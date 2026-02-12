Lo stato dell'istruzione - eBook
L'apprendimento remoto è qui per restare e la tecnologia gioca un ruolo fondamentale
La nostra recente ricerca evidenzia che il 92% degli studenti si aspetta di avere accesso 24/7 ai computer del campus. L'83% sostiene che il futuro dell'istruzione sia un mix tra apprendimento online e on-campus.
La tua tecnologia è pronta per il passaggio definitivo all'istruzione ibrida?
L'apprendimento ibrido è possibile solo quando gli studenti dispongono di un accesso remoto ai loro corsi e laboratori e i professionisti IT hanno gli strumenti necessari per aiutarli da lontano.
La soluzione? Accesso remoto veloce, affidabile e sicuro.
Leggi questo eBook informativo per saperne di più, come ad esempio
Risultati di un sondaggio su 500 studenti a proposito delle loro aspettative nei confronti dell'apprendimento ibrido.
Tre tendenze che guideranno la prossima generazione di istruzione ibrida.
Esempi di come le principali università utilizzano soluzioni di accesso remoto a supporto dell'apprendimento ibrido.