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Lo stato dell'istruzione - eBook

L'apprendimento remoto è qui per restare e la tecnologia gioca un ruolo fondamentale

La nostra recente ricerca evidenzia che il 92% degli studenti si aspetta di avere accesso 24/7 ai computer del campus. L'83% sostiene che il futuro dell'istruzione sia un mix tra apprendimento online e on-campus.

La tua tecnologia è pronta per il passaggio definitivo all'istruzione ibrida?

L'apprendimento ibrido è possibile solo quando gli studenti dispongono di un accesso remoto ai loro corsi e laboratori e i professionisti IT hanno gli strumenti necessari per aiutarli da lontano.

La soluzione? Accesso remoto veloce, affidabile e sicuro.

Leggi questo eBook informativo per saperne di più, come ad esempio

  • Risultati di un sondaggio su 500 studenti a proposito delle loro aspettative nei confronti dell'apprendimento ibrido.

  • Tre tendenze che guideranno la prossima generazione di istruzione ibrida.

  • Esempi di come le principali università utilizzano soluzioni di accesso remoto a supporto dell'apprendimento ibrido.

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