Splashtop vs AWS WorkSpaces voor toegang tot Computer Lab op Afstand

Splashtop externe desktopsoftware kost minder en kan u een veiligere infrastructuur bieden. Splashtop is geschikter voor externe werknemers en leren op afstand.

Nu thuiswerken en afstandsonderwijs de nieuwe realiteit worden, zijn bedrijven en onderwijsinstellingen op zoek naar manieren om hun externe gebruikers te verbinden met de computerbronnen die ze nodig hebben.

En dat komt omdat niet alle externe gebruikers eenvoudig vanaf hun eigen persoonlijke apparaten kunnen werken. Veel professionals en studenten hebben toegang nodig tot softwaretoepassingen die alleen kunnen worden uitgevoerd op krachtige desktops, die bedrijven en scholen bieden.

Virtuele desktopinfrastructuur (VDI) en desktop als service tools zoals Amazon WorkSpaces kunnen worden gebruikt om gebruikers toegang te geven tot virtuele desktops. Een externe desktop-softwaretool zoals Splashtop kan echter beter aansluiten bij de behoeften van uw organisatie.

Waarom Splashtop het beste alternatief voor AWS WorkSpaces is

Gebruik de desktopcomputers die je al hebt

Als u al hebt geïnvesteerd in desktops voor uw werknemers of in computerlabs voor uw studenten, hoeft u geen virtuele machines voor uw gebruikers in te richten.

Gebruik in plaats daarvan de computers die u al hebt en geef uw gebruikers er vanaf hun eigen apparaten toegang toe met Splashtop. Uw gebruikers hebben op afstand toegang tot en controle over Windows-, Linux- en Mac-computers vanuit hun eigen Windows-, Mac-, iOS-, Android- of Chromebook-apparaten door Splashtop te gebruiken (AWS WorkSpaces biedt geen toegang tot Mac-computers of toegang vanaf Chromebooks).

Bovendien kan het moeilijk zijn om verbinding te maken met in de cloud gehoste computerinstanties met AWS WorkSpaces als uw tastbare computers via een bekabeld LAN zijn verbonden met wetenschappelijke of robotapparatuur ter plaatse.

Bestaande middelen kunnen gebruiken, leidt ons ook tot het volgende voordeel.

Bespaar op licentiekosten

Bij AWS WorkSpaces moet u de licenties kopen voor alle software die uw gebruikers nodig hebben. Voor universiteiten die een scala aan applicaties aanbieden, variërend van Adobe Creative Suite, AutoCAD, Revit, SketchUp en andere, kan dat duur worden.

Los van aanvullende licenties, betaalt u met AWS WorkSpaces $25 per maand per computer. Splashtop daarentegen kost minder dan €4.58 per maand per gebruiker voor organisaties met meer dan 10 gebruikers. En aangezien uw gebruikers toegang hebben tot de computers die u al heeft, hoeft u niet te betalen voor extra licenties voor uw software.

Houd gevoelige gegevens op dezelfde plek

Wanneer u op afstand toegang krijgt tot computers met Splashtop, blijven uw vertrouwelijke of gevoelige gegevens op de tastbare computers in uw gebouw. De externe computer kan worden beperkt tot enkel streamen van een weergave van de informatie en besturen van de ingebouwde computer zonder gegevensbestanden over te dragen.

Met AWS WorkSpaces zouden de gegevens moeten worden geüpload of verwerkt op de in de cloud gehoste computer, buiten het fysieke gebouw.

Ideaal om hybride werken

Splashtop is ook perfect voor hybride situaties waarin uw gebruikers parttime op locatie en parttime op afstand werken. Dit is ideaal voor computerlabs op universiteiten en on-site desktops binnen een bedrijf. Je kan de tastbare computers gebruiken wanneer dat nodig is en virtuele toegang tot dezelfde systemen vanuit huis via Splashtop hebben. Met AWS WorkSpaces heb je een ander exemplaar in de cloud versus de tastbare computer.

