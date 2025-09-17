IT-audits kunnen overweldigend aanvoelen wanneer gegevens over activa, patchrecords en nalevingsrapporten verspreid zijn over meerdere systemen. Zonder realtime zichtbaarheid lopen teams het risico op vertragingen, boetes en mislukte audits.
Deze gids laat je zien hoe je auditvoorbereiding kunt vereenvoudigen door rapportage en monitoring te consolideren, en hoe Splashtop AEM IT-teams helpt om aan compliance te voldoen.
Waarom IT-auditvoorbereiding uitdagend is
IT-audits zijn essentieel voor het waarborgen van beveiliging en IT-naleving, maar kunnen ook een worsteling zijn en, eerlijk gezegd, behoorlijk frustrerend. Wanneer je door meerdere bronnen van waarheid moet zoeken, zoals spreadsheets en geïsoleerde tools, en naleving moet aantonen over gedistribueerde of hybride omgevingen, kan het een uitdaging zijn.
Voeg daarbij de stijgende verwachtingen van auditors om aan compliance-standaarden te voldoen en de moeilijkheid om nauwkeurige patchstatusrapporten te ontvangen, en audits kunnen een uitputtende en stressvolle ervaring zijn.
Er zijn echter manieren om IT-auditvoorbereiding eenvoudiger te maken. Door deze IT-audit best practices te volgen en een oplossing zoals Splashtop AEM te gebruiken, kun je het voorbereidingsproces vereenvoudigen en stroomlijnen, veelvoorkomende uitdagingen aanpakken en zorgen voor een efficiënte audit.
5 Beste Praktijken om Audit-Klaar te Zijn
Laten we eerst de beste praktijken voor IT-auditvoorbereiding verkennen. Voorbereiden op een audit op het laatste moment leidt tot mislukking, maar als je ruim van tevoren stappen onderneemt om ervoor te zorgen dat je weet waar je alles kunt vinden wat je nodig hebt, ben je op elk moment audit-klaar.
1. Centraliseer Activa en Software Inventaris
Het bijhouden van een duidelijk overzicht van je activa en inventaris is een van de beste manieren om voorbereid te zijn op een audit. Het hebben van een enkele, bijgewerkte registratie van je apparaten, besturingssystemen en geïnstalleerde applicaties biedt een duidelijke en betrouwbare bron om mee te werken bij het voorbereiden op een audit, in plaats van te zoeken door ongekoppelde bronnen en spreadsheets.
Splashtop AEM bevat bijvoorbeeld een realtime apparaat- en software-inventaris. Dit wordt automatisch bijgewerkt wanneer er nieuwe apparaten of applicaties worden toegevoegd, zodat je een enkel, up-to-date overzicht hebt van elke endpoint en zijn apps.
2. Houd de status van patches in real-time bij
Het volledig patchen en up-to-date houden van je endpoints en applicaties is een cruciaal onderdeel van IT-naleving, en zal tijdens een audit worden gecontroleerd. Je kunt ervoor zorgen dat je patches up-to-date en correct geïnstalleerd zijn door patchstatussen in realtime te monitoren, in plaats van alleen te controleren wanneer er audits plaatsvinden.
Oplossingen zoals Splashtop AEM bieden real-time statusmonitoring van patches, waarmee je kunt zien welke apparaten en toepassingen volledig zijn gepatcht, welke nog gepatcht moeten worden en of er patches zijn die niet konden worden geïnstalleerd. Dit maakt het gemakkelijk om ervoor te zorgen dat alle apparaten goed zijn gepatcht, en als er patches falen, te achterhalen waarom en het opnieuw te proberen.
3. Automatiseer Rapportages voor Nalevingskaders
Rapporten zijn essentiële onderdelen van audits, maar ze kunnen ook tijdrovend zijn om te verzamelen. Je kunt echter tijd besparen en de efficiëntie verbeteren door exporteerbare rapporten vooraf in te plannen die de compliancevoorbereiding ondersteunen, zodat je kunt voldoen aan kaders zoals ISO, SOC 2 of HIPAA compliance. Dit helpt bij het bijhouden van je beveiliging, patch-updates en andere belangrijke informatie die nodig is voor audits.
Met een oplossing zoals Splashtop AEM kun je auditgegevens exporteren om relevante informatie bij elkaar te houden, waardoor je uren bespaart die anders aan handmatige voorbereiding besteed zouden worden. Dit maakt auditvoorbereiding efficiënter en nauwkeuriger, terwijl het een veelvoorkomende oorzaak van frustratie vermindert.
4. Maak Gebruik van Ring-Based Deployments voor Veiligere Rollouts
Wanneer je een nieuwe patch moet implementeren, is er altijd een kans op een mislukking of onvoorzien probleem. Je kunt deze problemen testen door een gefaseerde rollout te gebruiken, waarbij de patch langzaam naar een steeds groter wordende ring van endpoints wordt geïmplementeerd terwijl je onderweg problemen monitort. Dit vermindert het risico op mislukte patches vóór audits en behoudt de juiste cybersecurity.
Met Splashtop AEM kun je bijvoorbeeld patches implementeren met een gecontroleerd rolloutplan. Op deze manier kun je apparaten up-to-date houden terwijl je elke implementatie monitort, met duidelijke gegevens om auditors te laten zien dat je voldoet aan je IT-compliance vereisten.
5. Documenteer Remediatie-Inspanningen
Wanneer je een audit ondergaat, heb je bewijs nodig dat je de beveiligingsnormen handhaaft, inclusief patching. Naast het bewijzen dat je systemen up-to-date zijn, moet dit ook bewijs bevatten van herstel voor mislukte updates en een focus op het beschermen van kwetsbare systemen.
Met een oplossing zoals Splashtop AEM kun je al je herstelinspanningen bijhouden met automatische logboeken en rollback-opties om problemen met patches aan te pakken. Dit biedt duidelijke voorbeelden van alle corrigerende maatregelen die je hebt genomen om patchfouten te herstellen en kwetsbaarheden aan te pakken, waardoor de audit vollediger en minder pijnlijk wordt.
Hoe Splashtop AEM Audit Voorbereiding Eenvoudig Maakt
Als je voorbereid wilt zijn op een audit, wil je een oplossing die je netwerk en eindpunten kan ondersteunen, beveiligingsbeheer eenvoudig maakt en elk apparaat en update logt. Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) is die oplossing.
Splashtop AEM helpt om eindpunten up-to-date en compliant te houden terwijl IT-operaties worden gestreamd en routinetaken worden geautomatiseerd. Met zijn OS en third-party patchmanagement kan het ervoor zorgen dat elk eindpunt correct wordt bijgewerkt zonder dat IT-agenten elk apparaat handmatig hoeven bij te werken, en zijn CVE-inzichten helpen prioriteit te geven aan kwetsbaarheden met behulp van CVSS-scores en CISA KEV-gegevens.
Splashtop AEM bevat ook:
Geautomatiseerde Rapporten: Volg, sla op en exporteer metingen die de gezondheid van apparaten, patchstatus en naleving monitoren direct, zodat je altijd klaar bent voor een audit.
CVE Insights: Bewijs dat je prioriteit hebt gegeven aan kwetsbaarheden met behulp van CVSS en CISA KEV-gegevens.
Cross-Platform Dekking: Patch Windows, macOS, en apps van derden met beleidsgestuurde automatisering om tijdige updates te garanderen.
Geïntegreerd Dashboard: Alle gegevens over assets, patches en naleving zijn gemakkelijk toegankelijk op één plek.
Auditvoorbereiding hoeft geen last-minute gehaast te zijn om alles uit verschillende bronnen te verzamelen. Met Splashtop AEM kun je real-time zichtbaarheid, automatisering en bruikbare rapportages krijgen die je altijd klaar houden voor een audit. Je bespaart IT-teams tijd, vermindert stress, en zorgt voor compliance, terwijl je je endpoints beheert en beveiligt met ongekende eenvoud.
