De meeste IT-teams hebben al een VPN en een vergadertool voor samenwerking op afstand, dus het is logisch om daarop terug te vallen wanneer een medewerker hulp nodig heeft. Nu meer medewerkers thuis en onderweg werken, komen meer van die verzoeken van apparaten die niet op het kantoornetwerk zitten, buiten kantooruren worden gedaan, of van gebruikers die niet makkelijk kunnen meekijken.
Met die tools kan een technicus verbinding maken, maar zodra het echte troubleshooten begint, worden de hiaten duidelijk: beheerdersprompts, herstarts, apparaten waar niemand voor zit en sessies op afstand die geen enkel spoor achterlaten voor audits. Elke hiaat kost extra tijd per ticket en maakt support lastiger om binnen een team te herhalen.
In deze gids vergelijken we VPN's, schermdeling en speciale software voor support op afstand, leggen we uit waar elk van deze oplossingen het best past en zetten we op een rij waar je op moet letten bij tools voor support op afstand die zijn gebouwd voor IT-teams.
Kort antwoord: remote support-software geeft IT-teams meer controle
Speciale software voor ondersteuning op afstand geeft IT-teams veilige toegang op apparaatniveau en technicusworkflows die zijn ontworpen voor probleemoplossing. Technici kunnen verbinding maken met apparaten van eindgebruikers, waaronder onbeheerde computers en servers, om problemen te diagnosticeren, de controle over te nemen, opnieuw op te starten en opnieuw verbinding te maken, sessies op te nemen en te beheren wie waartoe toegang heeft.
Een VPN verbindt gebruikers met een privénetwerk, maar laat technici zonder ondersteuningsworkflow achter. Tools voor scherm delen zijn gebouwd voor vergaderingen en samenwerking. Ze kunnen helpen bij snelle uitleg, en sommige laten een presentator de controle overdragen, maar ze zijn afhankelijk van de gebruiker die aanwezig is om de sessie te starten en goed te keuren.
Zo verhouden de drie zich tot elkaar:
Tool
Primair doel
Het meest geschikt voor
Beperking voor IT-support
VPN
Netwerktoegang
Gebruikers verbinden met interne apps, servers of resources
Biedt geen volledige workflow voor ondersteuning door technici
Scherm delen
Visuele samenwerking
Vergaderingen, demo's en gebruikers door eenvoudige taken heen leiden
Beperkte controle, logging, beheerondersteuning en supportspecifieke functies
Remote Support Software
Veilige probleemoplossing op afstand en apparaatondersteuning
Helpdesksupport, probleemoplossing op afstand, onbeheerde toegang en IT-workflows
Vereist een speciale tool, maar geeft IT-teams speciaal ontwikkelde beheermogelijkheden
Waar VPN's voor zijn ontworpen
Een VPN maakt een versleutelde tunnel tussen het apparaat van een gebruiker en een privénetwerk, zodat de gebruiker toegang heeft tot interne applicaties, bestandsshares en servers.
Waarom VPN's tekortschieten voor IT-support
Voor helpdesk- en endpoint-probleemoplossing hebben VPN's verschillende beperkingen.
1. Met alleen een VPN hebben technici geen toegang tot apparaten
Een VPN verbindt gebruikers met interne resources, maar geeft een technicus geen zicht op het apparaat en geen controle erover. IT heeft nog steeds een aparte tool nodig om het probleem te diagnosticeren, en een standaard RDP-sessie op een Windows-desktop vergrendelt het scherm van de lokale gebruiker terwijl de technicus verbonden is, wat het lastig maakt om samen met de gebruiker problemen op te lossen.
2. Het instellen van een VPN kan voor extra drempels zorgen voordat de ondersteuning begint
Een werkende VPN opzetten kan al snel een supportticket op zich worden. Clientconfiguratie, authenticatieproblemen, netwerkbeperkingen en wegvallende verbindingen moeten eerst worden opgelost voordat een technicus aan het oorspronkelijke probleem kan beginnen.
3. Brede netwerktoegang kan extra risico's creëren
VPN's geven vaak toegang tot volledige netwerksegmenten, terwijl een supportsessie meestal gedurende een beperkte tijd toegang tot één apparaat nodig heeft. Speciale tools voor support op afstand kunnen de toegang nauwkeuriger afbakenen, door te bepalen welke technici welke apparaten kunnen bereiken en wanneer.
4. VPN's hebben geen supportspecifieke sessieregistraties
IT-teams hebben vaak sessie-opnames, auditlogs en een registratie nodig van welke technicus welk apparaat heeft benaderd voor interne controles en audits. VPN-logs kunnen verbindingsmetadata tonen, zoals wie verbinding heeft gemaakt en wanneer, maar ze leggen niet vast wat er tijdens een supportsessie is gebeurd.
Waar tools voor schermdeling voor zijn ontworpen
Samenwerkingsplatforms zoals Microsoft Teams, Slack en Zoom bieden scherm delen voor vergaderingen, demo's en het samen doornemen van documenten met collega's. Met Teams en Zoom kan een presentator ook op afstand de controle over het gedeelde scherm geven of goedkeuren. Voor eenvoudige problemen waarbij een technicus een gebruiker kan begeleiden, kan dat genoeg zijn. Het wordt lastiger wanneer het probleem wijzigingen op beheerdersniveau, een herstart of toegang tot een apparaat vereist zonder dat er iemand voor zit.
Waarom scherm delen tekortschiet voor IT-support
Omdat scherm delen al goed werkt voor samenwerking, is het makkelijk om aan te nemen dat het ook IT-ondersteuning aankan. Er ontstaan verschillende problemen wanneer IT-teams voor ondersteuning op vergadertools vertrouwen.
1. Scherm delen is vaak afhankelijk van de eindgebruiker
Scherm delen kan het makkelijker maken om een probleem te diagnosticeren en een gebruiker door een oplossing te begeleiden. Daarvoor moet de gebruiker wel aanwezig zijn, deelnemen aan of een vergadering starten, het juiste scherm delen en de instructies van de technicus opvolgen. Daardoor duren zelfs eenvoudige oplossingen langer en is onbeheerde support helemaal geen optie.
2. Vergadertools bieden beperkte controle voor technici
Met Teams en Zoom kan een presentator externe bediening geven of goedkeuren, zodat een technicus de muis kan bewegen en kan typen op het gedeelde scherm. Die bediening duurt alleen zolang de vergadering en het delen actief zijn, en de gebruiker moet die elke keer opnieuw goedkeuren. Vergadertools zijn ook niet ontworpen voor supporttaken, zoals het omgaan met verhoogde admin-prompts of het uitvoeren van systeemtools op de achtergrond zonder de gebruiker te onderbreken.
3. Herstarts kunnen de workflow verstoren
Voor probleemoplossing is vaak een herstart nodig, vooral na updates of systeemwijzigingen. Bij het delen van schermen via vergaderingen zorgt een herstart er meestal voor dat de gebruiker uit de sessie valt, waarna die opnieuw moet deelnemen, het scherm opnieuw moet delen en weer toestemming voor bediening moet geven voordat het werk verder kan gaan.
Veel speciale tools voor ondersteuning op afstand maken na een herstart automatisch opnieuw verbinding, zodat de technicus verder kan gaan waar die was gebleven.
4. Audittrails zijn vaak te beperkt voor IT-behoeften
Net als bij VPN's missen vergadertools meestal de documentatie die IT-teams nodig hebben. Supportregistraties moeten laten zien wie het apparaat heeft ondersteund, wanneer de sessie plaatsvond, welk apparaat is geopend en wat er is gedaan. Vergadertools kunnen opnames en chatgeschiedenis bewaren, maar ze zijn niet gebouwd om supportactiviteiten op verschillende apparaten en van verschillende technici bij te houden.
Wat speciale software voor support op afstand IT-teams biedt
Speciaal ontwikkelde remote support-software dicht elk van die gaten. Dit zijn de mogelijkheden die er voor IT-teams het meest toe doen.
1. Veilige attended en unattended toegang
Met attended access is de eindgebruiker aanwezig en geeft die toestemming, zodat niemand zonder goedkeuring verbinding maakt met het apparaat. Met unattended access kunnen technici goedgekeurde apparaten bereiken wanneer er niemand aanwezig is, wat geschikt is voor onderhoud buiten kantooruren en apparaten zoals servers en kiosken.
2. Zichtbaarheid en controle op apparaatniveau
Technici kunnen het probleem zien, de controle over het apparaat overnemen en het direct oplossen, waardoor het heen-en-weer praten om een gebruiker door elke stap te begeleiden wegvalt. Ondersteuning voor meerdere monitoren en volledige toetsenbord- en muisbediening maken dit praktisch bij complexe opstellingen.
3. Supporttools die in de sessie zijn ingebouwd
Speciale tools houden veelvoorkomende supporttaken binnen de sessie: bestandsoverdracht, chat, herstarten en opnieuw verbinden, ondersteuning voor meerdere monitoren, sessie-opname, achtergrondtools voor taken op systeemniveau en de optie om een andere technicus aan de sessie toe te voegen voor complexere problemen.
4. Gedetailleerde machtigingen en toegangscontroles
IT-teams moeten bepalen welke technici toegang hebben tot welke apparaten, wanneer en onder welke voorwaarden. Tools voor support op afstand regelen dit met rolgebaseerde machtigingen, apparaatgroepering en toegangsbeleid, samen met accountbeveiliging zoals multifactorauthenticatie en single sign-on.
5. Sessielogging en auditgereedheid
Supportlogboeken zijn essentieel om verdachte activiteit te identificeren en auditklaar te blijven. Tools voor support op afstand bevatten logmogelijkheden waarmee IT-teams activiteiten kunnen beoordelen, werkzaamheden kunnen documenteren, verantwoordelijkheid kunnen waarborgen en IT-compliance kunnen ondersteunen.
6. Integratie van helpdesk- en ITSM-workflows
Remote support is meestal één stap in een ticketworkflow. Integraties met helpdesk- en ITSM-tools laten technici sessies starten vanuit tickets en sessieactiviteiten koppelen aan het incident, waardoor er minder handmatige documentatie nodig is.
Hoe Splashtop Remote Support IT-teams helpt verder te gaan dan ad-hocsupport
Splashtop Remote Support is gebouwd voor IT-teams en helpdesks die medewerkers op verschillende locaties en apparaten ondersteunen, met dezelfde beveiligingsbasis die Splashtop gebruikt voor veilig werken op afstand. Zo worden de hiaten aangepakt die VPN's en schermdelen achterlaten.
1. Ondersteuning voor beheerde en onbeheerde apparaten
Technici kunnen beheerde Windows-, Mac- en Linux-computers op afstand bedienen, met of zonder dat er een gebruiker aanwezig is. Voor apparaten zonder vooraf geïnstalleerde agent voert de gebruiker de Splashtop SOS-app uit en deelt een sessiecode, en begeleide ondersteuning strekt zich ook uit tot iOS- en Android-apparaten. Splashtop Remote Support Enterprise voegt unattended access toe voor Android-apparaten.
2. Beheer admin-prompts, herstarts en escalaties in �één sessie
Sessies omvatten remote control, bestandsoverdracht, chat, spraakoproepen tijdens de sessie, ondersteuning voor meerdere monitoren aan beide kanten en sessie-opname. Technici kunnen verhogen naar admin om door UAC-prompts te werken in een standaard Windows-gebruikerssessie, opnieuw opstarten en opnieuw verbinden zonder de gebruiker te vragen opnieuw ergens aan deel te nemen, en achtergrondacties gebruiken zoals Task Manager, Registry Editor en remote command zonder de gebruiker te onderbreken. Wanneer een probleem om een extra paar ogen vraagt, kunnen maximaal drie technici deelnemen aan dezelfde sessie met een abonnement met meerdere licenties.
3. Bepaal wie waartoe toegang heeft
Sessies worden beschermd met end-to-end-encryptie en gelogd voor audits, en accounts worden beschermd met tweefactorauthenticatie. Beheerders beheren gebruikersrollen, toegang en computergroepering via de webconsole. Voor grotere teams voegt Splashtop Remote Support Enterprise single sign-on, gedetailleerde toegangscontroles, IP-whitelisting, SIEM-logging en cloudsessie-opname toe.
4. Koppel support aan tickets en endpointbeheer
Splashtop Remote Support integreert met PSA-ticketing- en ITSM-tools, waaronder Freshservice, Freshdesk, Zendesk, Spiceworks, Jira en Microsoft Teams, zodat supportactiviteiten gekoppeld blijven aan de aanvraag waarmee het begon. Teams die klaar zijn om van reactieve oplossingen over te stappen naar doorlopend onderhoud, kunnen Splashtop AEM toevoegen voor realtime patching, monitoring en probleemoplossing vanuit dezelfde console.
Waar je op moet letten bij software voor remote support
Bij het beoordelen van tools voor support op afstand dekken deze mogelijkheden de hiaten die hierboven zijn beschreven:
Toegang met toezicht en zonder toezicht om toegankelijkheid te garanderen.
Ondersteuning voor de besturingssystemen en apparaattypen waar je gebruikers op vertrouwen.
Sterke authenticatieopties om accounts veilig te houden.
Gedetailleerde gebruikers- en technicusmachtigingen om te beheren wie waartoe toegang heeft.
Sessielogging en rapportage voor audits en verantwoording.
Bestandsoverdracht en klembordondersteuning.
Op afstand opnieuw opstarten en opnieuw verbinden.
Ondersteuning voor meerdere monitoren.
Samenwerking tussen technici en escalatie voor complexere problemen.
ITSM- of helpdesk-integraties om supportworkflows te verbeteren.
Eenvoudige implementatie voor beheerde en onbeheerde apparaten.
Schaalbare licenties voor interne IT-teams of MSPs.
Geef je IT-team een supportworkflow die voor dit werk is gemaakt
VPN's houden medewerkers verbonden met bedrijfsresources, en scherm delen houdt vergaderingen en snelle walkthroughs eenvoudig. Geen van beide geeft IT-teams een consistente manier om apparaten te bereiken, admin-prompts en herstarts af te handelen en vast te leggen wat er is gebeurd. Remote IT-supportsoftware die hiervoor is gebouwd, maakt van eenmalige oplossingen een workflow die elke technicus kan herhalen.
Met een speciaal hulpmiddel kunnen technici rechtstreeks verbinding maken met externe apparaten, meer problemen in één sessie oplossen en een overzicht van elke verbinding bewaren voor controles en audits.
Splashtop Remote Support brengt attended en unattended support, tools voor technici en sessielogging samen in één workflow, zodat je team medewerkers kan ondersteunen, waar ze ook werken.
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