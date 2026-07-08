Video: Verbeter afstandsonderwijs met Splashtop Remote Access voor studenten, docenten en IT

Toegang tot universitaire computerbronnen is cruciaal voor succesvol leren op afstand. Studenten moeten toegang hebben tot laboratoriumcomputers en docenten moeten thuis toegang hebben tot hun werkplek. Gelukkig maakt Splashtop dit allemaal mogelijk.
Lees meer over remote access tot computerruimtes met Splashtop. Of neem contact met ons op om aan de slag te gaan.
Bekijk alle Splashtop-onderwijsoplossingen voor toegang voor studenten, docenten, docenten en IT.
Splashtop is de gemakkelijke, krachtige, kosteneffectieve oplossing voor externe toegang die onderwijsinstellingen over de hele wereld gebruiken om zich aan te passen aan online leren op afstand. Splashtop komt ten goede aan studenten, docenten en IT-beheerders.
Student Toegang op Afstand voor Labocomputers op school
Met Splashtop kunnen studenten al hun persoonlijke apparaten gebruiken om op afstand toegang te krijgen tot en controle te hebben over geavanceerde laboratoriumcomputers. Dat betekent dat ze nog steeds processorintensieve applicaties kunnen gebruiken, zoals die nodig zijn voor codering, videobewerking en het bouwen van 3D-modellen, zonder fysiek in het lab aanwezig te zijn.
Door overal toegang te bieden tot krachtige campuscomputers helpt remote access voor onderwijs een consistentere leerervaring te creëren.
Toegang voor faculteiten en medewerkers tot schoolcomputers
Met Splashtop kan de faculteit vanaf elke pc of mobiel apparaat naar hun computers op de campus gaan om zich voor te bereiden en les te geven van overal ter wereld.
Voor IT-beheerders die apparaten beheren en ondersteunen
Splashtop maakt het IT-beheerders gemakkelijk met remote access die wordt ingesteld en beheerd via een centrale beheerconsole. Bovendien kunnen beheerders met Splashtop Remote Support, snel op afstand inloggen en problemen in realtime oplossen, als gebruikers tijdens een sessie IT-hulp nodig hebben.
Onderhoud is ook snel en eenvoudig, aangezien beheerders kunnen inloggen op computers op de campus en hun werk kunnen doen zonder de aanwezigheid van een eindgebruiker. Nog beter dan dit alles is dat u Splashtop moeiteloos kunt inzetten en gebruiken!
Meer informatie over externe desktop voor leren op afstand.