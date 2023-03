Splashtop Remote Desktop-integratie met Freshservice - IT Chronicles-functie

De CTO en mede-oprichter van Splashtop, Phil Sheu, was te zien in IT Chronicles om de nieuwe integratie van externe toegang en controle van Splashtop met Freshservice te bespreken. De integratie geeft Freshservice-gebruikers de mogelijkheid om vanuit een Freshservice-ticket een externe toegangssessie naar de computer van hun klant te starten.

De discussie vond plaats op Refresh 19, de jaarlijkse expo en conferentie van Freshwork, waar Splashtop ook sponsor van is. Splashtop kondigde tijdens het evenement de nieuwe integratie met Freshservice aan.

Using Remote control to support your Customers

Over de Splashtop Freshservice-integratie

Met de integratie kunt u op afstand naar de computer van uw klant gaan vanuit een Freshservice-ticket met behulp van de Splashtop SOS -service. Eenmaal verbonden, kunt u hun computer in realtime zien en bedienen.

U kunt de functies voor externe computertoegang van Windows en Mac gebruiken die u in Splashtop SOS vindt (inclusief bestandsoverdracht, chatten, opnieuw opstarten op afstand, bureaublad van technicus delen en meer). Alle sessies op afstand zijn volledig versleuteld. Zodra de verbinding is gesloten, wordt sessie-informatie automatisch gelogd in het Freshservice-ticket.

U kunt aan de slag met een gratis proefperiode van Splashtop SOS. Download de gratis Splashtop-plug-in van de Freshworks Marketplace (binnenkort beschikbaar) en u bent klaar! Lees meer over het instellen van de Splashtop-integratie met Freshservice of start nu uw SOS-proefperiode. Na de proefperiode werkt de Freshworks-integratie met de Splashtop SOS Unlimited-editie.

Andere Splashtop-oplossingen voor externe toegang

Splashtop biedt de voordeligste oplossingen voor externe toegang en ondersteuning op afstand. Voor zakelijke professionals die een tool nodig hebben om op afstand vanaf elk apparaat te werken, hoeft u niet verder te zoeken dan Splashtop Business Access . IT- en MSP's die altijd en overal externe toegang tot hun beheerde computers willen hebben om ondersteuning te bieden, vinden alles wat ze nodig hebben in Splashtop Remote Support.

Bekijk alle Splashtop-producten voor externe toegang.