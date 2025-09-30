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Screenshot showcasing Splashtop Streamer program in action

Installatie van Splashtop Streamer via Apple Remote Desktop

Splashtop Team
1 minuten leestijd
Bijgewerkt
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Moet je Splashtop Streamer via Apple Remote Desktop (ARD) installeren? Dit is hoe je het doet.

Dit is van toepassing op aangepaste streamers die u maakt onder uw Splashtop op Afstand Ondersteuning- account.

  1. Maak een groep en een deployment package met je voorkeursopties op de Splashtop
    site, download de DMG, noteer de installatiecode voor deze groep.

  2. Download hier het implementatiescript.

  3. Gebruik ARD om het script en het implementatiepakket naar/ tmp op de doelcomputer (s) te kopiëren.

  4. Wijzig de rechten op het implementatiescript zodat het uitvoerbaar is.

  5. Pas deze opdracht aan zodat deze overeenkomt met uw specifieke parameters: sudo ./
    deploy_splashtop_streamer.sh -i streamer.dmg -d your_code -w 0 -s 0 -v 0     in dit geval zou die
    zijn zoals in de laatste afbeelding.

  6. Meer informatie over de opties die worden ingesteld en hoe dit werkt vindt u hier.

Met dank aan Splashtop gebruiker Ben Levy voor het schrijven van deze instructies.

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