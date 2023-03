Splashtop kondigt de leden van zijn Beveiligingsadviesraad aan

Hoog aangeschreven beveiligingsexperts helpen Splashtop zijn beveiligings- en compliancedoelen te bereiken

SAN JOSE, Calif., 17 december 2020 - Splashtop Inc., wereldwijd leider in oplossingen voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand, heeft vooraanstaande experts op het gebied van cyberbeveiliging en compliancy bijeengebracht om een Security Advisory Council voor het bedrijf te vormen. Deze groep adviseurs helpt Splashtop om de strenge beveiligings- en nalevingsdoelstellingen te bereiken.

"De aard van ons bedrijf - toegang op afstand en ondersteuning op afstand - hangt af van het vertrouwen van onze klanten in ons vermogen om hun gegevens en privacy te beschermen, dus we hebben beveiliging vanaf de eerste dag onze hoogste prioriteit gemaakt," zegt Mark Lee, medeoprichter en CEO van Splashtop. "De toename van werken en leren op afstand met de COVID-19 pandemie heeft de cyberbeveiligingsrisico's alleen maar vergroot. Met de voortdurende snelle groei van Splashtop wilden we onze banden met enkele van de externe beveiligingsexperts waarop we vertrouwen formaliseren - niet alleen om onze producten en ons platform te helpen beschermen, maar ook om de beveiligingskennis en -expertise te delen met onze IT- en MSP-klanten."

De leden van de Splashtop Security Advisory Council hebben een breed scala aan expertise in verschillende beveiligings- en compliance-kwesties. De huidige leden zijn:

Ronn Brashear, VP Engineering, Hewlett Packard Enterprise (HPE) - Als ervaren VP engineering en productontwikkeling voor bedrijven als Fortinet, Pertino, Cradlepoint en Oracle en HPE, geeft Brashear inzicht in de integratie van sterke beveiligingspraktijken in de levenscyclus van Splashtop's productontwikkeling. Hij houdt zich ook bezig met periodieke beoordelingen van de algemene productarchitectuur en infrastructuur van Splashtop.

David Hahn, Chief Information Security Officer, CDK Global, een toonaangevende SaaS-leverancier voor de auto-industrie - Hahn heeft diepgaand inzicht in en ervaring met het leiden van beveiliging bij banken en technologie voor financiële dienstverlening, zoals Wells Fargo Bank, Silicon Valley Bank, en Intuit, makers van TurboTax en Quickbooks. Hahn was ook CISO bij Hearst, een van de grootste particuliere media- en databedrijven, en dient als bestuursadviseur voor verschillende tech start-ups. Hij stelt zijn uitgebreide kennis van zowel bank-grade beveiliging als compliance frameworks ter beschikking van Splashtop.

Michael McAndrews, VP van Network Security Services, PacketWatch - McAndrews is een voormalig special agent van de FBI en een senior beveiligingsarchitect, senior netwerkbeveiligingsingenieur en directeur van netwerkbeveiligingsdiensten voor tal van bedrijven. McAndrews is een cybersecurity-specialist. Hij brengt zijn ervaring en expertise naar de Splashtop Security Advisory Council op gebieden als Advanced Persistent Threat (APT), door de staat gesponsorde aanvallen en andere complexe cybersecurity-uitdagingen.

Terry O'Daniel, Hoofd Security Assurance, Netflix - Met een achtergrond die netwerkbeveiligingstechniek, IT-auditing, technologisch risicobeheer en cyberbeveiliging omvat, richt O'Daniel zich op gebieden van risicobeoordeling en naleving.

Rick Orloff, Strategisch Beveiligingsadviseur - Orloff is een lange tijd Chief Security Officer, Chief Information Security Officer, Chief Privacy Officer en strategisch adviseur voor bedrijven als Apple, eBay en Kaseya, evenals de staat Californië geweest. Orloff geeft een bedrijfskundige visie op beveiligings- en nalevingskwesties.

Rob Ragan, Principal Security Researcher, bisschop Fox - Ragans diepe ervaring met penetratietesten bij Bishop Fox, plus zijn expertise met een breed scala aan beveiligingsoplossingen en -strategieën, is van onschatbare waarde geweest nu Splashtop doorgaat met het inzetten van aanvullende mogelijkheden en technieken om zijn beveiligingshouding te verbeteren.

Justin Somaini, Chief Security Officer, Unity Technologies - Somaini heeft uitgebreide informatiebeveiligingservaring op uitvoerend en C-niveau bij bedrijven als Verisign, Symantec, Yahoo!, Box, SAP en Charles Schwab, en hij heeft gediend als beveiligingsadviseur voor Palo Alto Networks, Raytheon, Alcatraz AI, Orca Security, YL Ventures en anderen. Door zijn gevarieerde achtergrond kan hij Splashtop helpen met een breed scala aan beveiligingsvraagstukken.

De leden van de Security Advisory Council geven advies over beveiligingspraktijken; bevelen specifieke hulpmiddelen aan, zoals voor geavanceerde endpointbeveiliging; en helpen bij het opzetten van passende risicobeoordeling en nalevingsprocessen.

Daarnaast vult Splashtop zijn interne processen en hulpmiddelen aan met advies en diensten van externe beveiligingsbedrijven zoals AWS Professional Services, PacketWatch, Bishop Fox, Improsec A/S, CrowdStrike en A-LIGN - plus crowdsourced input van Bugcrowd - om voortdurend audits en analyses van Splashtop systemen en producten uit te voeren.

"Beveiliging is iets dat nooit 'klaar' is; het is een constante inspanning om de steeds veranderende bedreigingen bij te houden," zei Lee. "We zijn het aan onze huidige en toekomstige klanten verplicht om alles in het werk te stellen om het aanbod van Splashtop voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand zo veilig mogelijk te maken."

