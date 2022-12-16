Panoramica di Splashtop Whiteboard
La soluzione di annotazione ad alte prestazioni consente agli educatori di trasformare i tablet in lavagne interattive
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Splashtop Whiteboard permette a insegnanti e studenti di trasformare il proprio tablet in una lavagna interattiva. Collegandosi al computer della classe tramite Wi-Fi, i ragazzi possono guardare contenuti multimediali Flash con video e audio completamente sincronizzati, controllare le loro applicazioni preferite e annotare i contenuti delle lezioni, il tutto da un iPad o da un tablet Android. Gli insegnanti possono ora interagire con gli studenti ai loro banchi o da ogni angolo dell'aula.
Ulteriori informazioni su Splashtop Whiteboard.
Demo Video: Splashtop Whiteboard Overview