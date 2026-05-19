5 dingen om te overwegen bij het kiezen van een remote access-oplossing van mede-oprichter en CTO Philip Sheu

Terwijl u zich aanpast aan het 'nieuwe normaal', is het kiezen van betrouwbare, veilige remote access-software een belangrijk onderdeel van het standaardiseren van de manier waarop uw werknemers werken. Hier zijn vijf dingen waarmee u rekening moet houden bij het evalueren van uw opties.
Het klinkt misschien wat voor de hand liggend, maar verspreid werken is het nieuwe normaal. Zoals onze CEO Mark Lee onlangs zei in de voorspellingen van Splashtop voor 2022: "Werk zal niet langer worden onderscheiden door de plaats waar een werknemer (of student) werkt of studeert. Werk van waar dan ook, op welk apparaat dan ook, zal gewoon "werk" zijn.
Hoewel veel bedrijven nog steeds aan het uitzoeken zijn wanneer en of ze zullen terugkeren naar een fysiek kantoor, blijft de lijst met bedrijven die voor altijd thuiswerken groeien. Deze lijst bevat bedrijven als PwC, Dropbox, Salesforce en Twitter.
Verspreid werk, ongeacht locatie, zal gaan standaardiseren hoe mensen werken. Of iemand nu op afstand werkt of op kantoor, de manier waarop ze inloggen, toegang krijgen tot bestanden, hun taken uitvoeren en samenwerken, moet hetzelfde zijn.
Hoe kunnen organisaties vandaag beginnen met het standaardiseren van verspreid werk? Kies een veilige, betrouwbare remote accessoplossing voor alle werknemers die hun kantoorcomputers moeten gebruiken. Kies een universele remote supportoplossing voor alle IT- en helpdeskteams die een breed scala aan apparaten op afstand moeten ondersteunen.
Dus, wat zijn de top 5 factoren waarmee u rekening moet houden bij het kiezen van een oplossing voor externe toegang?
# 1 Beveiliging
Bovenaan de lijst staat beveiliging. Sinds het begin van de pandemie hebben veel bedrijven zich tot VPN en RDP gewend om op afstand te kunnen werken, wat, als het niet zorgvuldig wordt beheerd, een bedrijf kan blootstellen aan toenemende cyberdreigingen.
In de afgelopen jaren hebben Gartner en vele beveiligingsexperts aanbevolen dat bedrijven afstappen van VPN-toegang op netwerkniveau en in plaats daarvan overstappen op op identiteit gebaseerde remote accessoplossingen op applicatieniveau die een zero-trust-framework omarmen.
Uit een recent onderzoek van beveiligingsbedrijf CrowdStrike bleek dat 66% van de organisaties in de afgelopen 12 maanden een ransomware-aanval had meegemaakt, tegen 56% in 2020. En in 2020 verloren bedrijven bijna 21 miljard dollar als gevolg van door aanvallen veroorzaakte downtime . De getroffen bedrijven verloren gemiddeld negen dagen downtime en het kostte hen ongeveer tweeënhalve maand om de aanvallen en hun impact op de gegevens en systemen van het bedrijf te onderzoeken.
Cloudgebaseerde remote access-software is gebouwd om grote verkeersvolumes te schalen en aan te kunnen, in tegenstelling tot op hardware gebaseerde VPN's. Het biedt toegang tot de bestanden en toepassingen van specifieke externe computers, terwijl het bedrijfsnetwerk vergrendeld blijft. Software voor remote access moet worden geleverd met meerdere niveaus van uitgebreide securityfuncties, zoals SSO, MFA en apparaatauthenticatie. Het moet ook zorgen voor beveiligingsupgrades om ervoor te zorgen dat uw security in stand gehouden wordt.
Houd bij het nemen van uw beslissing rekening met deze factoren inzake beveiliging:
Snelle, geautomatiseerde beveiligingsupdates en patches
Stappen voor authenticatie en autorisatie op meerdere niveaus, telkens wanneer gebruikers inloggen op elk apparaat
End-to-end encryptie van alle verbindingen
Mogelijkheid om machtigingen per gebruiker te beheren om te voldoen aan het principe van de minste privileges
Uitgebreide log- en sessieregistratie voor controle en compliance
SSO-integratie om onboarding en offboarding te automatiseren, mazen in het net te verkleinen en authenticatiebeveiliging te verbeteren
Splashtop biedt een van de veiligste remote access-software opties op de markt. Alle remote sessies zijn end-to-end versleuteld via TLS en 256-bits AES. Ze gebruiken de standaard HTTPS-poort 443 en er hoeven geen inkomende poorten te worden geopend. Meerdere authenticatie- en autorisatieniveaus stellen uw organisatie in staat beveiligingsbeleid te configureren dat aan uw beveiligingsbehoeften voldoet. Het verlenen van toegang per computer vermijdt de algemene toegang tot bedrijfsnetwerken die VPN's bieden. Dit helpt de verspreiding van ransomware tegen te gaan wanneer meer werknemers hun onbeheerde apparaten voor hun werk gebruiken.
#2 Snelle performance en consistente betrouwbaarheid
Een remote accessoplossing moet overal betrouwbaar en consistent werken, ongeacht of de gebruiker thuis is of in een café zit. Een gebruiker kan alleen de productiviteit behouden als de ervaring vloeiend en bijna native is.
Het behoud van de persoonlijke ervaring is van cruciaal belang in de hedendaagse werkomgeving, vooral voor creatievelingen die grafisch-intensieve software met een hoge resolutie gebruiken, zoals 3D- en videobewerkingssoftware. Splashtop begrijpt deze behoefte aan snelheid en maakt 60 frames per seconde mogelijk bij 4K-resoluties terwijl de latency wordt geminimaliseerd.
Een remote access-oplossing moet:
Een responsieve en vlotte gebruikerservaring op elk apparaat waarborgen, zelfs voor reken-intensieve taken zoals videobewerking en 3D-rendering
Binnen enkele seconden zorgen voor een consistente, betrouwbare verbinding
Een naadloze en intuïtieve gebruikerservaring bieden, die de gebruiker niet in de weg staat
# 3 Eenvoudig voor IT om in te stellen, te beheren en te schalen
Zoals het nu gaat, kost het IT-afdelingen al veel moeite om meerdere apparaten en besturingssystemen te ondersteunen. En dat terwijl er steeds meer verschillende apparaten bijkomen, naarmate meer gebruikers vanuit huis werken.
Het gebruik van Macs, Chromebooks en andere niet-Windows-apparaten blijft bijvoorbeeld toenemen, gedreven door BYOD-beleid en de pandemie. Volgens IDC veroorzaakten de pandemie en het werken op afstand een verschuiving in de technologische trends van ondernemingen, waarbij werknemers er grotendeels voor kozen om vanaf Apple-apparaten te werken. In 2021 was 23% van de zakelijke bedrijfscomputers in de VS een Mac, iPhones waren goed voor 49% van de zakelijke smartphones en iPads waren de meest gebruikte tablets op de werkplek.
Een oplossing moet functionaliteit hebben die het werk van IT gemakkelijker maakt, zoals:
Eén enkele tool voor IT om op afstand toegang te krijgen tot alle verschillende gebruikersapparaten (Windows, Mac, iOS, Android, Linux en Chromebook)
Gebruiksvriendelijke beheerconsole die het beheer van gebruikers, apparaten en instellingen eenvoudig maakt
SSO-integratie om onboarding en offboarding te automatiseren om naadloos te schalen en duizenden gebruikers en endpoints te ondersteunen
Integratie met andere ITSM-tools zoals ticketing en chat, om het grootste deel van de IT-workflow te automatiseren
#4 Eenvoudige en intuïtieve gebruikerservaring
Eindgebruikers hebben nieuwe software nodig om intuïtief en consistent te werken. Anders kunnen werknemers minder productief worden of hun eigen oplossingen gaan gebruiken. Dit verhoogt uiteindelijk het beveiligings- en compliance-risico.
BYOD is een belangrijke factor voor de productiviteit van werknemers en hun werktevredenheid. De oplossing voor externe toegang voor werknemers moet hen in staat stellen de apparaten te gebruiken waarmee ze het meest vertrouwd zijn. Als gevolg daarvan hebben IT-teams een remote support tool nodig die werkt voor beheerde computers, maar ook met de verschillende BYOD-opties van eindgebruikers.
De ideale remote oplossing is zo eenvoudig dat er geen training voor nodig is. Dit geldt voor iedereen, inclusief werknemers die toegang hebben tot hun kantoorcomputers en technici die een breed scala aan apparaten ondersteunen.
Zorg ervoor dat u de aanbieder vraagt of hun oplossing het volgende ondersteunt:
Meerdere besturingssystemen en apparaten, waaronder Windows, Mac, iOS, Android, Linux en Chromebooks
Ondersteuning voor meerdere monitoren en het delen van desktops
Apparaatomleiding (USB, penstylus, microfoon, enz.), voor een authentieke persoonlijke ervaring
Opnieuw opstarten op afstand, wisselen van gebruiker, UAC en andere geprivilegieerde acties, voor krachtige remote supportmogelijkheden
#5 Klantensupport van wereldklasse
Een remote accessprovider moet u uitzonderlijke, realtime ondersteuning bieden. Bij Splashtop is uitstekende klantenservice een kernwaarde. Zoals onze directeur Global Technical Support and Customer Success Stephen Ng zei in een recent interview: "Het gaat er altijd om jezelf in de klant te verplaatsen."
Zorg ervoor dat u deze vragen stelt om de klantenservice van uw leverancier te evalueren:
Biedt u live telefoon- en chatsupport in alle tijdzones?
Biedt u meerdere supportkanalen om aan de voorkeuren van de klant te voldoen: e-mail, ticket, chat en telefoon?
Krijg ik live ondersteuning, ook als ik een klein bedrijf ben?
Heb je referenties waarmee ik kan praten?
Zijn uw klantbeoordelingen op G2 en andere reviewsites altijd positief?
Waarom Splashtop?
IT-managers willen de tools die ze hebben behouden en zo hun workflows vereenvoudigen, aankoopstress verminderen en hun securityhouding verbeteren. Dat snappen we helemaal. Consolidatie en vereenvoudiging zijn de belangrijkste drijfveren achter het succes van Splashtop Enterprise.
Met één tool stelt Splashtop Enterprise werknemers in staat om op afstand te werken, helpdeskteams de problemen van hun klanten op te lossen en IT om bedrijfsmiddelen op afstand te beheren. Het verhoogt de eenvoud door een lange lijst met waardevolle integraties en flexibele prijzen te bieden, waardoor het een goed middel is voor de ondersteuning van een hybride personeelsbestand.