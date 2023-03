Nu flexibel werken in opkomst is, moeten bedrijven, scholen en particulieren over veilige remote access kunnen beschikken. Lees verder om erachter te komen waarom.

Waarom heeft u een veilige remote access oplossing nodig? Goed dat u het vraagt. Er zijn tal van redenen waarom we denken dat het voor bedrijven, scholen en zelfs individuen, belangrijke software is. Laten we er een paar uitlichten.

Laten we eerst beginnen met de basis. Wat is toegang op afstand? Het is de mogelijkheid om een computer of apparaat te benaderen vanaf een ander apparaat, altijd en overal. Toegang op afstand geeft werknemers de mogelijkheid om van thuis uit naar hun bureaublad te gaan. Het geeft leerlingen de mogelijkheid om vanuit hun slaapkamer op afstand toegang te krijgen tot de computerlokalen van de school. Het geeft je zelfs toegang tot de computer van je ouders als ze technische problemen hebben aan de andere kant van het land. Hoewel dat slechts een korte samenvatting is, bekijk de blogpost waarnaar hierboven wordt verwezen voor een meer diepgaande uitleg.

Oké, terug naar waarom u veilige remote access nodig heeft

Er zijn grote voorspellingen gedaan over de trends in werken die werkgevers in 2022 kunnen verwachten. Een daarvan is dat flexibel werken zal blijven bestaan. De pandemie heeft aangetoond dat werknemers hun werk vanuit huis kunnen doen, en nieuwe onderzoeken tonen aan dat mensen liever hun baan opzeggen dan dat ze weer naar kantoor gaan. Flexibel werken stelt een bedrijf ook in staat om overal ter wereld talent te werven.

In plaats van uw personeel te verliezen aan de Great Resignation, kunt u proberen veilige remote access-software te gebruiken. Met Splashtop kunt u de computers op kantoor (die waarschijnlijk een solide infrastructuur hebben en hoogwaardige apparaten zijn) in realtime bedienen, met high-definition kwaliteit en remote audio. Dit alles zonder de veiligheid van u of uw organisatie in gevaar te brengen.

Wanneer die flexibele medewerkers tegen computerproblemen aanlopen, hoeven ze zich geen zorgen te maken dat ze thuis geen IT-personeel hebben. Splashtop maakt on-demand beheerde en onbeheerde remote support mogelijk voor IT-afdelingen en helpdesks. Het is niet nodig om nauwgezet te kunnen beschrijven wat het probleem is. Uw IT kan elk apparaat vanaf elke locatie bekijken en helpen bij het oplossen van het probleem.

Een flexibel personeelsbestand kan zeker een veilig personeelsbestand zijn

Hackers houden van werknemers die thuis werken. Flexibel werken neemt toe, zeker met nieuwe COVID-19-varianten voor onze deur. Dit betekent voor IT- en cybersecurityteams dat er nog meer bedreigingen zijn om op te letten. Wanneer uw bedrijf wordt aangevallen, schaadt dit uw merk en het vertrouwen van uw klanten en medewerkers en kost het u geld.

Splashtop-producten zijn speciaal gebouwd om uw IT volledige controle te geven over het beveiligen van de gegevens en werknemers de flexibiliteit te bieden om er overal toegang toe te hebben. Onze beveiligingsfuncties omvatten apparaatverificatie, tweestapsverificatie en single sign-on, om er maar een paar te noemen.

Computers die Splashtop gebruiken krijgen ook een extra beveiligingsniveau. Je hoeft ze niet bloot te stellen aan het Internet of DMZ waar hackers ze gemakkelijk kunnen scannen en aanvallen.

Zelfs wanneer iemand vanuit huis werkt, buiten het bedrijfsnetwerk, verkleint een remote access-oplossing de risico's, vooral die van VPN's. VPN's hebben cybercriminelen ertoe gebracht zwakke wachtwoordbeveiliging en VPN-kwetsbaarheden te misbruiken om toegang te krijgen tot bedrijfsnetwerken en informatie en data te stelen. VPN-technologie is al tientallen jaren oud. U ziet maar weinig mensen met een 10 jaar oude mobiele telefoon, dus waarom vertrouwen op meer dan 10 jaar oude technologie ter bescherming tegen hackers?

Hoe houdt Splashtop uw zaken veilig?

Wanneer u waar dan ook werkt, zijn tal van manieren waarop Splashtop uw bedrijf en uw werk veilig houdt. Splashtop-beveiligingsfuncties omvatten: single sign-on integratie, inbraakpreventie, tweefactorauthenticatie, wachtwoordbeveiliging op meerdere niveaus, leeg scherm, automatisch schermvergrendeling en time-out bij sessie-inactiviteit, om er maar een paar te aan te stippen.

Wie gebruikt beveiligde remote access?

De drie meest voorkomende toepassingen van remote access-oplossingen zijn tegenwoordig:

Werknemers in staat stellen om overal en op elk apparaat toegang te krijgen tot hun werkcomputers zonder de beveiliging in gevaar te brengen Leerlingen vanuit huis toegang geven tot lesmiddelen op school, zoals computers Ondersteuningsgestuurde toegang bieden tot zowel beheerde computers als BYOD-apparaten voor IT-personeel, helpdeskteams en managed serviceproviders

Harvard kondigde vanwege de toename van COVID-19-gevallen in de eerste weken van januari aan, om over te stappen op leren op afstand. In plaats van in korte tijd en gehaast werknemers en studenten veilig thuis te laten werken en studeren (zoals bedrijven en scholen in maart 2020 deden), is het verstandig om goed voorbereid te zijn. Wanneer scholen Splashtop Remote Desktop gebruiken, hebben studenten op afstand toegang tot schoolcomputers, kunnen docenten op afstand werken en kan IT op afstand elk apparaat ondersteunen.

Studenten kunnen thuis inloggen met hun Chromebooks en software zoals Adobe Creative Suite en Blender gebruiken en dus gewoon door blijven werken. Ze kunnen animatie- en game-design software gebruiken wanneer ze maar willen, dag en nacht.

Bovendien is het nu winter en dat betekent over het algemeen meer ziektegevallen en verraderlijk weer als u moet rijden. Bedrijven moeten een remote-first mentaliteit aannemen. Ongeacht het seizoen, kan een flexibel personeelsbestand een veilig en productief personeelsbestand zijn, dankzij het gebruik van veilige remote access.

Conclusie

Het toevoegen van veilige remote access-software aan uw technische mogelijkheden is een simpele oplossing voor veel problemen. Het is een manier om te voorkomen dat uw personeel vertrekt vanwege de Great Resignation. Bescherm uw bedrijf tegen ransomware en cyberaanvallen en houd uw team productief, zelfs als COVID of een sneeuwstorm hen verhindert om naar kantoor te komen.

Op zoek naar een veilige remote access-oplossing?

Probeer Splashtop Business Access vandaag nog uit

Gratis proefperiode