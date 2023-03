5 dingen om te overwegen bij het kiezen van een remote access-oplossing van mede-oprichter en CTO Philip Sheu

Bij het aanpassen aan het 'nieuwe normaal' is het kiezen van betrouwbare, veilige remote access-software een belangrijk onderdeel van het standaardiseren van de manier waarop uw werknemers werken. Hier zijn vijf dingen waarmee u rekening moet houden bij het evalueren van uw opties.

Het klinkt misschien wat voor de hand liggend, maar verspreid werken is het nieuwe normaal. Zoals onze CEO Mark Lee onlangs zei in de voorspellingen van Splashtop voor 2022: "Werk zal niet langer worden onderscheiden door de plaats waar een werknemer (of student) werkt of studeert. Werk van waar dan ook, op welk apparaat dan ook, zal gewoon "werk" zijn.

Hoewel veel bedrijven nog steeds aan het uitzoeken zijn wanneer en of ze zullen terugkeren naar een fysiek kantoor, blijft de lijst met bedrijven waar men voor altijd thuiswerkt, groeien. Op deze lijst staan bedrijven als PwC, Dropbox, Salesforce en Twitter.

Verspreid werk, ongeacht locatie, zal gaan standaardiseren hoe mensen werken. Of iemand nu op afstand werkt of op kantoor, de manier waarop ze inloggen, toegang krijgen tot bestanden, hun taken uitvoeren en samenwerken, moet hetzelfde zijn.

Hoe kunnen organisaties vandaag beginnen met het standaardiseren van verspreid werk? Kies een veilige, betrouwbare remote access-oplossing voor alle werknemers die hun kantoorcomputers moeten gebruiken. Gebruik een universele remote support-oplossing voor alle IT- en helpdeskteams die een breed scala aan apparaten op afstand moeten ondersteunen.

Dus, wat zijn de top 5 factoren waarmee u rekening moet houden bij het kiezen van een oplossing voor externe toegang?

# 1 Beveiliging

Bovenaan de lijst staat beveiliging. Sinds het begin van de pandemie hebben veel bedrijven zich tot VPN en RDP gewend om op afstand te kunnen werken, wat, als het niet zorgvuldig wordt beheerd, een bedrijf kan blootstellen aan toenemende cyberdreigingen.

In de afgelopen jaren hebben Gartner en veel beveiligingsexperts bedrijven aanbevolen om af te stappen van VPN-toegang op netwerkniveau en in plaats daarvan over te stappen op identiteitsgebaseerde remote access-oplossingen op applicatieniveau die een zero trust-framework omarmen.

Uit een recent onderzoek van beveiligingsbedrijf CrowdStrike bleek dat 66% van de organisaties in de afgelopen 12 maanden een ransomware-aanval had meegemaakt, tegen 56% in 2020. En in 2020 verloren bedrijven bijna 21 miljard dollar als gevolg van door aanvallen veroorzaakte downtime . De getroffen bedrijven verloren gemiddeld negen dagen downtime en het kostte hen ongeveer tweeënhalve maand om de aanvallen en hun impact op de gegevens en systemen van het bedrijf te onderzoeken.

Cloudgebaseerde remote access-software is gebouwd om te kunnen schalen en kan veel verkeer verwerken, in tegenstelling tot hardwaregebaseerde VPN's. Het biedt toegang tot de bestanden en toepassingen van specifieke externe computers, terwijl het bedrijfsnetwerk vergrendeld blijft. Remote access-software moet worden geleverd met meerdere niveaus van uitgebreide beveiligingsfuncties, zoals SSO, MFA en apparaatverificatie. Het moet ook vragen om beveiligingsupdates om ervoor te zorgen dat u altijd een solide beveiliging behoudt.

Houd bij het nemen van uw beslissing rekening met deze factoren inzake beveiliging:

Snelle, geautomatiseerde beveiligingsupdates en patches

Stappen voor authenticatie en autorisatie op meerdere niveaus, telkens wanneer gebruikers inloggen op elk apparaat

End-to-end encryptie van alle verbindingen

Mogelijkheid om machtigingen per gebruiker te beheren om te voldoen aan het principe van de minste privileges

Uitgebreide log- en sessieregistratie voor controle en compliance

SSO-integratie om onboarding en offboarding te automatiseren, mazen in het net te verkleinen en authenticatiebeveiliging te verbeteren

Splashtop biedt een van de veiligste remote access-softwareopties op de markt. Alle externe sessies worden end-to-end versleuteld via TLS en 256-bit AES. Ze gebruiken de standaard HTTPS-poort 443 en hoeven geen inkomende poorten te openen. Meerdere authenticatie- en autorisatieniveaus stellen uw organisatie in staat om beveiligingsbeleid te configureren dat aan uw beveiligingsbehoeften voldoet. Door het verlenen van toegang per computer wordt de algemene toegang vermeden tot bedrijfsnetwerken die VPN's wel openen. Dit helpt de verspreiding van ransomware tegen te gaan wanneer steeds meer werknemers hun persoonlijke onbeheerde apparaten voor hun werk gaan gebruiken.

#2 Snelle performance en consistente betrouwbaarheid

Een remote access-oplossing moet overal betrouwbaar en consistent werken, of de gebruiker nu thuis is of in een broodjeszaak. Een gebruiker kan alleen productiviteit behouden als de ervaring vlot en bijna native is.

Het behoud van de persoonlijke ervaring is van cruciaal belang in de hedendaagse werkomgeving, vooral voor creatieven die grafisch-intensieve apps met een hoge resolutie gebruiken, zoals 3D-modellering en videobewerkingssoftware. Splashtop begrijpt deze behoefte aan snelheiden maakt 60 frames per seconde mogelijk bij 4K-resoluties, terwijl de latentie wordt geminimaliseerd.

Een remote access-oplossing moet:

Een responsieve en vlotte gebruikerservaring op elk apparaat waarborgen, zelfs voor reken-intensieve taken zoals videobewerking en 3D-rendering

Binnen enkele seconden zorgen voor een consistente, betrouwbare verbinding

Een naadloze en intuïtieve gebruikerservaring bieden, die de gebruiker niet in de weg staat

#3 Eenvoudig voor IT om in te stellen, te beheren en te schalen

Zoals het nu gaat, kost het IT-afdelingen al veel moeite om meerdere apparaten en besturingssystemen te ondersteunen. En dat terwijl er steeds meer verschillende apparaten bijkomen, naarmate meer gebruikers vanuit huis werken.

Het gebruik van Mac, Chromebooks en andere niet-Windows-apparaten blijft bijvoorbeeld toenemen, gedreven door BYOD en de pandemie. Volgens IDC veroorzaakten de pandemie en het werken op afstand een verschuiving in de technologische trends van ondernemingen, waarbij werknemers er grotendeels voor kozen om vanaf Apple-apparaten te werken. In 2021 was 23% van de zakelijke bedrijfscomputers in de VS een Mac, waren iPhones goed voor 49% van de zakelijke smartphones en waren iPads de meest gebruikte tablets op de werkplek.

Een oplossing moet functionaliteit hebben die het werk van IT gemakkelijker maakt, zoals:

Eén tool voor IT om op afstand te werken met alle verschillende devices (Windows, Mac, iOS, Android, Linux en Chromebook)

Gebruiksvriendelijke beheerconsole die het beheer van gebruikers, apparaten en instellingen eenvoudig maakt

SSO-integratie om onboarding en offboarding te automatiseren om naadloos te schalen en duizenden gebruikers en endpoints te ondersteunen

Integratie met andere ITSM-tools zoals ticketing en chat, om het grootste deel van de IT-workflow te automatiseren

#4 Eenvoudige en intuïtieve gebruikerservaring

Eindgebruikers hebben nieuwe software nodig om intuïtief en consistent te werken. Anders kunnen werknemers minder productief worden of hun eigen oplossingen gaan gebruiken. Dit verhoogt uiteindelijk het beveiligings- en compliancerisico.

BYOD levert een belangrijke bijdrage aan de productiviteit en tevredenheid van werknemers. De remote access-oplossing voor werknemers moet hen in staat stellen om de apparaten te gebruiken waarmee ze het meest vertrouwd zijn. Als gevolg hiervan hebben IT-teams een remote supporttool nodig die werkt voor beheerde computers, maar ook voor de verschillende BYOD-opties voor eindgebruikers.

De ideale remote oplossing is zo eenvoudig dat er geen training voor nodig is. Dit geldt voor iedereen, inclusief werknemers die toegang hebben tot hun kantoorcomputers en technici die een breed scala aan apparaten ondersteunen.

Zorg ervoor dat u de aanbieder vraagt of hun oplossing het volgende ondersteunt:

Meerdere besturingssystemen en apparaten, waaronder Windows, Mac, iOS, Android, Linux en Chromebooks

Ondersteuning voor meerdere monitoren en het delen van desktops

Apparaatomleiding (USB, penstylus, microfoon, enz.), voor een authentieke persoonlijke ervaring

Opnieuw opstarten op afstand, van gebruiker wisselen, UAC en andere bevoorrechte acties, voor krachtige remote supportmogelijkheden

#5 Klantensupport van wereldklasse

Een remote access leverancier moet u uitzonderlijke, realtime ondersteuning bieden. Bij Splashtop is uitstekende klantenservice een kernwaarde. Zoals onze directeur Global Technical Support and Customer Success, Stephen Ng zei in een recent interview: "Je moet altijd jezelf in de klant kunnen verplaatsen."

Zorg ervoor dat u deze vragen stelt om de klantenservice van uw leverancier te evalueren:

Biedt u live telefoon- en chatsupport in alle tijdzones?

Biedt u meerdere supportkanalen aan om aan de voorkeuren van de klant te voldoen: e-mail, ticket, chat en telefoon?

Krijg ik live ondersteuning, ook als ik een klein bedrijf ben?

Heb je referenties waarmee ik kan praten?

Zijn uw klantbeoordelingen op G2 en andere reviewsites altijd positief?

Waarom Splashtop?

IT-managers willen tools in hun omgeving consolideren om hun workflows te vereenvoudigen, inkoopstress te verminderen en hun beveiliging te verbeteren. Dat snappen we helemaal. Consolidatie en vereenvoudiging zijn zelfs de belangrijkste drijfveren achter het succes van Splashtop Enterprise.

Met één tool stelt Splashtop Enterprise werknemers in staat om op afstand te werken, helpdeskteams om de problemen van hun klanten op te lossen en IT om bedrijfsactiva op afstand te beheren. Het verhoogt de eenvoud door een lange lijst van waardevolle integraties en daarnaast flexibele prijzen te bieden, wat het de logische keuze maakt voor het ondersteunen van een hybride personeelsbestand.

