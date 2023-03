Werknemer op afstand toegang geven met Splashtop

Je hoeft geen ingewikkelde en onveilige VPN op te zetten. Geef werknemers veilige toegang op afstand tot hun werkcomputers met Splashtop.

Uw werknemers klaarmaken om op afstand te werken kan een tijdrovende, onzekere en dure taak lijken. Maar met Splashtop kunt u uw werknemers snel, gemakkelijk en veilig in staat stellen om vanaf elke locatie op afstand toegang te krijgen tot hun werkstations tegen de beste prijs.

Hoe werknemers op afstand toegang te geven met Splashtop

In tegenstelling tot VPN's is het inzetten van Splashtop een eenvoudig proces, waardoor het ideaal is voor bedrijven die snel en/of op grote schaal werken op afstand mogelijk willen maken.

Uw organisatie kan gebruikmaken van uw bestaande IT-infrastructuur en tegelijkertijd externe toegang voor werknemers mogelijk maken. Het enige dat u hoeft te doen, is de Splashtop-software op de werkplek van uw bedrijf te implementeren en vervolgens uitnodigingen naar uw werknemers te sturen zodat ze hun gebruikersaccounts kunnen aanmaken.

Je kunt dan je gebruikers en computers beheren in de Splashtop admin console. Stel toegangsmachtigingen in, dwing beveiligingsbeleid af (zoals apparaatverificatie en tweefactorauthenticatie), bekijk logboeken en meer.

Eenmaal ingesteld, hoeft een werknemer alleen maar de Splashtop-app op zijn apparaat te openen en zijn computer te selecteren om op afstand toegang te krijgen tot zijn werkcomputer. Van daaruit kunnen ze de computer op afstand in real time zien en bedienen.

Dit geeft je werknemers toegang tot al hun bestanden en toepassingen, zodat ze productief kunnen werken terwijl ze niet op kantoor zijn.

Voordelen van het kiezen van Splashtop voor toegang op afstand voor werknemers

Er zijn veel voordelen verbonden aan het kiezen van Splashtop om werknemers in staat te stellen thuis te werken met toegang op afstand:

Werknemers hoeven hun werkcomputers niet mee naar huis te nemen om ze te kunnen gebruiken als ze niet op kantoor zijn.

Werknemers kunnen gemakkelijk elk Windows, Mac, iOS, Android of Chromebook apparaat gebruiken om op afstand te werken.

Gebruiken, opwaarderen en beheren is eenvoudig via de Splashtop-beheerconsole.

Splashtop toegang op afstand is een superieure en veiligere .

Bedrijven kunnen zorgen voor bedrijfscontinuïteit als werknemers niet naar kantoor kunnen.

Bedrijven kunnen werken op afstand en thuiswerken aanbieden zonder in te boeten aan productiviteit.

Splashtop is de voordeligste oplossing voor toegang op afstand om thuiswerken mogelijk te maken.

