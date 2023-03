De betrokkenheid bij computers in de klas vergroten

Leraren en leerlingen kunnen software voor toegang op afstand en software voor het delen van schermen gebruiken om efficiënter en effectiever met elkaar te communiceren.

Computers zijn niet meer weg te denken uit het hedendaagse klaslokaal. Leerlingen van alle leeftijden zijn digital natives, opgegroeid met computers en andere technologie.

Hoewel ze een geweldige bron kunnen zijn voor het verzamelen van informatie en het draaien van nuttige softwaretoepassingen, kunnen scholen nog meer doen om computers te gebruiken om de betrokkenheid tussen leraren en leerlingen te vergroten.

Gelukkig opent Splashtop's volledige suite van remote desktop en schermdelingstools nieuwe mogelijkheden voor computers in het onderwijs.

Splashtop gebruiken in de klas

Scherm delen naar de klascomputer en naar apparaten van leerlingen

Met Mirroring360 van Splashtop kunnen leraren de inhoud van elk Windows, Mac, Chromebook, iPad, iPhone of Android-scherm delen met de Mac of pc van de klas. Dat betekent dat leraren zich met hun apparaat door de klas kunnen bewegen en het scherm ervan kunnen delen met de klascomputer die op de projector is aangesloten, zodat ze de vrijheid hebben om met de leerlingen te communiceren en toch de controle hebben over de inhoud van de les.

En als de leerlingen ook computers of andere apparaten gebruiken, kunnen leraren hun scherm uitzenden naar maximaal 40 deelnemers tegelijk met Mirroring360 Pro.

De klascomputer op afstand bedienen

Splashtop Classroom geeft leraren volledige controle over hun Mac of pc vanaf elk iOS- of Android-apparaat. Dit betekent dat ze de klascomputer, en de bijbehorende software, op afstand kunnen bedienen vanaf hun tablet - waardoor leraren nog meer flexibiliteit en bewegingsvrijheid in het lokaal krijgen.

Leerlingen kunnen ook een beter beeld krijgen omdat de les kan worden bekeken op het scherm van hun eigen iPads, iPhones, Android apparaten, Chromebooks en Windows of Mac laptops. Met toestemming van de leraar kunnen leerlingen zelfs de les overnemen en direct vanaf hun eigen apparaat aantekeningen maken!

Splashtop gebruiken voor leren op afstand

In de huidige wereld van leren op afstand kunt u nog steeds profiteren van de computerlokalen van uw school en de computers van uw leerlingen thuis met Splashtop voor externe labo's.

Met dit hulpmiddel zullen studenten in staat zijn om op afstand toegang te krijgen tot lab computers en deze van thuis uit te bedienen. Eenmaal aangesloten kunnen ze de labcomputer op afstand bedienen alsof ze er zelf bij staan.

Dit geeft leerlingen toegang tot alle gereedschappen en toepassingen die op labcomputers te vinden zijn, zoals software die gebruikt wordt in CTE, ontwerp, architectuur en mediacursussen.

