewerkt
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Hoogwaardige oplossingen voor remote access, remote support en endpointmanagement.
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De CTO en mede-oprichter van Splashtop, Phil Sheu, was te zien in IT Chronicles om de nieuwe integratie van externe toegang en controle van Splashtop met Freshservice te bespreken. De integratie geeft Freshservice-gebruikers de mogelijkheid om vanuit een Freshservice-ticket een externe toegangssessie naar de computer van hun klant te starten.

De discussie vond plaats op Refresh 19, de jaarlijkse expo en conferentie van Freshwork, waar Splashtop ook sponsor van is. Splashtop kondigde tijdens het evenement de nieuwe integratie met Freshservice aan.

Using Remote control to support your Customers
Using Remote control to support your Customers

Over de Splashtop Freshservice-integratie

Met de integratie kunt u vanuit een Freshservice-ticket met behulp van de Splashtop Remote Support-service op afstand inloggen op de computers van uw klanten. Eenmaal verbonden, kunt u hun computer in realtime zien en bedienen.

U kunt alle remote computer accessfuncties in Splashtop Remote Support voor Windows en Mac gebruiken (inclusief bestandsoverdracht, chatten, op afstand herstarten, bureaublad van technicus delen en meer). Alle remote sessies zijn volledig versleuteld. Zodra de verbinding is verbroken, wordt de sessie-informatie automatisch geregistreerd in het Freshservice-ticket.

U kunt aan de slag met een gratis proefperiode van Splashtop Remote Support. Download dan de gratis Splashtop plugin van de Freshworks Marketplace (binnenkort beschikbaar) en u bent klaar! Kom meer te weten over het opzetten van de Splashtop integratie met Freshservice, of start nu met uw proefperiode. Na uw proefperiode werkt de Freshworks integratie met de Splashtop Remote Support editie.

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Andere Splashtop-oplossingen voor externe toegang

Splashtop biedt de beste en voordeligste remote access en remote supportoplossingen. Zakelijke professionals die een tool nodig hebben om op afstand vanaf elk apparaat te kunnen werken, hoeven niet verder te zoeken dan Splashtop Remote Access. IT en MSP's die op elk moment op afstand toegang willen om support te bieden voor computers die ze beheren, vinden alles wat ze nodig hebben in SRS Premium.

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